Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Wezwanie na akcje Kernel Holding spełnia wszelkie wymogi formalne, dlatego GPW nie rozważa postawienia głównemu akcjonariuszowi dodatkowych warunków wycofania tej spółki z giełdy - poinformował prezes GPW Marek Dietl w kuluarach konferencji The Polish Capital Market Development Days 2023 w Londynie.

PKN Orlen obniża ceny gazu dla klientów biznesowych o 55 proc. względem ceny z początku 2023 roku - z 793 zł/MWh do 353 zł/MWh - poinformował na Twitterze prezes koncernu Daniel Obajtek.

Giełda Papierów Wartościowych chce w kwietniu przedstawić swoją strategię rozwoju do 2027 roku - poinformował prezes GPW Marek Dietl. Giełda liczy na ożywienie na rynku IPO, a wśród potencjalnych ofert publicznych do 2024 roku wymienia Żabkę, Dr. Irenę Eris, Modivo i Oferteo.

Do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem Bogdanki przez Skarb Państwa - poinformował na briefingu szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

Bogdanka powinna być aktywna również w innych obszarach surowcowych - poinformował na briefingu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Grupa Votum w lutym w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych podpisała 1.136 nowych umów - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Wirtualna Polska Holding szacuje, że miała w czwartym kwartale 2022 roku 110,2 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 15 proc. rdr. Przychody w tym okresie szacowane są na 327,1 mln zł, czyli 31 proc. więcej rdr - podała spółka w komunikacie.

Scope Fluidics do końca 2025 r. chce posiadać w portfolio co najmniej 5 nowych projektów, w tym co najmniej 2 w formie spółek celowych, a do końca 2028 r. doprowadzić do co najmniej dwóch transakcji strategicznych - podała spółka w strategii. Planuje dalszy rozwój i sprzedaż technologii BacterOMIC.

Boryszew podpisał umowę z jednym z dostawców dla przemysłu samochodowego, na dostawę przez spółki grupy Boryszew przewodów gumowych do układu klimatyzacji w samochodach elektrycznych. Szacunkowa wartość dostaw w latach 2024-2034 wynosi około 200 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.

Gra zapowiedziana przez spółkę Drago entertainment pt. "Farm Simulator" trafiła na Global Top Wishlist platformy Steam po 11 dniach od zapowiedzi - poinformowało Drago entertainement w komunikacie prasowym.

Śnieżka planuje redukcję nakładów inwestycyjnych, a zyski w kolejnych latach przeznaczać na wypłatę dywidendy oraz zmniejszanie zadłużenia - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji. Docelowo Śnieżka chce obniżyć zadłużenie do poziomu 1x EBITDA.

Śnieżka spodziewa się, że 2023 r. może być kolejnym rokiem spadku rynku farb w Polsce pod względem wolumenów - ocenili przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji. Śnieżka w 2022 r. zwiększyła swoje udziały w polskim rynku.

KGHM prowadzi rozmowy z Grupą Azoty o zaangażowaniu w rozbudowę Portu Morskiego Police - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie prasowym.

Oferta Budimeksu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rozbudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski - Ełk. Wartość oferty to 186,2 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Grupa Agora wykaże w pierwszym kwartale 2023 r. zysk we wstępnej wysokości 45,3 mln zł z tytułu ponownej wyceny uprzednio posiadanych 400 udziałów Eurozet - poinformowała Agora w komunikacie.

Bowim szacuje jednostkowy wynik netto w 2022 r. na 103,76 mln zł, co stanowi spadek o 39,2 mln zł w porównaniu do 2021 r. - podała spółka w komunikacie. Jednostkowe przychody ze sprzedaży wzrosły o 274,5 mln zł do 2,66 mld zł, a zysk operacyjny spadł o 50 mln zł do 164,56 mln zł.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Cloud Technologies złożono oferty sprzedaży 543.862 akcji spółki. Stopa redukcji wyniesie 62,29 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Sąd Rejonowy w Gdańsku uchylił układ zawarty przez Vistal Gdynia z wierzycielami w lipcu 2019 r. - podała spółka w komunikacie. Zarząd przygotował nowe propozycje dla wierzycieli i po uprawomocnieniu się postanowienia o uchyleniu układu dokona otwarcia nowego postępowania o zatwierdzenie układu.

