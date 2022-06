Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Grupa Tauron chce do 2030 roku ograniczyć emisyjność CO2 o 78 proc., planuje mieć 3.700 MW w OZE - podała spółka w komunikacie dotyczącym nowej strategii grupy. W 2030 roku EBITDA Tauronu ma wynieść ponad 6,5 mld zł. Łączne nakłady inwestycyjne w latach-2022-30 sięgnąć mają ok. 48 mld zł.

Tauron zakłada w strategii do 2030 roku z perspektywą 2050 roku utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie - podała spółka w komunikacie.

MAP chce, by Bogdanka pozostała spółką giełdową. Do nabycia akcji spółki od Enei przez Skarb Państwa może dojść w 2023 roku - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Bogdanka chce w tym roku zwiększyć produkcję węgla do celów opałowych, czyli dla odbiorców indywidualnych, ogrodników, sadowników itd., do ok. 260 tys. ton. Dotychczas spółka maksymalnie produkowała ok. 60 tys. ton tego typu węgla - poinformował prezes Bogdanki Artur Wasil.

Grupa Kęty szacuje, że skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2022 r. wyniesie 220 mln zł, co oznacza wzrost o 36 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Grupa Kęty podniosła o 17 proc. do 642 mln zł tegoroczne prognozy zysku netto oraz o 19 proc. do 980 mln zł prognozy EBITDA - poinformowała spółka w komunikacie. Prognoza dotycząca przychodów została podniesiona o 10 proc. do 5,94 mld zł, a EBIT o 24 proc. do 810 mln zł.

Spółka Novina zawarła porozumienie inwestycyjne z CPAR Limited z siedzibą w Anglii, w wyniku którego może pozyskać ok. 2,1 mln zł z emisji akcji - podała Novina w komunikacie.

Gaz-System dokonał odbioru technicznego gazociągu Goleniów - Ciecierzyce. Oznacza to, że odcinek lądowy Baltic Pipe biegnący na trasie Goleniów - Lwówek i mający 191 km jest gotowy do rozruchu i nagazowania - podał Gaz-System w komunikacie prasowym.

Sygnity zawarło umowę ramową ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT poprzez udostępnienie wyspecjalizowanego personelu - podało Sygnity w komunikacie. Łączna maksymalna wartość umowy wynosi 77,2 mln zł brutto.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Forte postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy łącznie 47,86 mln zł, co oznacza dywidendę w wysokości 2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Krynicy Vitamin zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 15,58 mln zł w całości na pokrycie kwoty wypłaconej jako zaliczka na poczet dywidendy oraz wyraziło zgodę na użycie kapitału zapasowego w wysokości 2,43 mln zł celem pokrycia różnicy między wysokością zysku netto a wypłaconą zaliczką - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki Celon Pharma zdecydowało o wypłacie dywidendy z części kapitału zapasowego w wysokości 0,29 zł na akcję, czyli na ten cel zostanie przeznaczona kwota ok. 14,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Global Cosmed zdecydowało o przeznaczeniu z zysku netto wypracowanego w 2021 r. na wypłatę dywidendy 2,6 mln zł, co daje 0,03 zł na akcję - wynika z podjętych przez ZWZ uchwał. Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę 0,06 zł dywidendy na akcję.

DGA wypłaci z zysku za 2021 rok dywidendę w wysokości 0,60 zł na akcję - podała spółka w komunikacie po WZ. Zarząd proponował wypłatę 0,40 zł dywidendy na akcję. Podwyższenia kwoty dywidendy chcieli akcjonariusze spółki.

Grupa Pracuj z zysku netto za 2021 r. przeznaczy kwotę 136.530.052 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na jedną akcję - podała spółka w uchwałach po WZ.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Tesgas zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 3,4 mln zł z zysku za 2021 r., co daje 0,30 zł na akcję - podał Tesgas w komunikacie.

Ailleron wypłaci 3,95 mln zł dywidendy, czyli 0,32 zł na akcję - podała spółka w komunikacie po WZ.

Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydowali, aby z zysku netto za 2021 rok na dywidendę trafiło łącznie 29,7 mln zł, co oznacza 1,65 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie po WZ.

Pięć kolejnych umów o współpracy w sektorze energetyki jądrowej podpisano w środę podczas 5. polsko-francuskiego dnia przemysłu jądrowego. Umowy o współpracy z EDF podpisały Uniserv, Telefonika Kable, Polimex Mostostal, Sefako i ZRE Katowice. Z kolei Budimex podpisał porozumienie z firmą Bouygues TP.

Grupa Enea podpisała z amerykańską spółką Last Energy list intencyjny w sprawie współpracy dot. technologii SMR.

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Kompap zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 2,11 mln zł, czyli 0,45 zł na akcję - podała spółka w komunikacie po WZ.

BOŚ zakłada, że na koniec 2023 r. wskaźnik ROE będzie na poziomie 6,3 proc. Wcześniej bank planował, że na koniec przyszłego roku sięgnie 3,5-5 proc. - poinformował bank w aktualizacji założeń do strategii na lata 2021-2023.

Ferro wypłacił w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 32,1 mln zł, czyli 1,51 zł na akcję - podała spółka w komunikacie po ZW.

Zarząd K2 Holding rekomenduje wypłatę 8,40 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Arctic Paper wypłaci z zysku netto za 2021 r. 40 groszy dywidendy brutto na akcję - podała spółka w komunikacie po WZ. Na ten cel trafi łącznie 27,72 mln zł z zysku netto za 2021 rok oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym spółki.

