Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

CD Projekt może przedstawić nowy program motywacyjny na najbliższym walnym zgromadzeniu - poinformował prezes CD Projekt Adam Kiciński. Ma on być oparty na innej filozofii, bazującej na chęci zatrzymywania kluczowych pracowników w firmie na dłużej, a nie nagradzaniu ich za konkretne projekty.

CD Projekt nie rezygnuje z planów przejęć, ale nie ma żadnych konkretnych rozmów w tej chwili - poinformował prezes CD Projekt Adam Kiciński.

CD Projekt otwiera się na współpracę z zewnętrznymi partnerami i licencjonowanie swoich franczyz na mobile - poinformował prezes CD Projekt Adam Kiciński.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła we wrześniu do 16,7 USD z 14,1 USD w sierpniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał zmniejszył się we wrześniu do 4 USD z 8,1 USD w sierpniu.

UOKiK postawił zarzuty Santander Bank Polska za nierozliczanie się z pobranych opłat w przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego - poinformował UOKiK w komunikacie prasowym. To pierwszy bank, któremu prezes UOKiK stawia takie zarzuty.

Cyfrowy Polsat rozpoczął analizę możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia grupy Polsat Plus, z uwzględnieniem możliwości jego zwiększenia, w tym zadłużenia udzielonego spółkom wchodzącym w skład grupy w formie kredytów bankowych oraz obligacji - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie.

W ramach I fazy wezwania na akcje Trakcji przedmiotem transakcji nabycia było 30.203.639 akcji spółki - podało pośredniczące w wezwaniu BM PKO BP.

Mirbud podpisał umowę z Makro Cash and Carry Polska na budowę budynku biurowego wraz z miejscami parkingowymi - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 45,87 mln zł netto.

Develia w ciągu trzech kwartałów 2022 r. sprzedała 1225 lokali na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 1500 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 18 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. W samym III kwartale deweloper sprzedał 261 lokali wobec 438 w III kwartale 2021 r.

Grupa Murapol w trzecim kwartale 2022 r. sprzedała 1.275 lokali mieszkalnych, a przekazała 835 mieszkań - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. W ciągu trzech kwartałów 2022 r. grupa łącznie sprzedała 2.665 lokali mieszkalnych i przekazała 2.649 mieszkań. W całym 2022 r. Murapol spodziewa się sprzedaży mieszkań klientom detalicznym na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Pozbud Inwestycje, spółka z grupy Compremum, będzie dystrybuować urządzenia do magazynowania energii cieplnej, produkowane przez szkocką firmę Sunamp. Umowa zawarta pomiędzy spółkami jest pierwszym krokiem w kierunku utworzenia w Polsce zakładu produkcyjnego w formule joint venture, który będzie produkować baterie termiczne m.in. do zastosowań wielkoskalowych - w budynkach wielorodzinnych i zakładach przemysłowych - poinformował Compremum w komunikacie prasowym.

Grupa Inpro sprzedała w III kwartale 2022 roku 79 lokali wobec 166 przed rokiem - podał deweloper w komunikacie. Jednocześnie grupa przekazała 120 lokali w porównaniu do 187 sztuk rok wcześniej.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył karę administracyjną na ING Bank Śląski w wysokości 21,66 mln zł - poinformował GIIF na stronie internetowej.

NGR, czyli wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier, grupy STS w III kwartale 2022 roku wyniósł 162 mln zł, podczas gdy przed rokiem był na poziomie 134 mln zł - podał STS Holding w komunikacie prasowym. NGR grupy w tym okresie był na historycznie najwyższym poziomie.

Lokum Deweloper sprzedał w III kwartale 2022 roku 103 lokale wobec 145 lokali przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Grupa rozpoznała w wyniku tego okresu 183 lokale wobec 74 lokali rok wcześniej.

Lentex zamierza nabyć 1.789.790 akcji własnych, stanowiących 4,16 proc. kapitału zakładowego, po cenie 12,50 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. Tym samym spółka planuje kontynuować program buybacku, rozpoczęty w 2019 r.

Tamex Obiekty Sportowe zawarł umowę z Centralnym Ośrodkiem Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale na przebudowę stadionu lekkoatletycznego - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu wynosi 13,9 mln zł brutto.

Answear wstępnie szacuje, że sprzedaż online spółki wzrosła w III kw. rdr o 51 proc. do 244 mln zł. Przychody ze sprzedaży, według sprawozdawczości MSSF, wyniosły w tym okresie 233 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 50 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach Ten Square Games wyniosły w trzecim kwartale 2022 roku 137,3 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Moody's obniżył rating CFR Cyfrowego Polsatu do "Ba3" z "Ba1", a perspektywa ratingu jest negatywna - poinformowała agencja w komunikacie.

Grupa LPP miała w drugim kwartale roku obrotowego 2022/23 246,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 459 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 256,4 mln zł zysku.

Grupa LPP zakłada, że termin emisji obligacji zależeć będzie od sprzyjających warunków rynkowych i będzie to najwcześniej w II kwartale 2023/24 - poinformowała spółka w prezentacji.

PlayWay chce sprzedać do 2.810.000 akcji SimFabric, stanowiących 44,96 proc. w kapitale zakładowym spółki. Rozpoczął się proces budowy księgi popytu - podał PlayWay w komunikacie.

Alior Bank zweryfikował szacunki dot. wakacji kredytowych i postanowił rozpoznać dodatkowy koszt związany z modyfikacją umów kredytowych z tego tytułu w wysokości 36 mln zł - podał bank w komunikacie. Całkowity koszt szacowany jest więc łącznie na 502 mln zł i został ujęty jako pomniejszenie wyniku brutto w III kwartale 2022 r.

Prezes Paweł Homiński i członek zarządu Mikołaj Raczyński rezygnują z funkcji w Noble Funds TFI. Z informacji portalu Analizy pl wynika, że decyzje podjęli już kilka miesięcy temu i, jak zaznacza Paweł Homiński, nie mają związku z resolution Getin Noble Banku. Funkcję prezesa z początkiem listopada obejmie Tomasz Gumkowski.

