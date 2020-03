Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

PGE przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 - podała spółka w komunikacie.

PGE przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2019 roku wyniósł 121,3 mln zł - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 112,5 mln zł.

Photon Energy przyłączył do sieci osiem elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech o łącznej mocy 5,4 MWp - podała spółka w komunikacie prasowym. Na Węgrzech spółka ma teraz elektrownie PV o mocy 31,5 MWp, a moc całego portfela elektrowni fotowoltaicznych grupy wzrosła do 57,1 MWp.

Bank Pekao wprowadza do oferty kredyt hipoteczny w złotych ze stałą stopą procentową przez okres pierwszych 5 lat - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Portfel zamówień grupy Comarch na 2020 rok jest o 8-10 proc. wyższy rok do roku - poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

Energa Operator ogłosiła przetarg na dostawę łącznie 593 tysięcy inteligentnych liczników jednofazowych i trójfazowych - podała Energa w komunikacie prasowym. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest do 15 lipca 2020 roku.

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiej firmy private equity Delta Capital, uzyskała sądowe postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu oraz kontrolowanym przez niego spółkom należącym do Sowiniec Group - podał Delta Capital w komunikacie prasowym. Roszczenie Forteam Investments wynosi ponad 300 mln zł i dotyczy nabycia spółki Małpka.

PKP Cargo spodziewa się od II kw. pozytywnych tendencji w przewozach masowych dzięki uruchomieniu inwestycji infrastrukturalnych i krakowskiego pieca ArcelorMittal - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Czesław Warsewicz. Dodał, że PKP Cargo prowadzi pilotaż przewozu skroplonego LNG dla PGNiG i rozmawia nt. możliwości przechowywania gazu w terminalach przewoźnika.

Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz podtrzymuje, że przewoźnik jest spółką dywidendową, ale sytuacja rynkowa jest mniej sprzyjająca niż przed rokiem. Rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku z 2019 roku powinna zostać przedstawiona pod koniec marca.

PKP Cargo nie obserwuje obecnie zmniejszenia przewozów kontenerowych z Chin w terminalu w Małaszewiczach, ale rozszerzenie się epidemii koronawirusa może wyhamować wzrost rynku przewozów intermodalnych - poinformował PAP Biznes prezes spółki Czesław Warsewicz.

Przychody grupy VRG wyniosły w lutym 2020 r. około 75,8 mln zł i były wyższe rdr o ok. 8,9 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Należąca do Lotos Petrobaltic Platforma Petro Giant rozpoczęła rekonstrukcję pierwszego z siedmiu odwiertów na bałtyckim złożu B3. Celem działań jest zwiększenie wydobycia węglowodorów z polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego - poinformowała Grupa Lotos w komunikacie prasowym.

Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych na sześciu byłych członków zarządu i sześciu byłych i obecnych członków rady nadzorczej GetBacku - podała Komisja w komunikacie.

Synektik wypłaci z zysku za rok obrotowy 2018/2019 dywidendę w łącznej kwocie 3,07 mln zł, czyli 0,36 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta konsorcjum ze spółką zależną Mostostalu Zabrze okazała się najkorzystniejsza cenowo w przetargu organizowanym przez Miasto Gliwice na budowę Centrum Przesiadkowego - podał Mostostal w komunikacie. Łączna wartość oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 183,9 mln zł brutto.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zakończyć postępowanie antymonopolowe przeciwko Benefit Systems 29 lipca 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Mo-Bruk przeznaczy 12,33 mln zł z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co da 3,51 zł na akcję - wynika z uchwał podjętych przez NWZ.

MBF Group zawarł umowę ramową z Fundacją Simedical w zakresie zawiązania ścisłej współpracy dotyczącej sprzedaży produktów medycznych - podała spółka w komunikacie. Na mocy umowy strony zobowiązały się wykonywać komercyjne usługi oraz obrót towarami związanymi m.in. z profilaktyką i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa 2019-nCoV (COVID-19).

Milton Essex, spółka działająca na rynku diagnostyki alergologicznej, chce zadebiutować na rynku NewConnect w drugim kwartale 2020 roku. Firma chce pozyskać z emisji nie więcej niż równowartość 1 mln euro - poinformował wiceprezes Radosław Solan.

