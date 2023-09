Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Grupa InPost w III kwartale 2023 roku spodziewa się wzrostu wolumenów r/r podobnego do wygenerowanego w II kwartale br. we wszystkich segmentach , z nieznaczną poprawą w Wielkiej Brytanii i Włoszech. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Skorygowana EBITDA InPostu w drugim kwartale 2023 roku wzrosła o 35 proc. do 690,1 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 633,7 mln zł.

InPost, zgodnie z 7-letnim kontraktem, od listopada 2023 roku wprowadzi podwyżkę cen usług dla Allegro - wynika z wypowiedzi prezesa InPostu Rafała Brzoski podczas telekonferencji dla analityków.

InPost nie jest zainteresowany przejęciem czeskiej spółki kurierskiej Packeta - poinformował podczas telekonferencji z mediami prezes InPostu Rafał Brzoska.

Lato było całkiem dobre dla InPostu, lipiec i sierpień zgodny z oczekiwaniami - poinformował prezes Rafał Brzoska podczas telekonferencji dla mediów.

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating IDR Santander Bank Polska na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną - poinformował Fitch w komunikacie.

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating (IDR) Banku Pekao na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną - poinformował Fitch w komunikacie.

PKP Cargo podpisało cztery umowy przewozowe pomiędzy ze spółkami z Grupy PGE, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła, których przedmiotem jest realizacja na rzecz zamawiających przewozu transportem kolejowym węgla kamiennego i sorbentów wapiennych o łącznej maksymalnej masie 18,26 mln ton - poinformowało PKP Cargo w komunikacie. Maksymalna wartość umowy to 986,38 mln zł netto.

W ciągu najbliższych miesięcy Orlen rozpocznie eksploatację złoża Tommeliten Alpha na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co zapewni mu dodatkowe 0,5 mld metrów sześc. gazu ziemnego rocznie - poinformował w środę koncern.

Equinor kupił lądową farmę wiatrową w Wielkopolsce o mocy 26 MW - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Spółka zależna Ferrum, ZKS Ferrum, ma umowę z KB Pomorze dotyczącą m.in. wykonania dokumentacji technicznej zbiorników, o wartości 29,9 mln zł netto - poinformowało Ferrum w komunikacie.

Gamivo zaprasza do składania ofert sprzedaży do 50 tys. zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł. Proponowana cena nabycia to 100 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Cyber_Folks liczy, że w niedalekiej przyszłości spełni warunki do wejścia w skład indeksu mWIG40 - poinformował podczas środowej konferencji Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks.

Spółka Demolish Games zadebiutowała na NewConnect. Do godz. 11.30 nie przeprowadzono żadnej transakcji na akcjach spółki.

TCV Luxco Perogie chce sprzedać w ABB ok. 4 mln akcji Grupy Pracuj - podało w komunikacie Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot współprowadzący księgę popytu w transakcji.

Asseco Poland zaprasza do sprzedaży do 15.785.607 akcji, które stanowią około 19,02 proc. kapitału zakładowego - podała spółka w komunikacie. Cena zakupu akcji będzie wynosić nie mniej niż 75,05 zł i nie więcej niż 82,95 zł.

Grupa Tauron miała w drugim kwartale 2023 roku 2,044 mld zł EBITDA wobec 396 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

EBITDA grupy JSW w II kwartale 2023 r. wyniosła ok. 1,37 mld zł wobec ok. 3,27 mld zł zysku EBITDA przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes przewidywał wynik EBITDA na poziomie 1,272 mld zł.

Santander Bank Polska szacuje, że w okresie kolejnych dwunastu miesięcy negatywny wpływ obniżki stóp proc., o 75 pkt. bazowych, na wynik z tytułu odsetek grupy wyniesie 390-545 mln zł - podał bank w komunikacie.

Ten Square Games wypracował w drugim kwartale 2023 roku 21,9 mln zł skorygowanej EBITDA wobec 28,5 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus zakładał 18,4 mln zł skorygowanej EBITDA (przedział 12-22,8 mln zł).

Backlog grupy Onde na koniec czerwca 2023 roku wynosił 792 mln zł, czyli był wyższy o 167 mln zł (26,7 proc.) rdr - poinformowała spółka w raporcie półrocznym.

Wartość portfela zleceń zewnętrznych grupy Erbud, nie licząc kontraktów własnych o wartości ok. 1 mld zł w Onde, wyniosła na koniec czerwca 2023 r. ok. 2,4 mld zł, czyli była o ok. 120 mln niższa niż na początku 2023 r. - podał Erbud w komunikacie.

Grupa Boombit szacuje, że w sierpniu 2023 roku przychody spadły o 6,5 proc., do 17,6 mln zł - poinformował wydawca gier w komunikacie prasowym. Przychody pomniejszone o koszty pozyskania użytkownika i prowizje platform wyniosły 6,1 mln zł (-19,1 proc.), a liczba pobrań wyniosła w sierpniu 15,5 mln.

