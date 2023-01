Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Polski Fundusz Rozwoju nie wyklucza w perspektywie 2026 roku wprowadzenia Pesy na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych - poinformował PAP Biznes prezes PFR Paweł Borys.

PKN Orlen podpisał z Sempra Infrastructure umowę na długoterminowe dostawy LNG - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Kontrakt obejmuje dostawę 20 mln ton i będzie realizowany od 2027 r.

Arctic Paper w sierpniu 2023 roku prawdopodobnie przedstawi aktualizację strategii na lata 2022-2030 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Michał Jarczyński. Dodał, że wśród tegorocznych inwestycji może pojawić się nowy magazyn w papierni w Kostrzynie, uruchomienie fabryki opakowań przesunie się raczej na I kw. 2024 roku.

Arctic Paper obserwuje w styczniu uspokojenie popytu i przewiduje, że wykorzystanie mocy produkcyjnych papierni zarówno w I kwartale, jak i całym 2023 roku sięgnie 92-93 proc - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Michał Jarczyński. Dodał, że w 2022 roku wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło 95 proc.

Krajowa infrastruktura telekomunikacyjna daje szansę spółkom z sektora centrów danych, ułatwiając im dostęp m. in. do sieci środkowoeuropejskich i skandynawskich - powiedział PAP Biznes dyrektor polskiego oddziału Data4 Adam Ponichtera. Data4 nie odczuwa symptomów recesji i planuje wejście na rynki południowoeuropejskie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu dotyczącego budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie została przedłużona do 10 marca 2023 roku - poinformowało Rafako w komunikacie.

UOKiK wydał zgodę na utworzenie przez ZE PAK i Orsted Wind Power pięciu wspólnych spółek - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów komunikacie.

Polregio podpisało umowy ramowe z Newagiem, Pesą, FPS Cegielski i Stadler Polska na dostawę do 200 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (ETZ) za ponad 7 mld zł. Nowe pociągi mają być dostarczone w ciągu najbliższych trzech lat.

Zarząd SDS Optic ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 13 zł, co oznacza, że przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, tj. 450 tys. szt., wartość oferty wyniesie 5,85 mln zł - podała spółka w komunikacie.

LPP Logistics planuje uruchomić centrum dystrybucyjne w rumuńskiej miejscowości Bolintin-Deal, podpisało 10-letnią umowę najmu obiektu - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Stalprofil szacuje, że w czwartym kwartale 2022 roku jednostkowa strata netto wyniosła 5,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej spółka miała 26,3 mln zł zysku - poinformowała spółka w komunikacie. W 2022 r. zysk netto Stalprofilu spadł o 39 proc. rdr do 64,9 mln zł.

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Drago entertainment zdecydować ma o upoważnieniu zarządu spółki do przeprowadzenia skupu do 20.084 akcji, stanowiących do 1,85 proc. kapitału zakładowego spółki - wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na 21 lutego.

Polski oddział Haitong Banku przekazał do KNF informację o planowanym zawieszeniu działalności pionów Equity Capital Markets oraz Equity Research - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Urteste w polityce dywidendowej zakłada, że może rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidend w wysokości od 40 proc. do 60 proc. zysku netto uzyskanego w danym roku obrotowym - poinformowała spółka w komunikacie.

No Gravity Games po odliczeniu prowizji należnej operatorowi miało ok. 852 tys. zł przychodu ze sprzedaży gier na platformie Nintendo Switch w grudniu 2022 r., o ponad dwa razy więcej niż w grudniu 2021 r. - podała spółka w komunikacie.

Bez porozumienia zakończyły się środowe mediacje płacowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związki podtrzymały postulat 25-proc. podwyżki płac, która - jak wyliczył zarząd JSW - kosztowałaby spółkę 910 mln zł rocznie. Zarząd zadeklarował otwartość na rozmowy o nagrodzie pieniężnej dla załogi.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Genomtec, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J i K - podała Komisja w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Less, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, J, K, L i M - podała Komisja w komunikacie.

Izoblok dokona odpisu aktualizującego w kwocie 2,4 mln zł na poczet potencjalnej kary umownej z tytułu nieodebranego wolumenu paliwa gazowego wynikającego z umowy zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny - poinformował Izoblok w komunikacie. Odpis wpłynie na obniżenie wyniku finansowego za pierwsze półrocze zakończone 31 października.

