Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Zysk netto jednostki dominującej grupy PGE wyniósł w pierwszym kwartale 2023 roku 1,724 mld zł wobec 1,022 mld zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami.

Zysk netto PGE za I kw. 2023 r. wyniósł 1,81 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do I kw. 2022 r. o 71 proc. - podała spółka we wtorkowym raporcie.

PGE zakłada w 2023 roku wzrost rdr powtarzalnej EBITDA w obszarze dystrybucji i ciepłownictwa. Przewiduje spadek wyniku rdr w segmentach obrotu i OZE oraz stabilny wynik w energetyce konwencjonalnej - poinformowała PGE w prezentacji przed konferencją prasową.

PGE chce do końca czerwca opublikować aktualizację strategii - poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski nie zakłada, by NABE nie powstała. Ocenia, że jest determinacja, by proces przeprowadzić.

PGE nie widzi obaw o sfinansowanie projektów morskiej energetyki wiatrowej. Szuka okazji do przejęć projektów wiatrowych na lądzie - poinformowali przedstawiciele grupy na konferencji.

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w kwietniu 57 tys. ton, co oznacza spadek o 8 proc. rdr. Produkcja miedzi płatnej wyniosła 57 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 8 proc. - podała grupa w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w I kwartale 2023 r. wyniósł 126,2 mln zł, a EBITDA 291,6 mln zł - podała Bogdanka w raporcie kwartalnym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Powtórzenie rekordowych wyników z 2022 roku w tym roku raczej będzie niemożliwe - ocenia prezes Unimotu Adam Sikorski. Wskazuje, że konsumpcja paliw nie rośnie, a spółki z branży, w tym Unimot, starają się zachować swoje udziały rynkowe.

Skorygowana EBITDA Vercomu w pierwszym kwartale 2023 roku sięgnęła 17,6 mln zł - poinformowała w komunikacie technologiczna spółka dostarczająca rozwiązania chmurowe w modelu CPaaS. Konsensus PAP Biznes zakłada, że Vercom będzie miał 17,3 mln zł skorygowanej EBITDA.

Polski Holding Nieruchomości uplasował emisję 220.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości 220 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Rynek dystrybucyjny IT oraz elektroniki użytkowej w Polsce wciąż rośnie - poinformowali przedstawiciele spółki AB na konferencji prasowej. Wiceprezes Grzegorz Ochędzan, jako źródła popytu rynkowego w 2023 r., wskazał m.in. transformację cyfrową oraz programy wspierające wydatki na IT. Dodał, że spółka bardzo ostrożnie podchodzi do przyszłych akwizycji.

Walne zgromadzenie Torpolu zdecydowało, by z zysku za 2022 rok 182,7 mln zł trafiło na zwiększenie kapitału rezerwowego - wynika z podjętych przez WZ uchwał.

Zarząd Votum rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2022 roku na dywidendę trafiło 30 mln zł, co daje 2,5 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Seko rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 2,2 mln zł z zysku netto za 2022 rok na wypłatę dywidendy, co daje 0,33 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Creotech Instruments podpisał z Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia umowę o wartości 6,5 mln zł brutto na projekt "Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi" - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Bumechu rekomenduje, by z zysku netto za 2022 roku przeznaczyć 28,96 mln zł na dywidendę, co daje 2 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Answear liczy na dalsze wzrosty wyników; ocenia, że marża na sprzedaży osiągnięta w 2022 roku jest do powtórzenia w 2023 roku - poinformował prezes spółki Krzysztof Bajołek. Answear planuje dalsze poszerzenie oferty produktowej, choć nie będzie ono już tak dynamiczne, jak w poprzednich okresach.

Akcjonariusze spółki Aplisens zdecydują 20 czerwca o upoważnieniu zarządu do nabycia akcji własnych i przeznaczeniu na ten cel do 9 mln zł - podał Aplisens w projektach uchwał na WZ. Spółka chce także wypłacić 0,8 zł dywidendy na akcję.

Vercom zakłada, że w przeciągu dekady uda mu się pozyskać 1 mln płacących klientów - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Krzysztof Szyszka. Dyrektor finansowy Łukasz Szałaśnik wskazał, że w następnych latach Vercom będzie chciał dzielić się z akcjonariuszami coraz większym zyskiem.

NWZ spółki Gamivo zadecydowało o przeprowadzeniu skupu do 20 proc. akcji własnych i emisji akcji gratisowych dla akcjonariuszy, która odbędzie się w stosunku 1:1 - podała spółka w komunikacie prasowym.

Tesgas rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie na dywidendę 567,5 tys. zł z zysku za 2022 r., co daje 0,05 zł na akcję - podał Tesgas w komunikacie.

Spółka SimFabric ustaliła datę premiery pięciu swoich gier na amerykańskiej platformie cyfrowej dystrybucji i sprzedaży gier Nuuvem - odbędzie się ona 26 maja tego roku - podała spółka w komunikacie.

