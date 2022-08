Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w drugim kwartale 2022 roku 2,176 mld zł wobec 3,133 mld zł w pierwszym kwartale tego roku i wobec 2,705 mld zł w II kwartale 2021 r. - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik okazał się niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 2,518 mld zł skorygowanej EBITDA.

Grupa Tauron szacuje, że miała w drugim kwartale 2022 roku 396 mln zł EBITDA i 272 mln zł straty netto - poinformowała spółka w komunikacie. Tauron zidentyfikował potrzebę zawiązania w wynikach za I półrocze rezerw w segmencie wytwarzania na 943 mln zł

Ryvu Therapeutics zakłada, że spłaci pożyczkę z EBI przychodami z przyszłych umów partneringowych oraz kamieni milowych. Możliwe, że start spłaty nastąpi, gdy RVU120 będzie już zarejestrowany do sprzedaży - poinformował PAP Biznes prezes Paweł Przewięźlikowski. Jak dodał, pieniądze trafią zarówno na RVU120, jak i projekty przedkliniczne oraz te w fazie odkrycia.

Ryvu Therapeutics zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę finansowania, w ramach której EBI zobowiązał się do udzielenia kredytu w maksymalnej wysokości 22 mln euro (ok. 103,2 mln zł) - podała spółka w komunikacie. Wsparcie ma być przeznaczone na przyspieszenie prac badawczych, w tym na dalszy rozwój projektu RVU120.

Warunki kredytu udzielonego Ryvu Therapeutics przez Europejski Bank Inwestycyjny wydają się bardzo korzystne w świetle obecnych stóp procentowych, a udzielenie pożyczki zmniejsza ryzyko potencjalnej emisji akcji w kolejnych kwartałach - ocenia analityk BM Pekao Marcin Górnik.

Develia, która w styczniu zawarła z europejskim podmiotem inwestującym w rynek nieruchomości list intencyjny w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej i Żupniczej o łącznej powierzchni 10.518 m kw. za 151 mln zł netto, zakończyła negocjacje - poinformowała spółka w komunikacie.

Skotan dzięki środkom z emisji chce w ciągu najbliższych 5 lat zwielokrotnić sprzedaż, w 2022 roku celuje we wzrost przychodów - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Jacek Kostrzewa.

Zysk netto Benefit Systems w drugim kwartale 2022 roku wzrósł rdr o 208 proc., do 31,6 mln zł - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wynik netto jest o 54 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków.

Benefit Systems spodziewa się, że drugie półrocze będzie dla spółki co najmniej tak dobre jak II kw. - poinformował Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefitu. Grupa dąży do wzrostu na koniec roku liczby obsługiwanych kart sportowych w Polsce do 1,1 mln, a za granicą do 400 tys. Nie widzi sygnałów słabnięcia rynku pracy w Polsce.

Alumetal liczy, że w 2022 r. przychody grupy ze sprzedaży przekroczą 3 mld zł - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji.

Mirbud szacuje, że miał w I półroczu 2022 roku 39 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 103 mln zł zysku brutto ze sprzedaży i 1.351 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie.

Remor Solar Polska prognozuje, że w 2022 roku osiągnie co najmniej 3 mln zł zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży nie niższych niż 45 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Decora szacuje, że zysk netto grupy w pierwszej połowie 2022 roku zmniejszył się o 43 proc. do 22,8 mln zł, a EBITDA spadła o 37 proc. do 35,4 mln - podała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza Biomedu Lublin zdecydowała o powołaniu Mieczysława Starkowicza na stanowisko prezesa - poinformowała spółka w komunikacie.

Pure Biologics osiągnął pozytywny wynik w badaniach kontraktowych obejmujących selekcję aptameru rozpoznającego wskazany przez klienta cel białkowy - podał Pure Biologics w komunikacie.

Millennium TFI przekształciło trzy subfundusze w ramach Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, tak aby były one oparte na kryteriach zrównoważonego rozwoju ESG - poinformował fundusz w komunikacie prasowym.

Unibep zawarł z Viessmann Technika Grzewcza umowę na projekt budowy zakładu produkcji pomp ciepła w Legnicy - poinformowała budowlana spółka w komunikacie. Wynagrodzenie wyniesie ok. 380 mln zł netto lub ok. 370,5 mln zł netto w przypadku wdrożenia optymalizacji zaproponowanych przez Unibep.

Akcjonariusze notowanej na NC eo Networks zdecydują 15 września o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję - podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

Gamedust w drugim kwartale 2022 r. pracował nad kontynuacją gry "Yupitergrad", wydał również grę "Best Forklift Operator". Obecnie spółka prowadzi prace nad platformą VR dla escape roomów. Gamedust w komunikacie prasowym podtrzymał, że w 2023 roku chce osiągnąć dodatnią rentowność.

