Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zakwestionował wysokość rozpoznania kosztu podatkowego przez Wirtualną Polskę Media (WPM) - poinformowała WP w komunikacie. Maksymalny negatywny wpływ na wynik skonsolidowany grupy może sięgnąć 61,3 mln zł plus 1,3 mln zł odsetek, z czego WMP w latach 2016-2019 rozliczyła w bieżącym podatku dochodowym 42,1 mln zł.

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie wyklucza wycofania się z podatku miedziowego, gdyby KGHM miał ograniczone środki inwestycyjne - wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa w radiu Wnet. Gryglas dodał, że na razie nie ma takiej potrzeby.

Lokum Deweloper szacuje, że w latach 2020-2021 sprzeda łącznie ok. 1,5 tys. mieszkań, z czego ok. 500 lokali w tym roku. Spółka nie zamierza skupiać się na liczbie sprzedanych mieszkań, a na wyniku finansowym i cenie - poinformował PAP Biznes prezes Bartosz Kuźniar. Do końca czerwca do oferty spółki powinno trafić ok. 770 lokali.

Sprzedaż biletów kinowych w 2020 roku może być podobna jak w 2019 roku, rynek jest nasycony - uważa prezes sieci kin Helios i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło. Helios planuje otwarcie w tym roku trzech nowych kin. Wzrost sieci do 2022 roku może być wolniejszy niż zakłada strategia Agory, ale cele finansowe pozostają niezagrożone.

Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2020 rok ma wartość 117,2 mln euro, czyli jest o 59 proc. wyższy rok do roku - podała spółka w prezentacji. Prezes Piotr Jeleński poinformował, że firma pozostaje skupiona na akwizycjach.

Fundusze Ipopema TFI oceniają, że cena w wezwaniu do sprzedaży akcji BSC Drukarnia Opakowań jest rażąco niska i nie odzwierciedla wartości godziwej akcji - podała spółka w komunikacie. Fundusze te nie zamierzają uczestniczyć w wezwaniu po aktualnej cenie.

Prezes Newagu Zbigniew Konieczek jest zadowolony z wyników grupy w IV kw. i całym 2019 roku, a rok 2020 zapowiada się rekordowo. Portfel zamówień producenta lokomotyw i pojazdów pasażerskich na lata 2020-2021 przekracza obecnie 1,8 mld zł.

Newag uruchomił w styczniu produkcję nadwozi do lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w nowej, wybudowanej kosztem 22 mln zł hali. W kwietniu ma ruszyć nowa linia maszyn do produkcji i naprawy zestawów kołowych - poinformował PAP Biznes prezes spółki Zbigniew Konieczek. Dodał, że na dachach zakładu w Nowym Sączu trwa montaż paneli słonecznych, ich moc w czerwcu ma wynieść 1MW.

Norweski Dyrektoriat Ropy Naftowej wyraził formalną zgodę na rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na koncesji PL460 - poinformował w komunikacie prasowym PGNiG, który poprzez spółkę zależną PGNiG Upstream Norway ma 35 proc. udziałów w złożu Skogul. Start produkcji zaplanowano na marzec.

Mostostal Zabrze szacuje, że odnotował w czwartym kwartale 2019 roku 153,8 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 170 mln zł przed rokiem i 3,4 mln zł zysku netto wobec 1,8 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees podpisało z koreańskim koncernem Daesang Corporation list intencyjny na temat współpracy w zakresie produkcji modyfikatów skrobi ziemniaczanej i innych pochodnych skrobi - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Apatora rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,3 zł brutto za akcję z zysku za rok obrotowy 2019 - podała spółka w komunikacie.

Polwax dokonał aktualizacji kalkulacji szkód w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen Projekt inwestycji i wezwał do zapłaty łącznie 132,15 mln zł w terminie do 27 lutego - poinformował Polwax w komunikacie.

Ambra w drugim półroczu roku obrotowego 2019/2020 może przeznaczyć 2-3 mln euro na zakup sklepów w Czechach - poinformowali na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami przedstawiciele spółki. W Polsce w 2020 roku sieć sklepów specjalistycznych Centrum Wina i Distillers Limited może zwiększyć się o 5 lokalizacji do 35.

Ambra spodziewa się w drugim półroczu roku obrotowego 2019/2020 dynamiki przychodów ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do 8 proc. wzrostu rynku wina - poinformował na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami prezes spółki Robert Ogór.

R22 pracuje nad akwizycją na nowym rynku hostingowym, chce też dalej przejmować w Rumunii. W kolejnych kwartałach grupa liczy na istotny, organiczny wzrost wyników i dalsze zwiększanie przychodów na klienta (ARPU) - podali na konferencji przedstawiciele R22.

Fundusze Rockbridge TFI oraz PKO BP Bankowy PTE uznają cenę zaproponowaną w wezwaniu do sprzedaży akcji BSC Drukarnia Opakowań za nieodzwierciedlającą wartości godziwej i nie zamierzają sprzedać akcji spółki w wezwaniu - poinformowała spółka w komunikacie.

W ocenie dyrektora generalnego Enter Air, Grzegorza Polanieckiego, epidemia koronawirusa pozostaje obecnie bez wpływu na działalność lotniczego przewoźnika.

