Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Podczas wydarzenia otwierającego targi gamescom w Kolonii w Niemczech CD Projekt zaprezentował video ze zmianami, które wprowadzi "Cyberpunk 2027: Widmo Wolności" i potwierdził aktualizację dla podstawowej wersji. CI Games pokazał trailer fabularny do "Lords of The Fallen".

Grupa AB ocenia, że perspektywy rynkowe rysują się optymistycznie; jest przygotowana do obsłużenia spodziewanej wyższej sprzedaży w III kwartale i ma dużą przestrzeń do finansowania wzrostu biznesu - poinformowali w środę przedstawiciele spółki.

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w lipcu 51,2 tys. ton, co oznacza spadek o 1 proc. rdr. Produkcja miedzi płatnej wyniosła 57,6 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 4 proc. - podała grupa w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Synektik spodziewa się, że dynamika i wartość przychodów ze sprzedaży w obszarze sprzętu medycznego i rozwiązań IT będzie istotnie rosła w kolejnych latach - poinformował wiceprezes Dariusz Korecki podczas konferencji.

Selvita chce zwiększyć w przychodach udział klientów z obszaru farmaceutycznego. Wzrost nakładów w firmach farmaceutycznych i zwiększania budżetów przeznaczonych na outsourcing sprawia, że współpraca z tym sektorem jest interesującym kierunkiem rozwoju dla Selvity - ocenił członek zarządu Dawid Radziszewski podczas konferencji.

Na polskim rynku kolejowym jest zastój w podpisywaniu nowych kontraktów - ocenił prezes ZUE Wiesław Nowak podczas środowej konferencji. Dodał, że grupa szuka możliwości dywersyfikacji na rynku rumuńskim i łotewskim.

Konsorcjum z Unibepem podpisało umowę z Anwilem na projekt i wykonanie źródła szczytowo - rezerwowego pary na terenie zakładu produkcyjnego we Włocławku o wartości ok. 248,8 mln zł netto - podano w komunikacie. Wynagrodzenie samego Unibepu wyniesie ok.154,8 mln zł netto.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedłużył o 4 miesiące termin zakończenia postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel kontroli nad spółką TIM - poinformowało Santander Biuro Maklerskie, pośredniczące w wezwaniu ogłoszonym przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel.

PCF Group wyznaczył datę premiery gry Bulletstorm VR (wcześniej pod nazwą kodową Thunder) na 14 grudnia 2023 roku - poinformowała spółka w komunikacie. W dniu premiery gra zostanie udostępniona w Meta Oculus Store, Sony PlayStation Store oraz na platformie Steam.

Torpol wstępnie szacuje, że w pierwszym półroczu 2023 roku miał 426,8 mln zł przychodów, 61,4 mln zł zysku ze sprzedaży brutto i 38,1 mln zł zysku netto. Wyniki są zbieżne z konsensusem PAP Biznes.

Newag zawarł umowę z Kolejami Śląskimi na dostawę 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniami dodatkowymi i serwisem. Wartość umowy wynosi ok. 103,6 mln zł netto, a w razie skorzystania z opcji zamówienia dodatkowych dwóch EZT wyniesie ok. 195,4 mln zł netto - podał Newag w komunikacie.

Spółka Road Studio ustaliła datę premiery gry "Alaskan Road Truckers" na 18 października 2023 roku. Tytuł pojawi się najpierw na platformie Steam. Premiera gry w wersji PC planowana jest również na platformie Epic Games Store - podała spółka w komunikacie.

Spółki PlayWay i Frozen District wydadzą grę "House Flipper 2" 14 grudnia 2023 roku - podano w aktualizacji karty produktu na platformie Steam.

Bartosz Józefiak zrezygnował z funkcji członka zarządu Benefit Systems, bez podania przyczyn, ze skutkiem na 23 sierpnia 2023 r. - podała spółka w komunikacie. W oddzielnym komunikacie firma poinformowała, że do zarządu z dniem 6 września powołany został Marcin Fojudzki.

osz/

