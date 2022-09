Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Zysk netto jednostki dominującej grupy PGE wyniósł w drugim kwartale 2022 roku 2.266 mln zł wobec 1.882 mln zł zysku rok wcześniej - wynika z raportu półrocznego spółki. PGE szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto j.d. właśnie na około 2.266 mln zł.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Zysk netto jednostki dominującej grupy PGE wyniósł w drugim kwartale 2022 roku 2.266 mln zł wobec 1.882 mln zł zysku rok wcześniej - wynika z raportu półrocznego spółki. PGE szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto j.d. właśnie na około 2.266 mln zł.

PGE zakłada na 2022 rok spadek wyniku powtarzalnej EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej - podała spółka w prezentacji przed konferencją. Pod koniec maja spółka zakładała stabilny wynik w tym obszarze.

Nie ma zagrożenia zakłócenia dostaw energii elektrycznej i ciepła w sezonie zimowym - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

PGE Paliwa zrealizuje import łącznie ok. 10 mln ton węgla do końca kwietnia 2023 roku, od września co miesiąc ma docierać do kraju 1,1 mln ton węgla - poinformował prezes grupy PGE Wojciech Dąbrowski. Dodał, że marża spółki na tej działalności jest minimalna, ma tylko pokryć koszty działalności.

Proces wydzielenia aktywów węglowych realizowany jest zgodnie z harmonogramem - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Grupa Kęty szacuje, że skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale 2022 r. wyniesie 160 mln zł, co oznacza spadek o 4 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Zapowiadany przez Komisję Europejską podatek solidarnościowy od nadzwyczajnych zysków będzie miał bardzo ograniczony wpływ na europejskie spółki gazowe i paliwowe, a najmocniej mogą odczuć go PKN Orlen, Repsol i OMV - uważają analitycy agencji ratingowej Fitch.

PKN Orlen planuje zakończyć w styczniu 2023 r. rebranding około 100 stacji paliw przejętych od Lotosu - poinformował PAP PKN Orlen. Koncern nie planuje likwidacji żadnych stacji Lotosu ze względu na lokalizację w pobliżu placówek Orlenu.

AB nie widzi obecnie oznak spowolnienia w polskiej gospodarce, dostrzega jednocześnie wzrost zainteresowania ofertą produktów spółki - poinformował prezes AB Andrzej Przybyło. Wyniki grupy w czwartym kwartale roku obrotowego 2021/22 okazały się lepsze od konsensusu PAP Biznes.

Skonsolidowane przychody Asbisu w sierpniu 2022 roku wyniosły ok. 207 mln USD, co oznacza spadek o ok. 15 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Zarząd STS Holding podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022. Kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję, wyniesie 0,27 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Atrem zrealizuje dla spółki Enea Operator kontrakt o wartości 42,1 mln zł netto - poinformował Atrem w komunikacie.

MCI Capital spodziewa się, że wyniki kolejnych kwartałów powinny być lepsze niż te odnotowane w pierwszym półroczu 2022 r. - ocenili przedstawiciele spółki podczas środowej wideokonferencji. Oczekują oni, że 2023 r. będzie mniej sprzyjającym okresem jeśli chodzi o wyjścia z inwestycji, a raczej czasem na budowanie wartości portfela. W najbliższych kilku latach MCI szacuje wartość wyjść na ok. 2 mld zł.

Pesa Bydgoszcz podpisała z PKP Intercity umowę na naprawę na piątym poziomie utrzymania (P5) 59 wagonów serii 152A i 154A. Bydgoska spółka za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma 376 mln zł brutto - poinformowała Pesa w komunikacie prasowym.

AB chciałoby wypłacić w tym roku dywidendę, bo takie są oczekiwania inwestorów - poinformował na konferencji prezes AB Andrzej Przybyło. Zastrzegł, że nie jest to jeszcze jednak całkowicie przesądzone, nie wiadomo również w jakiej wysokości byłaby ona wypłacona.

Fasing podpisał umowę z Lubelskim Węglem "Bogdanka" - poinformowała w komunikacie spółka. Maksymalna wartość umowy wynosi ok. 20,25 mln zł netto. Minimalna wartość umowy wynosi 50 proc. maksymalnej wartości umowy netto.

Echo Investment, w ramach oferty publicznej obligacji serii O przydzieliło 250.000 obligacji. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 25.070.413,48 zł - podała spółka w komunikacie.

Orzeł Biały utworzył w półrocznym sprawozdaniu 14 mln zł rezerwy na potencjalne zobowiązanie z tytułu rozliczeń w podatku VAT - poinformowała w komunikacie spółka.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego rozpoczął inwestycję wartą blisko 400 mln zł. W jej ramach powstaną kolejne linie produkcyjne oraz rozpocznie się produkcja nowego modelu pralek w fabryce przy ul. Papierniczej 1 w Łodzi - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

AB chce się rozwijać dodając nowe produkty i nowe gałęzie biznesu, ale nie wyklucza rozwoju w kierunku terytorialnym - powiedział na konferencji prezes AB, Andrzej Przybyło. Według zarządu, obowiązek tzw. "domyślności cyfrowej" w administracji państwowej może pomóc spółce w uzyskaniu lepszych wyników w przyszłości poprzez usługi związane z transformacją cyfrową.

Zarząd ZPC Otmuchów planuje rozbudowę mocy produkcyjnych w zakładzie w Nysie za ok. 35 mln zł. Wśród źródeł finansowania inwestycji może być ok. 10 mln zł z nowej emisji akcji - podała spółka w komunikacie.

Biedronka wypłaci ponad 55 tys. pracownikom do końca września po 1,5 tys. zł brutto nagrody specjalnej za zaangażowanie w osiągnięcie zakładanego wyniku za pierwsze osiem miesięcy 2022 roku. - podała Biedronka w komunikacie prasowym.

Producent gier Longterm Games zadebiutuje na NewConnect 10 października - poinformowała GPW w uchwale.

Komisja Nadzoru Finansowego chce podwyższenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym PKO BP do 2 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z 1 proc. obecnie - podał bank w komunikacie.

Zysk netto Grupy TIM w drugim kwartale 2022 r. wyniósł do 29,3 mln zł wobec 29,6 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody zwiększyły się o 10,4 proc. rdr do 362,5 mln zł - wynika z raportu półrocznego. EBITDA wzrosła rdr o 6,9 proc. do 45,2 mln zł.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

asa/

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl