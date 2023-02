Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Intersport Polska będzie stawiać na rozwój omnichannel i online. Rozmowy w sprawie pozyskania inwestora są zaawansowane, w najbliższym czasie możliwe są decyzje w tej sprawie - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele spółki.

Aktualizacja strategii PKN Orlen do 2030 roku będzie przedstawiona na przełomie lutego i marca 2023 roku - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

PKN Orlen planuje do 2038 roku postawienie 79 reaktorów SMR, ich lokalizacje zostaną przedstawione w kwietniu - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

PKN Orlen chce rozbudować w ciągu dwóch lat bazy paliw o około 100 tys. ton - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Ceny paliw po wprowadzeniu embarga będą stabilne - poinformował w środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał, że PKN jest w pełni zabezpieczony w produkty paliwowe i nie będzie miał żadnego problemu związanego z logistyką.

Ok. 90 proc. surowca w rafineriach Orlenu pochodzi z kierunków alternatywnych do Rosji - prezes.

Tauron podpisał aneks ustalający warunki cenowe dostaw węgla na 2023 rok w ramach wieloletniego kontraktu na zakup węgla energetycznego z Tauron Wydobycie - podała spółka w komunikacie. Szacowana wartość dostaw dla jednostek wytwórczych Tauron Ciepło wyniesie ok. 360 mln zł netto.

Mercator Medical szacuje stratę netto w czwartym kwartale 2022 roku na około 49,2 mln zł wobec 4,9 mln zł zysku netto rok wcześniej - poinformował w komunikacie producent rękawic medycznych.

Modivo, spółka zależna CCC, uzyskała zgodę banków kredytujących PKO BP i Pekao na jednorazowe zawieszenie testowania wskaźnika zadłużenia finansowego netto/EBITDA na dzień 31 stycznia 2023 r. - poinformowało CCC w komunikacie.

Votum szacuje, że w IV kwartale 2022 r. w segmencie bankowym przychody z umów z klientami, wynikające z wynagrodzenia należnego z tytułu wyroków zasądzających w I instancji, wyniosły 48,3 mln zł, a wynik netto w tej części wyniósł 32,3 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

KBJ podpisał umowę z Euvic, w której zobowiązał się do emisji 100.000 akcji serii H z ceną emisyjną 30 zł, a Euvic zobowiązał się do ich objęcia - poinformowała spółka w komunikacie.

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko firmie Amazon, której postawił zarzuty wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów - poinformował urząd w środowym komunikacie.

Generali zawarło we wtorek finalną umowę przejęcia zarządzania emerytalnym biznesem NNLife PTE (dawniej MetLife) od Grupy NN - poinformowało Generali w komunikacie.

Tomasz Wirth został nowym dyrektorem wykonawczym polskiego oddziału Haitong Banku - podał Haitong w komunikacie prasowym.

PGG planuje przeznaczyć na inwestycje w 2023 roku 2,5 mld zł - podała PGG w komunikacie.

Po wydaniu projektu Thunder w tym roku, na 2024 r. PCF Group nie planuje wydania żadnej gry - poinformowali przedstawiciele spółki podczas środowej wideokonferencji. Przesunięcie premiery projektu Gemini na 2026 r. wynika m.in. z migracji silnika na Unreal Engine 5.

PCF Group nie bierze pod uwagę procesów akwizycyjnych i zakłada organiczny wzrost - poinformowali przedstawiciele działającej na rynku gier spółki podczas środowej wideokonferencji. Do 2027 r. PCF chce zwiększyć liczbę pracowników do ok. 1,2 tys.

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Dębsk o mocy 121 MW. Łączny portfel aktywnych zielonych inwestycji spółki wzrósł o 35 proc. do 472 MW - podała Polenergia w komunikacie prasowym.

Asbisc Enterprises zakłada, że 2023 rok będzie lepszy od poprzedniego i w związku z tym rozbudowuje swoje centra dystrybucyjne - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Kruk chce wyemitować obligacje serii AN3 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

ZysDom Maklerski XTB wstępnie szacuje, że zanotował w czwartym kwartale 50 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 27,1 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali 136,7 mln zł zysku netto.

Plast-Box zamierza wezwać do sprzedaży 1.575.273 akcji Suwar po 32,2 zł za akcję - poinformował w komunikacie pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ.

