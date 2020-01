Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zmiana struktury strefy płatnego parkowania i wyższe niż dotąd opłaty za postój pojazdu będą obowiązywały od kwietnia w Poznaniu. Koszt pierwszej godziny parkowania w centrum miasta wzrośnie do 7 zł, obecnie to koszt 3 zł.

- Instytucje państwowe, a w szczególności KNF, nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBacku; ich działania były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne - ocenia raport Najwyższej Izby Kontroli.

- Zarząd GPW wprowadził papiery GetBack do obrotu zgodnie z przepisami, ale brak było faktycznego nadzoru nad przygotowaniem opinii w tej sprawie. Zarząd Giełdy wzmocnił też wizerunek GetBacku, przyznając mu w lutym 2018 r. nagrodę - oceniono w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

- W ocenie zarządu GPW wszystkie istotne elementy procedury dopuszczenia do obrotu papierów wartościowych emitowanych przez GetBack zostały wykonane w sposób prawidłowy. Nagroda przyznana windykacyjnej spółce opierała się na mierzalnych kryteriach, wyliczonych na podstawie danych firmy za 2017 rok - podała GPW w komunikacie prasowym.

- Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uznał w niektórych obszarach wnioski Najwyższej Izby Kontroli za dyskusyjne lub wątpliwe. Niezależnie od zgłoszonych zastrzeżeń urząd wdraża zalecenia pokontrolne - podał UKNF we wtorkowym komunikacie.

- Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w 2019 roku wyniósł 309,3 mln zł wobec 53,8 mln zł przed rokiem, a przychody wzrosły o 22,8 proc. rok do roku do 2,158 mld zł - podała spółka we wstępnych danych. Konsensus PAP Biznes zakładał, że spółka wypracowała w 2019 roku 272,5 mln zł zysku netto oraz 2,146 mld zł przychodów.

- PKN Orlen, na mocy podpisanego aneksu z Saudi Aramco, zwiększy wolumen dostaw ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej z 300 do 400 tys. ton miesięcznie - podał koncern w komunikacie prasowym.

- Sąd Rejonowy w Poznaniu uchylił układ PBG z wierzycielami zawarty w 2015 roku - podała spółka w komunikacie.

- Kernel Holding sprzedał 346,5 tys. ton oleju w drugim kwartale roku obrotowego 2019/2020, co oznacza spadek o 9 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

- Zarząd Kernela zdecydował, że dywidenda spółki za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 roku zostanie wypłacona 30 kwietnia. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 23 kwietnia - podała spółka w komunikacie.

- Hanapeta Holdings, akcjonariusz Polnordu, złożył pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu w sprawie ustalenia zasad oferowania akcji serii T i ustalenia nieważności zasad subskrypcji akcji serii T spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia - podał Polnord w komunikacie.

- Grupa MOL ocenia, że fuzja PKN Orlen z Lotosem może zwiększyć konkurencję - poinformował Ferenc Horvath, wiceprezes MOL odpowiedzialny za segment downstream. Nie chciał komentować, czy koncern rozmawia z Orlenem w sprawie ewentualnego przejęcia części stacji w Polsce.

- Jednym z głównych celów strategicznych grupy MOL jest dekarbonizacja. W tym roku spółka chce przedstawić strategię rozwoju w tym obszarze - poinformował Ferenc Horvath, wiceprezes MOL odpowiedzialny za segment downstream.

- Rada Nadzorcza PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych powołała Tomasza Orlika na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych - podało Towarzystwo w komunikacie prasowym. Orlik odpowiada w PFR TFI za procesy operacyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz wyceny aktywów funduszy.

- Aviva OFE Aviva Santander zwiększył zaangażowanie w Apator i ma obecnie 5,64 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki - poinformował Apator w komunikacie.

- Walne zgromadzenie IMS zdecydowało we wtorek o upoważnieniu zarządu do nabycia nie więcej niż 890 tys. akcji własnych za cenę w przedziale 3-6 zł - wynika z uchwał NWZ spółki.

- W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku cztery górnicze spółki: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Lubelski Węgiel Bogdanka i Węglokoks Kraj odnotowały łącznie zysk w wysokości 1,08 mld zł - poinformował we wtorek wiceminister aktywów państwowych, Adam Gawęda.

- Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zastępcy prezesa ds. rozwoju X kadencji - podała JSW w komunikacie prasowym. RN powierzyła też Arturowi Dyczko stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.

- Apator obniżył szacunki skonsolidowanego zysku netto za 2019 rok do 56 mln zł z 67 mln zł przewidywanych w listopadzie. Przychody ze sprzedaży mają wynieść 877 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Apator Powogaz zawarł z deweloperem list intencyjny dotyczący zbycia należącej do spółki nieruchomości w centrum Poznania za 61 mln zł. Transakcja może zostać sfinalizowana do końca I kw. 2020 roku - podał Apator w komunikacie.

