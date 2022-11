Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PGE zakłada w 2023 roku spadek rdr powtarzalnej EBITDA w segmentach energetyki konwencjonalnej, obrotu, OZE i ciepłownictwa. Przewiduje też stabilny wynik rdr w obszarze dystrybucji - poinformowała PGE.

PGE zakłada w 2023 roku spadek rdr powtarzalnej EBITDA w segmentach energetyki konwencjonalnej, obrotu, OZE i ciepłownictwa. Przewiduje też stabilny wynik rdr w obszarze dystrybucji - poinformowała PGE.

Wzrost cen paliw poprawił atrakcyjność inwestycji w energetykę jądrową. Jeśli spółka zdecyduje o dalszych krokach dot. projektu, to będzie aktualizować strategię - poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. W tym roku grupa PGE planuje wydać na inwestycje 6,5 mld zł.

PGE chce, by jej platforma handlu energią ruszyła od 1 stycznia przyszłego roku - poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

LW Bogdanka miała w okresie od I do III kwartału 2022 roku 2.030,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 676,4 mln zł EBITDA, 374 mln zł EBIT i 310,3 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie. Wyniki były zgodne z podanymi wcześniej szacunkami.

Celem XTPL na 2023 rok jest dalszy wzrost sprzedaży we wszystkich trzech liniach biznesowych oraz osiągnięcie rentowności na poziomie zysku netto w całym 12-miesięcznym okresie - poinformowała spółka w komunikacie.

Nowa strategia GPW, obejmująca lata 2023-2027, ma być gotowa w pierwszym kwartale 2023 roku - poinformował prezes GPW Marek Dietl.

Giełda Papierów Wartościowych będzie decydować o nowych emisjach obligacji dopiero po przyjęciu strategii rozwoju do 2027 roku - poinformował prezes GPW Marek Dietl. Dodał, że spółka ma obecnie wystarczające zasoby na sfinansowanie prowadzonych już projektów strategicznych.

Towarowa Giełda Energii prowadzi prace nad podniesieniem cenników swoich usług, żeby utrzymać rentowność spółki na poziomie zbliżonym do 2022 roku - poinformował prezes TGE Piotr Zawistowski. Prezes GPW Marek Dietl dodał, że analizy dotyczące korekty cenników trwają również na poziomie spółki matki.

Grupa Tauron miała w trzecim kwartale 2022 roku 495 mln zł EBITDA wobec 787 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Grupa Enea miała w III kwartale 2022 roku 49,7 mln zł zysku j.d. i 8.021 mln zł przychodów, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami - podała spółka w raporcie. EBITDA wyniosła 456,2 mln zł, a zysk operacyjny 46,2 mln zł.

Mirbud podpisał umowę na budowę szkoły na warszawskim Bemowie. Wartość kontraktu to 84,7 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie.

Należący do Alumetalu Alumetal Poland zawarł umowę z Tesla Manufacturing Brandenburg SE z siedzibą w Grünheide w Niemczech na dostawę aluminiowych stopów odlewniczych - podał Alumetal w komunikacie.

Spyrosoft realizuje obecnie z naddatkiem cele długoterminowe ze strategii, ale nie planuje ich rewidować ze względu na spodziewane nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Krótkoterminowo perspektywa dla spółki jest jednak stabilna, klienci grupy składają obecnie większe zamówienia na usługi grupy niż rok wcześniej - poinformowali w środę przedstawiciele spółki.

Synektik Czech Republic s.r.o., spółka zależna Synektik, podpisała umowy z Centralnym Szpitalem Wojskowym - Wojskowym Szpitalem Uniwersyteckim w Pradze na dostawy systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci, serwis oraz szkolenie personelu - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka ZUE zawarła z kilkudziesięcioma osobami fizycznymi umowy sprzedaży udziałów spółki P.B.I. Energopol i nabyła 93,6 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki - poinformował ZUE w komunikacie. Kwota transakcji wyniosła 3,3 mln zł.

Akcjonariusze Cognor Holding zdecydowali o emisji obligacji zamiennych na akcje z pozbawieniem prawa poboru - wynika z podjętych przez walne zgromadzenie uchwał.

Mirbud podpisał umowę na budowę kompleksu budynków produkcyjno - montażowych w Warszawie. Wartość umowy to 96,6 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Genomtec kończy proces wyboru doradcy specjalizującego się w procesach M&A, planuje licencjonowanie lub sprzedaż technologii - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Spółka podtrzymuje plany debiutu na rynku głównym GPW i czeka na zatwierdzenie prospektu przez KNF.

Mabion zawarł z Novavax kolejne rozszerzenie zakresu usług umowy produkcyjnej w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia - podał Mabion w komunikacie.

Erbud podpisał aneks do umowy na roboty budowlane związane z projektem HBO Grupy Lotos - poinformował Erbud w komunikacie. Wartość kontraktu wzrosła do 108,8 mln zł netto. Aneks jest związany z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych.

Develia rozpoczyna współpracę z The Heart w zakresie stworzenia systemu do obsługi nieruchomości, w tym platformy IT do zarządzania nieruchomościami i najemcami oraz aplikacji mobilnej dla najemców - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa STS Holding miała w III kwartale 2022 roku 73 mln zł skorygowanej EBITDA, wobec 52 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wyniku EBITDA na poziomie 63,3 mln zł.

Investcamp wraz z Mayas Basic Concept Limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą - Marzec oraz Anną Pielach zamierzają ogłosić wezwanie do sprzedaży 477.297 akcji Arterii po 8,85 zł za akcję - poinformował Trigon Dom Maklerski, podmiot pośredniczący.

Skorygowana strata netto grupy Polenergia w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 11,3 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. W okresie trzech kwartałów 2022 roku skorygowany zysk netto grupy spadł do 107,7 mln zł. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska odwołała Wojciecha Hanna z pełnienia funkcji prezesa zarządu - poinformował bank w komunikacie. Do czasowego pełnienia obowiązków prezesa oddelegowany został Emil Ślązak, członek rady nadzorczej.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

asa/

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl