Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Kruk ocenia, że w październiku tego roku poziom spłat na wszystkich rynkach przekroczył oczekiwania spółki - poinformował Piotr Krupa, prezes Kruka podczas wideokonferencji.

Zarząd Kruka zakłada, że 30 proc. zysku za 2022 rok będzie przeznaczone na dywidendę - poinformował Michał Zasępa członek zarządu Kruka podczas wideokonferencji.

Zarząd Kruka szacuje, że tegoroczne inwestycje w zakup pakietów wierzytelności będą rekordowe i mogą przekroczyć wynik z 2021 roku. Spółka obawia się jednak rosnących kosztów, które pojawią się m.in. z powodu inwestycji w cyfryzację - poinformowali przedstawiciele zarządu na wideokonferencji.

Bogdanka odstąpi od selektywnego wybierania węgla w złożu, co pozwoli na zwiększenie potencjalnych możliwości produkcyjnych po 2026 roku o ok. 10 proc. w stosunku do średnich wielkości z obecnej strategii - poinformowała spółka w komunikacie.

Kruk planuje wyemitować obligacje serii AN1 o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

InPost spodziewa się mniejszego wzrostu rynku e-commerce w Polsce w IV kw. 2022 roku w stosunku do 26 proc. zwyżki rynku w III kw. br - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Rafał Brzoska. Dodał, że w całym 2022 zwyżka rynku może wynieść 15-16 proc., ale w 2023 roku prawdopodobny jest scenariusz jednocyfrowej dynamiki wzrostu.

InPost planuje utrzymać tempo wzrostu liczby paczkomatów grupy o 2 tys. kwartalnie w 2023 roku - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Rafał Brzoska. Dodał, że trwają prace nad uruchomieniem usługi finansowej InPostu, szczegóły będą znane w I kw. 2023 roku.

InPost od listopada 2022 roku wprowadził podwyżkę cen usług dla Allegro o około 12 proc. - wynika z wypowiedzi prezesa InPostu Rafała Brzoski podczas telekonferencji dla analityków.

Skorygowana EBITDA InPostu w trzecim kwartale 2022 roku wzrosła rdr o 11,5 proc. do 455,8 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 447,1 mln zł (przedział 405-506 mln zł).

Od połowy października wzrost polskiego rynku e-commerce jest umiarkowany. Można oczekiwać, że pozytywny wpływ na marże InPostu w IV kwartale 2022 roku będą miały coroczne podwyżki cen kontraktowych - podała spółka w komunikacie prasowym. Proces podwyżek będzie kontynuowany do końca I kwartału. 2023 roku.

Famur widzi ożywienie w inwestycjach na krajowym rynku górniczym, zwłaszcza w obszarze prac przygotowawczych - poinformował prezes Famuru Mirosław Bendzera.

Famur, po przejęciu producenta systemów bateryjnych, chce się teraz skupić na skalowaniu biznesu. Nie negocjuje kolejnych akwizycji, choć obserwuje rynek pod tym kątem - poinformował prezes Mirosław Bendzera.

Benefit Systems oczekuje w IV kwartale dobrych wyników operacyjnych, w całym 2022 roku spodziewa się rekordowego wyniku EBIT, z marżą EBIT na poziomie 9,5-10 proc. - podała grupa w prezentacji.

Biomed Lublin ma umowę z firmą farmaceutyczną Zahrah al-Mada'in Medical Company z Arabii Saudyjskiej - poinformowała spółka w komunikacie. Umowa dotyczy współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Biomedu Lublin o nazwie handlowej Distreptaza. Łączna wartość zamówień w pierwszych 5 latach to ponad 60,3 mln zł.

Biomed Lublin podpisał umowy pożyczki z luksemburską ACP Credit I SCA SICAV-RAIF na 9 mln euro, z możliwością zwiększenia do 13 mln euro. Pożyczka ma na celu refinansowanie i konsolidacje długu, który przeznaczony jest na finansowanie strategicznych inwestycji - poinformował Biomed Lublin w komunikacie.

Zysk netto grupy BOŚ po trzech kwartałach 2022 roku wzrósł do 115,9 mln zł z 30,7 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. W samym trzecim kwartale 2022 r. zysk wyniósł 32 mln zł.

Zysk netto j.d. Selvity wyniósł w trzecim kwartale 2022 roku 9 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży 106,9 mln zł - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wyniki okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków. Backlog grupy na 2022 r. przekracza 389,8 mln zł, na 6 listopada 2022 r., i jest o 31 proc. wyższy rdr.

