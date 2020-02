Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju objął zielone obligacje Cyfrowego Polsatu o wartości 200 mln zł - podał w bank w komunikacie prasowym.

- Work Service nie prowadzi z inwestorem rozmów w sprawie wycofania spółki z GPW i spodziewa się, że nic nie zagrozi zawarciu umowy inwestycyjnej do końca czerwca - poinformowała PAP Biznes prezes Work Service Iwona Szmitkowska. Zarząd ocenia, że formalnie warunki zawieszające umowy powinno udać się spełnić w marcu-kwietniu.

- Bogdanka zmniejsza o ok. 25 proc. dobową produkcję węgla, dostosowując się do aktualnej sytuacji na rynku węgla. Ograniczenia będą do końca lutego, z możliwością ich ewentualnego wydłużenia - poinformował PAP Biznes prezes Artur Wasil.

- Rozmowy Pekabeksu i Polnordu na temat ewentualnej współpracy operacyjnej znacznie spowolniły - poinformowała PAP Biznes wiceprezes Beata Żaczek. Spółki nie mają żadnego ustalonego terminu na zakończenie rozmów.

- Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zwiększyły udział w akcjonariacie Medicalgorithmics i posiadają akcje dające 5,73 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podało Medicalgorithmics w komunikacie.

- Braster ocenia, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku terminowej spłaty całości lub części zobowiązań wynikających z obligacji serii A przypadających na 1 marca 2020 r. - podała spółka w komunikacie. Braster może nie być w stanie wypłacić odsetek i dokonać częściowego wykupu obligacji w łącznej kwocie 1,

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Gdyni udzielił spółce Inpro pozwolenia na użytkowanie siedmiu budynków wielorodzinnych na osiedlu Azymut w Gdyni - poinformowała spółka w komunikacie.

- Fundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Credit Agricole FIO zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie Ferro do poniżej 5 proc. - podała spółka w komunikacie.

- Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja szacuje, że miał w 2019 roku ok. 247 mln zł EBITDA i ok. 83 mln zł zysku netto jednostki dominującej - poinformowała spółka w komunikacie.

- Celon Pharma uzyskał patent obejmujący inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnych oraz w terapiach onkologicznych na terenie Japonii - podała spółka w komunikacie.

- White Olive, grecka spółka zależna Rainbow Tours, wyemituje nowe akcje za łączną cenę emisyjną 18,8 mln euro, które zostaną objęte przez Rainbow Tours i Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzany przez PFR TFI - podało Rainbow Tours w komunikacie.

