Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Grupa LPP nie rewiduje planów rozwoju sieci, podtrzymuje, że w przyszłym roku powierzchnia handlowa powinna wzrosnąć o 15 proc. CAPEX grupy w 2023/24 r. może wynieść do 1 mld zł - poinformował PAP Biznes wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Spółka chce być gotowa na emisję obligacji, gdy będą korzystne warunki rynkowe.

Grupa LPP notuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży we wrześniu, po słabszym sierpniu. Spółka nie widzi jeszcze zmiany zachowania klientów, ale obawia się, że wysoka inflacja i kryzys energetyczny mogą odbić się na sprzedaży w przyszłym roku - poinformował PAP Biznes wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz. Celem jest, by w przyszłym roku marże nie były gorsze niż w tym roku.

Bogdanka zaktualizowała cel produkcyjny na 2022 rok do ok. 8,3 mln ton z ok. 9,2 mln ton węgla handlowego zakładanych wcześniej - podała spółka w komunikacie.

W piątek rada nadzorcza Bogdanki rozpatrzy wniosek o odwołanie prezesa Artura Wasila - poinformował na Twitterze wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

LW Bogdanka miała w pierwszym półroczu 2022 roku 1.462,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, 615,4 mln zł EBITDA, 412 mln zł EBIT i 336 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie. Wyniki były zgodne z podanymi wcześniej szacunkami.

Agencja Fitch obniżyła długoterminowy rating (IDR) Banku Pekao do "BBB" z "BBB+". Perspektywa pozostaje stabilna - poinformował Fitch w komunikacie.

Agencja Fitch obniżyła rating VR Santander Bank Polska do "bbb" z "bbb+", usuwając rating z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i podtrzymała długoterminowy rating (IDR) banku na poziomie "BBB+", z perspektywą stabilna - poinformował Fitch w komunikacie.

Agencja Fitch obniżyła rating VR ING BSK do poziomu "bbb" z "bbb+", usuwając rating z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN) i podtrzymała długoterminowy rating (IDR) banku na poziomie "A+", z perspektywą stabilną - poinformował Fitch w komunikacie.

Agencja Fitch obniżyła rating VR Banku Handlowego do "bbb+" z "a-", utrzymując rating na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i podtrzymała długoterminowy rating (IDR) banku na poziomie "A-", z perspektywą stabilną - poinformował Fitch w komunikacie.

PKN Orlen zbuduje ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile - poinformował koncern w komunikacie. Stacje zostaną oddane do użytku w połowie 2025 roku.

Grupa PHN w pierwszej połowie 2022 r. poprawiła wyniki finansowe dzięki dywersyfikacji działalności i kontroli kosztów własnych. Zysk netto wyniósł 47,8 mln zł wobec 33,2 mln zł przed rokiem, a wynik EBITDA wzrósł o 86 proc., do 101,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Selvita chce utrzymać tempo rozwoju i nie koncentruje się obecnie na tym, by jeszcze bardziej podnosić rentowność w 2022 r. Celem jest utrzymanie rentowności EBITDA na dotychczas notowanym poziomie - poinformował PAP Biznes prezes Bogusław Sieczkowski.

Selvita pracuje nad przygotowaniem do kolejnych akwizycji i regularnie rozmawia z potencjalnymi celami przejęć - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji. Spółka kontynuuje budowę Centrum Badawczo-Rozwojowe w Krakowie, które chce uruchomić w pierwszym kwartale 2023 r. i obecnie nie spodziewa się przekroczenia budżetu tej inwestycji.

Śnieżka bierze pod uwagę istotny spadek popytu w kolejnym sezonie związany z niższą siłą nabywczą - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji. Dodali, że na polskim rynku farb i lakierów obserwowany jest dwucyfrowy spadek pod względem wolumenów.

Synektik podpisał z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim w Rzeszowie umowę na dostawę systemu da Vinci - poinformowała spółka w komunikacie. Łączna wartość kontraktu to prawie 13 mln zł netto.

Grupa Inpro w całym 2022 r. planuje wprowadzić do sprzedaży 1.333 mieszkania. Poziom przekazań powinien być zbliżony do roku 2021 - podała spółka w komunikacie prasowym.

Firma Oponiarska Dębica w drugim kwartale 2022 r. zwiększyła przychody ze sprzedaży o 40 proc. rdr do 799,1 mln zł. Strata netto wyniosła 6,7 mln zł, wobec 14,6 mln zł zysku netto rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym.

PKP Cargo podpisało z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Polskim Taborem Szynowym list intencyjny w sprawie współpracy w obszarze taboru kolejowego - podało PKP Cargo w komunikacie.

Photon Energy rozpoczął budowę swojej siódmej elektrowni fotowoltaicznej w Rumunii o mocy 7,1 MWp. Nowa elektrownia ma rozpocząć działalność w czwartym kwartale 2022 roku - podał Photon Energy w komunikacie.

Zarząd Rainbow Tours rekomenduje wypłatę 21,83 mln zł dywidendy, czyli 1,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dywidenda miałaby pochodzić ze środków pozostawionych w spółce jako zyski zatrzymane.

Zysk netto j.d. Ambry w roku obrotowym 2021/22 wzrósł o 13,5 proc. do 51,8 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Sunex zawarł list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia 100 proc. udziałów w spółce z siedzibą w Austrii działającej w branży instalacyjno-grzewczej - podał Sunex w komunikacie. Wstępna wartość inwestycji szacowana jest w przedziale 4-6 mln euro.

Grupa Atende chce przede wszystkim rozwijać sektor finansowy - poinformował prezes Marcin Petrykowski na konferencji. Dodał, że po odzyskaniu certyfikatów bezpieczeństwa widoczna jest odbudowa sprzedaży w sektorze publicznym.

Vigo Photonics, Warsaw Equity ASI, Wojciech Smoliński, Marek Kotelnicki oraz Vigo Ventures ASI zawarli umowę inwestycyjną - poinformowała spółka w komunikacie. Umowa określa zasady inwestowania, wspólnie z Warsaw Equity ASI, w przedsięwzięcia technologiczne poprzez Vigo Ventures ASI.

NWZ Comperii upoważniło zarząd do nabywania akcji własnych za łącznie nie więcej niż 4,2 mln zł - wynika z uchwał NWZ.

BoomBit szacuje, że miał w pierwszym półroczu 2022 roku 148,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 11,8 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 11,8 mln zł EBITDA i 4,2 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie.

Master Pharm zaprasza do sprzedaży nie więcej niż 2.623.000 akcji własnych, stanowiących do 12,2 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do 14,85 proc. głosów, po 6,1 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

Grupa STS Holding miała w II kwartale 2022 roku 17,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu półrocznego spółki. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wyniku netto na poziomie 34,5 mln zł.

Columbus Energy wypracował po dwóch miesiącach trzeciego kwartału dodatni wynik operacyjny, zarówno w działalności podstawowej, jak i w biznesie farm fotowoltaicznych - poinformował prezes Dawid Zieliński.

Grupa Enea miała w drugim kwartale 2022 roku 244,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej oraz 7,465 mld zł przychodów - podała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