Selvita realizuje strategię akwizycyjną i jest aktywna w kilku procesach. Spółka chce nadal rozwijać się szybciej niż rynek - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji. Zarząd ocenia, że sytuacja na rynku nadal jest trudna, ale może pozytywnie wpłynąć na proces poszukiwania celów akwizycyjnych.

PKP Cargo planuje na początku 2023 roku uruchomić naprawy wagonów w Gniewczynie - poinformował PAP Biznes członek zarządu ds. handlowych Jacek Rutkowski. Dodał, że jednym z rozważanych scenariuszy jest jednak sprzedaż na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) poprzez Polski Tabor Szynowy (PTS) składników majątku po fabryce w Gniewczynie.

Wyniki finansowe grupy PKP Cargo w III kwartale 2022 roku nie powinny być gorsze niż osiągnięte w II kwartale bieżącego roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych Jacek Rutkowski. Dodał, że w całym 2022 roku grupa celuje w osiągnięcie zysku netto i jednocyfrowy wzrost przychodów.

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-październik 3.630 nowych przyczep i naczep, czyli o 13,0 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Zysk netto j.d. Ambry w pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23 wyniósł 11 mln zł, czyli był na porównywalnym poziomie do zeszłorocznego - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali zysku w przedziale 7,8-9,8 mln zł

BoomBit wypłaci zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,28 zł na akcję. Łącznie na ten cel spółka przeznaczy 3,78 mln zł - podał BoomBit w komunikacie.

Asbis nabył 16 proc. udziałów w firmie biotechnologicznej Promed Bioscience, która pracuje nad rozwojem zaawansowanych biomateriałów kolagenowych do zastosowań badawczych i klinicznych - poinformowała spółka w komunikacie. Cena nabycia udziałów wyniosła 800 tys. euro.

R.Power ogłosił postępowania przetargowe o wartości ponad 320 mln zł na dostawę paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Zawarcie umów R.Power przewiduje na ostatni kwartał tego roku.

Ambra ocenia, że do tej pory inflacja nie miała negatywnego wpływu na poziom sprzedaży spółki, jednak może mieć taki wpływ w dłuższej perspektywie. Spółka widzi spadek marż, spowodowany wzrostem kosztów zakupu - poinformowali przedstawiciele zarządu Ambry podczas czatu inwestorskiego.

Vivid Games ma umowę z Shori Games dot. wznowienia dystrybucji gry Knight Fights 2 - poinformowała spółka w komunikacie. Dystrybucja gry rozpocznie się w listopadzie na platformach iOS i Android.

TenderHut zadebiutuje na głównym rynku GPW w czwartek, 10 listopada - podała GPW w komunikacie. Obecnie spółka jest notowana na NewConnect.

Zarząd PolTreg zawarł umowę z BART dot. nabycia i instalacji infrastruktury laboratorium komercyjnego - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość wynagrodzenia dla BART za realizację umowy wynosi ok. 12,4 mln zł netto.

Luneos Energia, spółka obrotu energią elektryczną Luneos, rozpoczyna sprzedaż zielonej energii i podpisuje pierwsze umowy z firmami - poinformował Luneos w komunikacie prasowym. Do 2026 roku Luneos ma osiągnąć wolumen sprzedaży 1,5 TWh energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

ZM Silesia, spółka zależna Boryszewa, otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z 24 września 2020 roku, określającą zaległe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT za lata 2013-2014 w kwocie 97,3 mln zł, powiększonej o należne odsetki - podał Boryszew w komunikacie.

Big Cheese Studio planuje premierę "Cooking Simulator 2" na 2023 r. - poinformowała spółka na konferencji prasowej. W 2023 r. spółka planuje dwie premiery własnych produkcji. Spółka zamierza wypłacić dywidendę za 2022 r.

Software Mansion chce wejść na NewConnect w II półroczu 2023 r. i ma być spółką dywidendową - powiedział prezes agencji programistycznej, Marcin Skotniczny podczas spotkania prasowego.

Grupa Kino Polska TV szacuje, że wypracowała w trzecim kwartale 2022 roku 6,69 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 39 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Zysk na działalności operacyjnej spadł do 10,3 mln zł z 12,8 mln zł przed rokiem.

