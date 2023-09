Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

PGE zakłada w 2023 wzrost rdr powtarzalnej EBITDA w dystrybucji, ciepłownictwie i energetyce konwencjonalnej, spadek w obszarach energetyki odnawialnej i obrotu - poinformowała spółka w prezentacji przed konferencją.

PGE liczy, że wydzielenie aktywów węglowych do NABE dojdzie do skutku - poinformował wiceprezes PGE Lechosław Rojewski.

EDP Renewables będzie do 2026 roku koncentrować się w Polsce na realizacji projektów w fotowoltaice, wykorzystując m.in. cable pooling. Firma pracuje nad powrotem do dużych inwestycji w energetyce wiatrowej na lądzie - poinformował PAP Biznes Bartosz Fedurek, country manager EDPR Polska.

Konsolidacja przemysłu nawozowego jest konieczna, Orlen analizuje Puławy i uważa, że połączenie da synergię - powiedział szef Orlenu Daniel Obajtek.

Zakończenie inwestycji budowy bloku węglowego przewidywane jest na połowę grudnia tego roku - podała w komunikacie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, powołując się na zaktualizowany harmonogram prac od generalnego wykonawcy - Polimeksu Mostostal.

GPW postanowiła nie wykluczać akcji spółek ASI notowanych obecnie na głównym rynku GPW i na rynku NewConnect, lecz zawiesić obrót tymi akcjami do czasu ustania wskazanego poniżej ryzyka prawnego - poinformowała giełda w komunikacie.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie widzi zasadności zawieszenia obrotu akcjami dziewięciu spółek ASI na warszawskiej giełdzie - poinformował Jacek Barszczewski, dyrektor departamentu komunikacji społecznej Urzędu KNF.

JR Holding ASI, w reakcji na wtorkową decyzję zarządu GPW o zawieszeniu obrotu akcjami spółek zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zapowiada przeprowadzenie transakcji kapitałowych w celu wyłączenia ograniczenia zbywalności akcji tej spółki - poinformował JR Holding ASI.

Selvita ocenia, że 2023 r. to trudny rok, ale dostrzega pierwsze symptomy odbicia na rynku biotech. Celuje w dwucyfrową dynamikę wzrostu backlogu w 2024 r. - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji.

Archicom zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu i ustalił cenę sprzedaży 6,1 mln akcji na 22 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. Taka sama jest również cena emisyjna akcji serii D i E emitowanych przez Archicom.

Victoria Dom zakończyła prywatną emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych, w ramach dwóch serii przydzieliła inwestorom papiery o łącznej wartości 100 mln zł - podał deweloper w komunikacie prasowym. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego oraz refinansowanie poprzednich transz obligacji.

Japan Tobacco International wprowadza na polski rynek nowe urządzenie do podgrzewania tytoniu, Ploom X. Wkłady tytoniowe do niego są produkowane w Polsce. Tym samym całkowita kwota inwestycji JTI w kraju wzrośnie do blisko 1,3 mld USD - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Lichthund, studio tworzące gry komputerowe, planuje debiut na NewConnect w I półroczu 2024 r. - podała spółka w komunikacie prasowym. Studio pozyskało 2 mln zł w emisji akcji serii C, a pozyskane środki będą głównie przeznaczone na rozwój gry Food Truck Empire, której debiut planowany jest w pierwszej połowie 2024 r.

SimFabric podpisał umowę wydawniczą na Chiny i Azję - podała spółka w komunikacie. Pierwsze zamówienie obejmuje tytuły SimFabric w łącznym nakładzie 50 tys. sztuk, za łączną sumę 250 tys. dolarów.

Gobarto nabyło 100 proc. udziałów w spółkach Al Ba Podlaskie Centrum Mięsne oraz Franko Dystrybucja za łącznie 30,36 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Answear liczy na powrót do większych wzrostów w następnych kwartałach, na razie spodziewa się spowolnienia - poinformowali przedstawiciele Answear na telekonferencji. Spółka stawia m.in. na rozwój marki PRM.

Zarząd Ghelamco Invest podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii PZ5, o łącznej wartości nominalnej do 65 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

mBank rozliczył transakcję sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów detalicznych, transakcja wpłynie docelowo na wzrost skonsolidowanego współczynnika Tier 1 (CET1) o około 0,9 pp. Większość wpływu zostanie ujęta w wynikach za III kwartał, a pełny wpływ jest oczekiwany w IV kwartale 2023 roku - poinformował bank w komunikacie.

CDRL zdecydował o dokonaniu dalszych odpisów aktualizujących wartość udziałów białoruskiej spółki zależnej na kwotę 6,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

