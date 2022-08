Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Grupa PGE szacuje, że jej EBITDA powtarzalna w II kwartale 2022 r. wyniosła około 1.616 mln zł , a EBITDA raportowana ukształtowała się na poziomie około 3.777 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Grupa PGE szacuje, że jej EBITDA powtarzalna w II kwartale 2022 r. wyniosła około 1.616 mln zł , a EBITDA raportowana ukształtowała się na poziomie około 3.777 mln zł - podała spółka w komunikacie.

GTC odnotowało w II kw. 2022 roku 25 mln euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,5 mln euro przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 19,2 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 16,7-23,1 mln euro.

GTC sfinansuje ekspansję swojej strategii ze środków własnych, ale może też potrzebować nowego kapitału. Potencjalne podwyższenie kapitału będzie się mieściło w przedziale 150-250 mln euro - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, spółka zależna Grupy Azoty, podjęła decyzję o ograniczeniu z dniem 24 sierpnia pracy instalacji do minimum, tj. do 43 proc. dla Jednostki Produkcyjnej Nawozy - podała Grupa Azoty w komunikacie. Jak podała spółka, decyzja wynika z nadzwyczajnego i bezprecedensowego wzrostu cen gazu ziemnego.

Kruk szacuje wstępny skonsolidowany zysk netto za I półrocze 2022 rok na 489 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Klabater ustalił datę premiery swojej gry "Moonshine Inc." na platformie PC na 27 października 2022 r. - podała spółka w komunikacie.

CI Games zaprezentował podczas konferencji branżowej Gamescom pierwszy zwiastun "The Lords of the Fallen", nowej gry action RPG - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Gra powstaje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Pokaz rozgrywki planowany jest jeszcze na ten rok.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dziewiątego programu obligacji Kruka - poinformowała windykacyjna spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną bankowych papierów wartościowych oraz prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej do 2 mld zł - poinformowała KNF w komunikacie.

MP Inwestors i Forum 109 FIZ wzywają do sprzedaży 6.502.643 akcji Pamapolu, stanowiących 18,71 proc. w kapitale zakładowym spółki, po 3,79 zł za papier - poinformowali pośredniczący w wezwaniu Pekao IB oraz BM Pekao.

Konsorcjum z ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu państwowej spółki kolejowej w Rumunii. Wartość oferty pozostaje niejawna, a budżet zamawiającego to równowartość ok. 88 mln zł - poinformowało ZUE.

Spółki zależne Cavatina Holding zawarły z trzema podmiotami powiązanymi Lone Star Funds przyrzeczone umowy sprzedaży nieruchomości wznoszonych w ramach projektów Carbon Tower za ok. 40,6 mln euro, Ocean Park za ok. 31,1 mln euro i Tischnera Office za ok. 67,6 mln euro - podała spółka w komunikacie.

SimFabric rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych - poinformował producent i wydawca gier komputerowych w komunikacie.

Wierzyciele Stilo Energy, notowanej na NewConnect spółki z obszaru fotowoltaiki, przyjęli układ - podała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Marvipol Development sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach Drugiego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł - podała KNF w komunikacie.

Oferta ZUE o wartości 120,6 mln zł netto na utrzymanie, konserwacje i naprawy infrastruktury tramwajowej Miasta Krakowa w latach 2022 - 2025 okazała się najkorzystniejsza - poinformowała spółka w komunikacie.

W wezwaniu SCR-Sibelco na akcje Krynicki Recykling zawarto transakcje, których przedmiotem było 917.294 akcji spółki - podało pośredniczące Santander Biuro Maklerskie.

Grupa Kino Polska TV odnotowała w II kwartale 2022 roku 8,7 mln zł zysku netto wobec 13 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wcześniej spółka szacowała zysk na 7,8 mln zł.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

gor/

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o finansowaniu sportu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl