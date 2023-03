Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Enter Air notuje wysoki popyt na usługi i spodziewa się dalszej zwyżki liczby operacji lotniczych, która powinna przełożyć się na wzrost przychodów w 2023 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie dyrektor generalny spółki Grzegorz Polaniecki.

BNP Paribas Bank Polska ma apetyt na kredytowanie, jednak w obliczu materializacji ryzyk prawnych będzie bardzo ostrożnie udzielać kredytów hipotecznych - poinformował Przemek Gdański, prezes banku.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2022 roku wyniósł 252,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 273,5 mln zł straty netto - poinformował bank w środę. Zysk banku był 34 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 189 mln zł.

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału dla banku nie jest parametrem stosowanym w obecnym modelu rezerw BNP Paribas BP. Do końca 2022 roku bank przedstawił propozycje ugody w sprawie kredytów CHF 6.541 klientom i 1.514 klientów je zaakceptowało, z czego podpisano 1.142 ugody - poinformował bank w raporcie.

Do wtorku nie doszło do uzgodnienia ostatecznych warunków ugody pomiędzy Rafako i jego spółką zależną a firmą Tauron Wytwarzanie w sporze dotyczącym bloku energetycznego w Jaworznie - podało we wtorek wieczorem Rafako. Negocjacje i mediacje są kontynuowane.

Benefit Systems, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, obejmie w dwóch etapach sieć 16 klubów fitness należących do spółki stowarzyszonej Calypso Fitness - poinformował Benefit Systems w komunikacie.

Wypełnienie magazynów gazu, według stanu na 28 lutego, spadło do 70 proc. - poinformował Gas Storage Poland, spółka celowa PGNiG.

Shoper chce uzyskać dynamikę wzrostu GMV w 2023 roku co najmniej dwukrotnie większą od zwyżki rynku e-commerce w Polsce. Przychody mają zwiększyć się o kilkadziesiąt proc. rdr - poinformował podczas telekonferencji dla mediów prezes spółki Marcin Kuśmierz.

Shoper spodziewa się, że trend dezinwestycji w e-commerce w Polsce będzie kontynuowany, ale nie wśród liderów, lecz w drugiej lidze - poinformował podczas telekonferencji z mediami prezes spółki Marcin Kuśmierz.

Shoper miał w IV kw. 2022 r. 6,3 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku o 19 proc.. EBITDA raportowana wyniosła 11,4 mln zł (wzrost o 36 proc.), a skorygowana 12,8 mln zł (wzrost 24 proc.) - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Analitycy liczyli na 6,3 mln zł zysku netto i 10,8 mln zł EBITDA.

Przychody z gier Ten Square Games w lutym 2022 r. wyniosły około 5 mln USD, czyli były na poziomie porównywalnym do stycznia - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, przychody gry "Fishing Clash" sięgnęły ok. 3 mln USD, wobec 4 mln USD miesiąc wcześniej.

Przychody z gier Huuuge Games w lutym wyniosły ok. 13 mln USD, w porównaniu do ok. 15 mln USD w poprzednim miesiącu - szacuje portal Sensor Tower.

AmRest zakłada na 2023 rok dwucyfrowy wzrost sprzedaży i zbliżoną rdr marżę EBITDA - podała spółka w prezentacji. W planach jest CAPEX w wysokości ponad 200 mln euro i otwarcie większej liczby lokali niż w ub. roku.

Ailleron chce osiągnąć porównywalną rentowność i zdolność do generowania gotówki z Software Mind; liczy na trwałą poprawę wyników w ciągu kilku najbliższych kwartałów - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki. W 2023 r. stawia na dalszy wzrost organiczny Software Mind, także poprzez akwizycję.

DB Energy, spółka działająca w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu, chce pozyskać z oferty publicznej do 14 mln zł i przenieść się z NewConnect na rynek główny GPW w drugim kwartale - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Spółka z grupy Ambra zawarła warunkową umowę nabycia 70 proc. udziałów w spółkach produkujących wina w rumuńskim regionie Dealu Mare - Urlati. W wyniku akwizycji przychody grupy Ambra mogą zwiększyć się o ponad 6 mln euro - poinformowała Ambra w komunikacie.

Unity Group, spółka oferująca rozwiązania w zakresie cyfrowej transformacji handlu, chce w tym roku osiągnąć 140-150 mln zł przychodów, czyli o 25 proc. więcej rdr. Spółka planuje akwizycje w regionie DACH - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Sygnity będzie rekomendował WZ zatrzymanie zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 r. i przeznaczenie go na przyszłe inwestycje - poinformowała spółka w komunikacie. Dodano, że w przypadku braku atrakcyjnych celów inwestycyjnych może jednak rekomendować wypłatę dywidendy.

Unihouse, spółka zależna Unibepu, zawarł z AS RVOLLVEIEN 15 umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji w Oslo, w Norwegii. Jej wartość to ok. 23,1 mln zł netto - podał Unibep w komunikacie. Portfel segmentu modułowego Unihouse na 2023 r. i kolejne lata wynosi ok. 225 mln zł.

Zarząd Satis Group podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji do 2.327.055 akcji serii H - podała spółka w komunikacie. Cena emisyjna akcji została ustalona na 0,6 zł.

