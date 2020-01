Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- Grupa LPP szacuje, że miała w kalendarzowym czwartym kwartale 2019 r., czyli w okresie październik - grudzień 2,747 mld zł przychodów i 483 mln zł zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie. Przychody grupy wzrosły rdr o 16 proc., a EBIT wzrósł o 11 proc.

- Grupa LPP szacuje, że miała w kalendarzowym czwartym kwartale 2019 r., czyli w okresie październik - grudzień 2,747 mld zł przychodów i 483 mln zł zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie. Przychody grupy wzrosły rdr o 16 proc., a EBIT wzrósł o 11 proc.

- Dino Polska otworzyło w 2019 roku 243 nowe sklepy wobec 202 rok wcześniej - podała spółka na swojej stronie internetowej.

- Bogdanka może w perspektywie trzech lat rozpocząć udostępnianie obszaru K6-K7, na który otrzymała właśnie koncesję wydobywczą - poinformował PAP Biznes prezes Artur Wasil. W I kwartale 2021 roku spółka planuje uruchomić pierwszą ścianę wydobywczą w Polu Ostrów.

- Bogdanka, która w 2019 roku wyprodukowała 9,4 mln ton węgla, chce, by w tym roku produkcja była zbliżona rdr. Nakłady inwestycyjne mogą być nieco wyższe niż w ubiegłym roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Artur Wasil.

- Wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych oraz na zwroty części prowizji za udzielenie kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem na skonsolidowany wynik grupy Santander Bank Polska przed opodatkowaniem IV kwartału 2019 r. wyniesie 357 mln zł - podał bank w komunikacie.

- Należące do innogy Renewables Polska projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 42 MW wygrały w aukcji OZE dla instalacji do 1 MW - podało innogy w komunikacie prasowym.

- Bank Gospodarstwa Krajowego, Santander Bank Polska oraz Santander Factoring zawarły kolejną umowę dotyczącą współdzielenia ryzyka programu faktoringowego. Umowa zakłada partycypację w ryzyku do kwoty 175 mln zł - poinformował BGK w komunikacie prasowym.

- Marcin Szuba został dyrektorem inwestycyjnym w strukturach Esaliens TFI - podało w komunikacie prasowym Esaliens TFI.

- Aviva OFE zmniejszył udział w akcjonariacie Asseco Poland do 10 proc. po sprzedaży akcji na rzecz Cyfrowego Polsatu - podało Asseco w komunikacie.

- Bank Millennium planuje do końca marca 2020 r. przeprowadzić zwolnienia grupowe, w ramach których chce ograniczyć liczbę etatów o nie więcej niż 260 - poinformowała na stronach internetowych NSZZ Solidarność Banku Millennium.

- Marvipol Development sprzedał w czwartym kwartale 2019 roku 217 lokali, co oznacza spadek rdr o 9,2 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość tych lokali wyniosła 129 mln zł, więcej rdr o 4,6 proc.

- PKP Cargo w okresie styczeń-listopad 2019 roku przewiozło 91,6 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 10,6 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Newag chce na przełomie lutego i marca 2020 roku uruchomić produkcję konstrukcji spawanych w nowej hali - poinformował PAP Biznes prezes spółki Zbigniew Konieczek. Dodał, że aktualny portfel zamówień grupy na lata 2020-21 wynosi 1,8 mld zł.

- Kino Polska TV zwiększyło do 1,97 proc. udział w oglądalności widowni komercyjnej w 2019 roku, co oznacza 5,9-proc. wzrost rdr - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Develia sprzedała w całym 2019 roku 1.510 lokali wobec 1.710 lokali przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Według wyliczeń PAP Biznes, w samym czwartym kwartale deweloper sprzedał 582 lokale.

- Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o emisji do 721.303 akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru, ale z pierwszeństwem dla akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5 proc. ogólnej liczby głosów na dzień rejestracji na NWZ (22 grudnia) - podała spółka w komunikacie prasowym.

- BoomBit szacuje, że odnotował w grudniu 2019 roku 5,48 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost mdm o 48 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

