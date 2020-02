Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- PGE szacuje, że skonsolidowana EBITDA w 2019 roku wyniosła ok. 7,118 mld zł. Według szacunków, zysk netto jednostki dominującej wyniósł w ubiegłym roku ok. 1,864 mld zł - podała grupa w komunikacie.

- PGE szacuje, że skonsolidowana EBITDA w 2019 roku wyniosła ok. 7,118 mld zł. Według szacunków, zysk netto jednostki dominującej wyniósł w ubiegłym roku ok. 1,864 mld zł - podała grupa w komunikacie.

- Grupa Energa szacuje, że jej EBITDA w czwartym kwartale 2019 roku wzrosła do 300 mln zł z 290 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

- Grupa LPP podtrzymuje cel 16 proc. wzrostu powierzchni i dwucyfrowego wzrostu przychodów w roku obrotowym 2020/21 - poinformowała LPP w prezentacji. Celem jest też poprawa marży operacyjnej.

- LPP zakłada w tym roku wzrost sprzedaży internetowej o ok. 40 proc. rdr - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

- Grupa LPP widzi ryzyko opóźnienia dostaw z Chin w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

- PZU podpisał list intencyjny z grupą Skanska, którego przedmiotem jest określenie wstępnych warunków umowy najmu siedziby centrali PZU. Całkowita, szacunkowa wartość potencjalnej umowy, w okresie 10 lat jej trwania, wyniesie ok. 805 mln zł brutto, a dodatkowe koszty związane z relokacją to ok. 86 mln zł brutto. PZU przeniesie się do tymczasowej lokalizacji centrali w II kwartale 2022 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

- Modelowa marża downstream PKN Orlen w styczniu 2020 r. wzrosła do 8,5 USD na baryłce z 7,5 USD na baryłce miesiąc wcześniej - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

- Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Marka Lusztyna na stanowisko prezesa Banku Pekao - podała KNF we wtorkowym komunikacie.

- Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła zakaz wykonywania przez Getin Noble Bank prawa głosu z 3,74 proc. akcji Idea Banku nabytych z naruszeniem prawa bankowego - poinformował KNF we wtorkowym komunikacie.

- 16 pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice w Knurowie zostało we wtorek po południu wycofanych z powodu wstrząsu z rejonu, w którym pracowali - poinformował PAP rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sławomir Starzyński.

- Oferta Mirbudu o wartości 280,5 mln zł brutto otrzymała najwięcej punktów w przetargu Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze na budowę terminala na lotnisku Radom-Sadków - poinformowała spółka w komunikacie.

- Przychody grupy VRG wyniosły w styczniu 2020 r. około 78,2 mln zł i były wyższe rdr o ok. 10 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

- Echo Investment zawarło w styczniu 84 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań wobec 94 takich umów rok temu - poinformowała spółka w komunikacie.

- Elektrotim prognozuje, że w 2020 roku przychody ze sprzedaży grupy wyniosą 328 mln zł, a zysk netto 18,4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

- Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW spadła w styczniu rdr o 8,2 proc. do 18,7 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w tym czasie o 8,9 proc. do 18,1 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

- PKP Cargo w okresie styczeń-grudzień 2019 roku przewiozło 98,4 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 11,2 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Zapowiedź ponownego uruchomienia pieca w krakowskiej hucie ArcelorMittal jest pozytywna dla grupy PKP Cargo - poinformował PAP Biznes prezes spółki Czesław Warsewicz. Dodał, że jest jednak jeszcze za wcześnie na precyzyjne oszacowanie efektów.

- Zarząd Izobloku dobrze ocenia wyniki po pierwszym półroczu 2019/2020; spadek produkcji i popytu na samochody oraz części samochodowe w Europie szacuje na ok. 15 proc. w porównaniu do lat 2018-19. W 2020 r. nie spodziewa się już większego załamania na rynku - poinformowali przedstawiciele grupy na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami.

- Zarząd Unibepu zdecydował o skupie do 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

- Ferrum w ramach zakończonego przeglądu opcji strategicznych zdecydował o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum - podała spółka w komunikacie.

- Zysk Alphabet, właściciela Google, w czwartym kwartale wyniósł 15,35 USD na akcję wobec oczekiwanego przez analityków zysku w wysokości 12,53 USD na akcję. Rozczarowały jednak przychody spółki, dlatego jej akcje w handlu pozasesyjnym tracą ponad 4 proc.

