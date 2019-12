Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Prezes URE zatwierdził taryfę Operatora Systemu Przesyłowego (PSE) oraz pięciu dystrybutorów energii elektrycznej. Regulator zatwierdził także taryfę na sprzedaż energii dla klientów korzystających z taryfy sprzedawcy z urzędu - Tauron Sprzedaż.

Tauron utworzy w czwartym kwartale 2019 r. rezerwę w szacunkowej wysokości 230-280 mln zł na umowy rodzące obciążenia w segmencie sprzedaży - poinformował Tauron w komunikacie.

Prezes URE zatwierdził taryfy dla PGNiG Obrót Detaliczny. W nowej taryfie ceny gazu uległy obniżeniu o 2,9 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian - poinformowało URE w komunikacie. Taryfa, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 r., dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych.

Alior Bank w strategii na lata 2020-2022 będzie chciał kontynuować szybki, organiczny wzrost i przedstawi w niej plany co do wypłaty dywidendy. Bank nie wyklucza emisji obligacji podporządkowanych i sekurytyzacji portfeli leasingowych - poinformował PAP Biznes prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

Alior Bank liczy na poprawę zyskowności w 2020 roku i zakłada, że zysk będzie rósł z kwartału na kwartał. Marża odsetkowa w przyszłym roku wyniesie co najmniej 4,5 proc., koszt ryzyka powinien spaść do około 2 proc., a wzrost wolumenu brutto kredytów wyniesie około 5 mld zł - poinformował PAP Biznes prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

Alior Bank szacuje wartość emisji obligacji pod wymóg MREL na około 3 mld zł - poinformował PAP Biznes prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

AccorInvest Group wzywa do sprzedaży 46.077.008 akcji Orbisu, stanowiących 100 proc. kapitału, po 115 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

Mirbud ogłosił przymusowy wykup 3.022.758 akcji JHM Development, stanowiących około 4,37 proc. w kapitale zakładowym, po cenie 1,64 zł za sztukę - wynika z opublikowanego we wtorkowym "Parkiecie" ogłoszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum Software zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z niepodzielonej części zysku za 2018 rok kwoty 1,08 mln zł, co daje 0,82 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Po rozliczeniu 3-letnich certyfikatów zamiennych na akcje Banku Pekao udział UniCredit w akcjonariacie banku spadł do zera - poinformował Pekao w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atlanty Poland zdecydowało, że z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym 30 czerwca 2019 roku, dywidenda na akcję wyniesie 0,20 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin nie wyklucza, że z nowym rokiem dojdzie do zmian w zarządzie PGNiG, gdyż trwa tam konkurs i trudno rozstrzygnąć jego efekty.

Maltański Minister Zdrowia wydał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Malty leku Onko BCG 100 produkowanego przez Biomed Lublin - podała spółka w komunikacie. To drugi - po Ukrainie - europejski kraj, gdzie ten lek został dopuszczony do obrotu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie notowanej na NewConnect spółki Pro-Log zdecydowało, że z zysku za rok obrotowy 2018/2019 na dywidendę trafi 2,3 mln zł, czyli 2,3 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powierzenie Markowi Kempnemu stanowiska członka zarządu Idea Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku - poinformował Idea Bank w komunikacie.

Agencja Fitch, w raporcie z 17 grudnia, potwierdziła rating długoterminowy (IDR) BOŚ Banku na poziomie "BB-". Perspektywa ratingu pozostaje stabilna - poinformowała agencja w komunikacie.

