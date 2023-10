Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Bogdanka podtrzymuje, że w tym roku produkcja węgla może wynieść ok. 7 mln ton netto. W przyszłym roku spółka chce dojść do strategicznego celu 9 mln ton wydobycia - poinformował PAP Biznes prezes Kasjan Wyligała.

Bogdanka podtrzymuje, że w tym roku produkcja węgla może wynieść ok. 7 mln ton netto. W przyszłym roku spółka chce dojść do strategicznego celu 9 mln ton wydobycia - poinformował PAP Biznes prezes Kasjan Wyligała.

Bogdanka może rozważyć pozyskanie kapitału z giełdy pod przyszłe projekty, służące dywersyfikacji biznesu i transformacji w koncern multisurowcowy - poinformował PAP Biznes prezes Kasjan Wyligała. Do końca roku spółka chce wybrać partnera do wielkoskalowych inwestycji w OZE.

Orlen Synthos Green Energy, spółka, która ma budować małe reaktory jądrowe (SMR) amerykańskiej technologii BWRX-300, szacuje koszt inwestycji na ok. 15 mld euro w planie minimum, zakładającym docelowo 10 bloków do 2035 roku - poinformował PAP Biznes Dawid Jackiewicz, wiceprezes OSGE. Firma pracuje nad wytypowaniem kolejnych lokalizacji pod reaktory, ale nie przedstawi ich tyle, ile początkowo zakładano.

Orlen Południe uruchomił w rafinerii w Trzebini instalację do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych. UCO FAME będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Grupa Votum obserwuje, że wśród banków z mniejszym portfelem kredytów CHF pojawiła się tendencja do rezygnacji ze złożenia apelacji po niekorzystnym dla nich wyroku sądu I instancji - poinformował PAP Biznes radca prawny Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

Szacunkowa rezerwa na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez B. Millennium w III kwartale wyniesie 673 mln zł. Zarząd spodziewa się dodatniego wyniku netto banku za ten okres - poinformował bank w komunikacie.

Onde zawarło umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Drzeżewo I-III o łącznej mocy 88 MW - podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Całkowita łączna wartość kontraktu to ok. 246 mln zł netto.

B-act, spółka inżynieryjna specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych, 9 października 2023 r. rozpocznie zapisy na akcje serii D w ramach oferty publicznej - podała spółka w komunikacie prasowym. Spółka planuje pozyskać do 2,4 mln zł i przeznaczyć środki na obsługę bieżącego backlogu oraz poszerzenie go o projekty realizowane do 2027 r.

Action rozpoczął przegląd opcji strategicznych w zakresie potencjalnych akwizycji - poinformował Action w komunikacie. Celem przeglądu jest dalszy rozwój działalności spółki i jej bezpieczeństwa biznesowego.

Pantanomo Limited, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, na podstawie umowy sprzedaży zawartej z HBR, nabyła 50 proc. udziałów w spółkach Port Praski City II oraz Port Praski Medical Center - podała spółka w komunikacie. Cena za udziały została określona na 21,08 mln euro.

ING Bank Śląski wprowadził finansowanie oparte o wskaźnik WIRON dla spółek - poinformował bank w komunikacie.

Wojas miał we wrześniu 2023 roku 23,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rdr o 26,5 proc. - podała obuwnicza spółka w komunikacie. Łącznie w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku grupa odnotowała 273,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 21,9 proc.

W odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Lubelski Chmiel Investment na akcje Skarbiec Holding zapisami objęto 84.189 akcji spółki - poinformował pośredniczący w wezwaniu do sprzedaży akcji Q Securities.

Grupa Sfinks Polska odnotowała we wrześniu 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, wzrost sprzedaży gastronomicznej o 16,4 proc. do 15,51 mln zł. Dla porównywalnej sieci lokali wzrost wyniósł 20,9 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie.

Victoria Dom sprzedała w III kwartale 2023 roku 736 mieszkań, o 65 proc. więcej rdr - podała spółka w komunikacie.

Atal zdecydował o podwyższeniu programu emisji obligacji do 260 mln zł z 200 mln - podała spółka w komunikacie.

MPL Verbum planuje wypłacić z zysku za rok obrotowy 2022/2023 łącznie 366,7 tys. zł dywidendy, czyli 0,15 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 31 października.

============================================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

osz/