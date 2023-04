Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Grupa VRG chce w tym roku zwiększyć sprzedaż dwucyfrowo i poprawić zyski mimo trudniejszego otoczenia gospodarczego. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2022 rok - poinformował PAP Biznes prezes Janusz Płocica.

Artifex Mundi skupia się na produkcji mobilnej gry RPG, która zgodnie z planami miałby być zakwalifikowana w segmencie AAA. W I połowie 2023 roku mają ruszyć zewnętrzne testy gry - poinformował na konferencji prezes Przemysław Błaszczyk. Spółka planuje tez zmiany w projekcie "Unsolved", które mają wpłynąć na LTV produktu.

Molecure zamierza korzystać ze zdywersyfikowanych źródeł finansowania i nie wyklucza emisji akcji, ale preferowaną opcją finansowania są przychody z partneringu - poinformowali przedstawiciele zarządu. Spółka liczy na uzyskanie zgody FDA na rozpoczęcie badania klinicznego w OATD-01 w II kw.

Grupa Murapol w I kwartale 2023 roku sprzedała klientom detalicznym 862 lokale mieszkalne, wobec 764 lokali sprzedanych rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Lokum Deweloper sprzedała w I kwartale 2023 roku 156 lokali wobec 73 lokali przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Grupa rozpoznała w wyniku tego okresu 106 lokali wobec 63 lokali rok wcześniej.

Asbis Enterprises prognozuje, że w 2023 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 3-3,2 mld USD oraz zysk netto po opodatkowaniu na poziomie 78-82 mln USD - poinformowała spółka w komunikacie.

Ginger Capital, akcjonariusz Mo-Bruku sprzedał w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu 527.196 akcji spółki, stanowiących 15,01 proc. kapitału i 12,51 proc. głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie. Cena sprzedaży została ustalona na 270 zł za akcję.

Mostostal Płock podpisał umowę z PKN Orlen na budowę nowego zbiornika do magazynowania ropy naftowej o pojemności 50.000 m sześc. i demontaż istniejącego. Wartość umowy wynosi 104,8 mln zł - podała spółka w komunikacie. Umowa obejmuje również demontaż starej infrastruktury towarzyszącej i montaż nowej.

InPost ma obecnie 3 tys. paczkomatów na terenie Francji - podała spółka w komunikacie prasowym.

Rolnicze spółki Astarty Holding rozpoczęły nowy sezon rolny - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Sfinks Polska odnotowała w marcu 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, wzrost sprzedaży gastronomicznej o 22,1 proc. do 14,82 mln zł. Dla porównywalnej sieci lokali wzrost wyniósł 25,8 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie.

Echo Investment ustanowiło publiczny program emisji obligacji do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro - podała spółka w komunikacie.

PJP Makrum kupił 100 proc. udziałów w spółce Inicjatywa Północno Zachodnia "PW" za łączną cenę 10,6 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Mennicy Polskiej rekomenduje brak dokonania podziału zysku za 2022 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Elektrotim w horyzoncie realizacji strategii 2023-2025 chce rozwijać się organicznie i nie planuje akwizycji firm zewnętrznych - poinformowali przedstawiciele spółki podczas środowej wideokonferencji. W ich ocenie, najlepsze perspektywy mają obecnie obszar dystrybucyjny, trakcji i projektów specjalnych.

Firma zarządzania wierzytelnościami Best chce wrócić na rynek obligacji, rozważa zwrócenie się po kapitał także do inwestorów instytucjonalnych. W marcu spółka obserwowała bardzo dobry poziom spłat, co wynikało m.in. ze zwrotów z PIT - poinformowali w środę przedstawiciele spółki.

Develia wprowadza do przedsprzedaży projekt Orawska Vita we Wrocławiu. W I etapie osiedla powstaną dwa budynki z 205 mieszkaniami - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.

Pure Biologics, firma biotechnologiczna wyselekcjonowała cząsteczkę PBA-0091 jako kandydata wiodącego w projekcie PB003G, na potrzeby dalszego rozwoju przedklinicznego i klinicznego - podała spółka w komunikacie prasowym.

Centralny Port Komunikacyjny sfinalizował umowę zakupu pakietu kontrolnego, 38 proc. akcji spółki Torpol, która specjalizuje się w modernizacji i budowie infrastruktury kolejowej - poinformował w środę CPK. Inwestycja ma ułatwić budowę tzw. szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących m.in. do lotniska.

Notowana na NewConnect spółka Columbus Energy przeniesie się 12 kwietnia na rynek główny GPW - podała giełda.

