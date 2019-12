Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Trwa wybór firm, które dokonają wyceny Energi, co pozwoli ocenić ofertę zakupu jej akcji złożoną przez PKN Orlen - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Trwa wybór firm, które dokonają wyceny Energi, co pozwoli ocenić ofertę zakupu jej akcji złożoną przez PKN Orlen - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Prairie Mining ocenia, że przyznanie Bogdance koncesji wydobywczej na obszar K6-7 na Lubelszczyźnie jest kolejnym dowodem dyskryminowania Prairie jako inwestora zagranicznego. Spółka pracuje z doradcami nad przygotowaniem pozwu dotyczącego międzynarodowego arbitrażu - poinformowało Prairie w komunikacie.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-XI 2019 r. do 40,54 proc. całego rynku wobec 43,63 proc. w okresie I-XI 2018 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Oponeo. pl planuje środki ze sprzedaży Autocentrum. pl przeznaczyć na rozwój działalności operacyjnej - poinformował PAP Biznes prezes spółki Dariusz Topolewski.

Bogdanka planuje w pierwszej fazie, w perspektywie kilku lat, rozpocząć wydobycie węgla ze złoża K-6 i K-7 w oparciu o istniejącą infrastrukturę w Polu Stefanów - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

OFE PZU "Złota Jesień" sprzedał wszystkie posiadane dotąd akcje Asseco Poland - poinformowała spółka w komunikacie.

Energa po zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 rok zdecydowała o utworzeniu rezerwy w linii biznesowej sprzedaż na umowy rodzące obciążenia w wysokości 125 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Rezerwa zostanie wykazana w sprawozdaniu za 2019 rok.

Bogdanka zawarła ze spółką Enea Wytwarzanie aneks do umowy wieloletniej, na podstawie którego jej wartość w latach 2017-2036 wyniesie 17,22 mld zł netto, czyli 4,8 proc. więcej niż podawano wcześniej - poinformowała Bogdanka w komunikacie.

Unimot podpisał umowę dezinwestycyjną dotyczącą spółek zależnych prowadzących działalność w obszarze gazu ziemnego - podała spółka w komunikacie.

Elektrobudowa złożyła do Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pozew przeciwko PKN Orlen na łączną kwotę ok. 103,9 mln zł oraz ok. 11,5 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.

-----------------------------------------------------------------

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================

gor/