Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w lutym 2023 roku 62,1 tys. ton i była wyższa rdr o 11 proc. Produkcja miedzi płatnej wyniosła 53,7 tys. ton, co oznaczało spadek rdr o 13 proc. - podała grupa w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w czwartym kwartale 2022 roku 1,92 mld zł wobec 2,6 mld zł w IV kwartale 2021 r. - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał 1,872 mld zł skorygowanej EBITDA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen zgodziło się w środę na połączenie koncernu ze spółką Lotos SPV 5. Przyjęto też zmiany w statucie PKN Orlen.

Druga połowa lutego i początek marca okazały się dobre pod względem sprzedaży dla całej grupy CCC, a prezes spółki Marcin Czyczerski jest szczególnie zadowolony z Modivo i HalfPrice, które zwiększają sprzedaż trzycyfrowo.

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2022 roku 3.328 mln zł wobec 3.972 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wcześniej PGE szacowała wynik netto na 3.360 mln zł.

PGE zakłada w 2023 roku wzrost rdr powtarzalnej EBITDA w obszarze dystrybucji. Przewiduje spadek wyniku rdr w segmentach energetyki konwencjonalnej, obrotu, OZE i ciepłownictwa - poinformowała PGE w prezentacji przed konferencją prasową.

Celem MLP Group na 2023 r. jest poprawa marż. Pomóc w tym ma utrzymująca się korzystna sytuacja na rynku magazynowym - ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Radosław T. Krochta. Dodał, że na razie na rynku nie widać spadków cen gruntów, poprawiła się natomiast dostępność działek.

Inwestorzy w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Bioceltix zadeklarowali gotowość kupna 400 tys. akcji serii K oraz 150 tys. akcji sprzedawanych przez akcjonariusza spółki - Kvarko Group ASI - poinformował Bioceltix w komunikacie. Oznacza to, że obejmą oni wszystkie oferowane akcje.

Zysk netto grupy BOŚ po czterech kwartałach 2022 roku wzrósł do 128,2 mln zł wobec 47,5 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.

Skonsolidowane przychody Asbisu wyniosły w lutym 2023 roku ok. 230 mln USD i były o ok. 6 proc. niższe niż rok wcześniej i 4 proc. wyższe względem stycznia 2023 r. - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w 2022 r. wyniósł 175,6 mln zł, a EBITDA 610 mln zł - podała Bogdanka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Bogdanka chce w pierwszej połowie 2023 r. opublikować nową strategię - poinformował w liście do akcjonariuszy prezes Kasjan Wyligała.

CAPEX grupy Bogdanka na 2023 rok został zaplanowany na 861,5 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym.

Raiffeisen Bank International dokonał bezprawnie jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów i UOKiK nałożył na bank 3,1 mln zł kary - poinformował Urząd w komunikacie.

Gra spółki Ten Square Games "Fishing Clash" przestanie być dostępna dla graczy w Chinach z dniem 22 maja 2023 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Powodem wycofania gry z chińskiego rynku jest likwidacja przez NetEase spółki zależnej realizującej te usługi dla TS Games.

PGE uzgodniło już wszystkie warunki umowy na dostawę węgla z Polskiej Grupy Górniczej i w najbliższym czasie podpisze z nią porozumienie - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Zarząd Santander Bank Polska rekomenduje przeznaczenie na kapitał dywidendowy 2,38 mld zł z zysku '22 i 0,84 mld zł z transakcji sprzedaży Aviva - podał bank w komunikacie. Santander BP nie wyklucza możliwości wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.

JSW ma zabezpieczone środki na ewentualny podatek od nadmiarowych zysków - poinformował wiceprezes JSW Robert Ostrowski.

Zarząd JSW nie widzi argumentów do wcześniejszej spłaty pożyczki z PFR - poinformował wiceprezes JSW Robert Ostrowski.

Aplisens w strategii na lata 2023-2025 planuje wzrost EBITDA do ok. 47 mln zł do 2025 roku. W 2025 roku planuje wzrost przychodów ze sprzedaży do 180 mln zł - podała spółka w komunikacie. Roczna dynamika wzrostu ma zwiększać się w następnych latach odpowiednio o: 11, 12 i 13 proc.

ZUE patrzy z umiarkowanym optymizmem w przyszłość i ocenia, że perspektywy na kolejne lata nie są złe - poinformował zarząd podczas środowej wideokonferencji. W kwietniu grupa rozpoczyna realizację kontraktów kolejowych w Rumunii, gdzie chce również uczestniczyć w przetargach na rynku miejskim.

BOŚ Bank w drugiej połowie 2023 roku przygotuje nową strategię; liczy, że w ciągu dwóch-trzech lat wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadnie do poziomu jednocyfrowego. Bank rozważa uatrakcyjnienie programu ugód z frankowiczami - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

OChK planuje ekspansję zagraniczną, w pierwszej kolejności będzie to rynek europejski - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Przychody ze sprzedaży usług przekroczyły w 2022 roku 200 mln zł.

Spółka zależna Synektika zawarła umowę o wartości netto blisko 54 mln CZK z szpitalem w Pradze na dostawę, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej da Vinci - podała spółka w komunikacie.

Spółka Atomic Jelly z grupy PlayWay wyda grę "Space Mechanic Simulator" 31 maja - poinformował spółka w komunikacie. Gra będzie dostępna na komputerach z systemem Windows.

Spółka Wasko podpisała umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów, na świadczenie usługi serwisu technicznego - poinformowała spółka w komunikacie. Maksymalna wartość umowy wynosi 17,5 mln zł.

Grupa Trakcja miała w 2022 r. 180,6 straty EBITDA oraz 142,9 mln zł straty brutto ze sprzedaży, przy przychodach na poziomie 1,5 mln zł zł - podała spółka we wstępnych szacunkach. Strata brutto wyniosła 326,4 mln zł.

