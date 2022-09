Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się na połączenie spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - poinformował prowadzący obrady Radosław Kwaśnicki.

PGNiG, we współpracy z Politechniką Śląską pracują nad innowacyjnym czujnikiem do wykrywania wodoru w ramach projektu HydroSens. Przedsięwzięcie otrzymało dofinasowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - poinformował PGNiG w komunikacie prasowym.

InPost uruchomił w środę w Łodzi 60-te centrum logistyczne w Polsce - podała spółka w komunikacie prasowym.

Echo Investment koncentruje się na utrzymaniu stabilnej marży w segmencie mieszkaniowym i nie spodziewa się jej spadku w przyszłym roku, patrząc na planowane do oddania projekty - ocenili przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji. Grupa chce korzystać z szans pojawiających się na rynku mieszkań na wynajem i na ten rok planuje uruchomienie budowy 4 tys. nowych lokali w tym segmencie.

Echo Investment odnotowało w II kwartale 2022 roku 10,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 13 mln zł.

Sunex w pierwszym półroczu 2022 r. wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 14,36 mln zł, w porównaniu do 3,18 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Przychody wzrosły do 125,7 mln zł z 56,1 mln zł, a zysk operacyjny do 19,3 mln zł z 4,6 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe wzywają do sprzedaży 70.333.329 akcji spółki Trakcja, stanowiących ok. 20,9 proc. całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym, po cenie 1,70 zł za akcję - podało pośredniczące w wezwaniu BM PKO BP.

Zarząd Klabatera ustalił na 10 listopada 2022 r. datę premiery gry "Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager" jednocześnie na platformach konsolowych PlayStation 4/PlayStation 5 oraz Xbox One/XS" - poinformowała spółka w komunikacie.

Sąd restrukturyzacyjny wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Komputronik oraz Komputronik Biznes. Sąd oddalił zastrzeżenia Urzędu Skarbowego złożone przeciwko układowi Komputronik - podała spółka w komunikacie.

OT Logistics wystąpi do tymczasowego nadzorcy sądowego o zgodę na wypłatę dywidendy za 2021 rok - poinformował podczas telekonferencji dla mediów członek zarządu Daniel Górecki.

Akcjonariusze Action podejmą decyzję w sprawie upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych. Na skup ma być przeznaczone do 20 mln zł, po cenie do 35 zł za sztukę - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 26 października 2022 roku.

CD Projekt sprzedał 20 mln kopii gry "Cyberpunk 2077" - podała spółka na oficjalnym profilu na Twitterze.

Forever Entertainment zdobywa kolejne licencje jednocześnie pracując nad remake'ami trylogii Front Mission - pierwszy ma się pojawić jeszcze w tym roku - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Zbigniew Dębicki. Grupa ma zamiar zmienić podejście do remak'ów gier, a przykładem nowego elementu strategii ma być gra Fear Effect Reinvented.

