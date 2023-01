Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PKN Orlen za ponad miesiąc przedstawi zapowiadaną aktualizację strategii po połączeniu z Grupą Lotos i PGNiG - poinformował dyrektor wykonawczy Orlenu ds. inwestycji kapitałowych Robert Śleszyński. Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiada, że w tym roku inwestycje grupy sięgną 36 mld zł.

Łączny wolumen dostaw skroplonego gazu ziemnego do terminalu w Świnoujściu w 2022 roku wyniósł 4,4 mln ton, co oznacza wzrost o 57 proc. rok do roku - poinformował PGNiG w komunikacie prasowym.

Dino Polska otworzyło w 2022 roku 344 nowe sklepy wobec 343 rok wcześniej - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Dadelo szacuje przychody ze sprzedaży netto w IV kwartale 2022 roku na 20,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 18,7 proc. - podała spółka w komunikacie.

SimFabric rozpoczął negocjacje warunków umowy dystrybucyjnej wszystkich gier z portfolio grupy na rynki azjatyckie, w tym w szczególności na rynek chiński - poinformowała spółka w komunikacie.

Wojas miał w grudniu 2022 roku 33,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rdr o 3,5 proc. - podała spółka w komunikacie. Łącznie w całym 2022 roku przychody wyniosły 331,5 mln zł i były wyższe rdr o 13,4 proc.

Olymp, dostawca rozwiązań dla branży fitness, specjalizujący się w produkcji sprzętu treningowego, planuje na początku 2023 roku zadebiutować na rynku NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie.

Dom Development sprzedał w 2022 r. na rynku detalicznym 3 093 lokali netto - poinformowała spółka w komunikacie. Jest to spadek o 24 proc. rdr. W samym IV kwartale 2022 r. spółka sprzedała 831 lokali, był to wzrost o 18 proc. w porównaniu do III kw. '22 r.

Bank Millennium zawiąże w ciężar wyników IV kwartału 2022 roku 475 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank - podał bank w komunikacie. Bank obniżył szacowany koszt wakacji kredytowych o 99 mln zł na poziomie skonsolidowanym, co pozytywnie wpłynie na wyniki IV kwartału 2022 r.

Kruk przydzielił 120 tys. obligacji na okaziciela serii AL3, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1000 zł, o łącznej wartości emisyjnej 120 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

