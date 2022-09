Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Grupa Tauron miała w drugim kwartale 2022 roku 396 mln zł EBITDA wobec 1,185 mld zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Robyg podtrzymuje cel sprzedaży 2,2 tys. mieszkań w tym roku, a w 2023 r. spodziewa się, że sprzedaż ustabilizuje się na poziomie ok. 2,4-2,5 tys. - poinformował PAP Biznes wiceprezes Eyal Keltsh. Dodał, że od sierpnia można obserwować na rynku zmianę trendu na bardziej pozytywny. W całym 2022 r. powinny zostać utrzymane marże odnotowane przez grupę w pierwszym półroczu.

JSW rozpoczyna nowe programy redukcji emisji metanu, których budżet wyniesie 23 mln euro - podała spółka w komunikacie prasowym.

Greenx (dawniej Prairie Mining) w trwającym postępowaniu arbitrażowym przeciwko Polsce, złożył repliki w postępowaniu w sprawie roszczeń arbitrażowych na podstawie Traktatu Karty Energetycznej (TKE) oraz dwustronnej umowy inwestycyjnej Australia-Polska (BIT) - podała spółka w komunikacie.

PFR zawarł z Gaz-System umowę pożyczki podporządkowanej na kwotę 1 mld zł na finansowanie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo energetyczne kraju - poinformował Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Rada nadzorcza Lenteksu zgodziła się na sprzedaż Lentex Wykładziny za 20 mln euro na rzecz belgijskiej firmy Unilin BV - podała spółka w komunikacie.

Lokum Deweloper, ze względu na spadek popytu, zamierza wstrzymać nowe inwestycje i szacuje, że na koniec tego roku liczba sprzedanych mieszkań będzie o połowę niższa niż w 2021 roku. Spółka spodziewa się, że strata po I półroczu 2022 roku będzie niwelowana w kolejnych kwartałach - poinformował zarząd Lokum Deweloper na konferencji.

Best oczekuje zmiany struktury portfela wierzytelności, ale dopiero w perspektywie kilku najbliższych kwartałów - poinformował podczas telekonferencji dla mediów wiceprezes Marek Kucner.

ZE PAK planuje wybudować farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 600 MW i elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy 250 MW - poinformowali przedstawiciele ZE PAK i Grupy Polsat Plus.

Kruk Investimenti - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup trzech portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od podmiotów z Grupy BNP Paribas.

WB Electronics zawarła umowę z południowokoreańską firmą zbrojeniową Hanwha Defense Co. na zakup uzgodnionych elementów systemu dowodzenia i łączności. Wartość umowy wynosi ok. 139,5 mln USD netto tj. równowartość ok. 655,1 mln zł netto.

CI Games obecnie skupia się na produkcji Lords of the Fallen, ale także pracuje nad survivalowym tytułem - poinformował prezes spółki Marek Tymiński na konferencji prasowej. Dodał, że w przyszłości spółka chce wydawać dużą grę raz na 12-18 miesięcy.

Bumech zakończył realizację płatności z tytułu wykonania układu i wystąpi do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia stwierdzającego wykonanie układu - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowany zysk netto Kruka w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 489 mln zł, wobec 396 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

Zysk netto j.d. CD Projektu w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 44,8 mln zł - podała spółka w raporcie. Analitycy prognozowali wynik na poziomie 37,7 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem wynik spadł o 38,3 proc.

CD Projekt planuje na październik 2022 r. aktualizację strategii grupy - podała spółka w prezentacji wynikowej.

Huuuge odnotował w II kw. 2022 roku 13,7 mln USD skorygowanego wyniku EBITDA wobec 15,6 mln USD przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 12,9 mln USD, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 12-15,1 mln USD. Huuuge spodziewa się wzrostu skor. wyniku EBITDA na koniec roku.

