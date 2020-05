Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

PGE szacuje, że skonsolidowana EBITDA w I kwartale 2020 roku wyniosła ok. 1,77 mld zł - podała grupa w komunikacie. Szacunkowy wynik jest zgodny z konsensusem rynkowym na poziomie 1,76 mld zł. Przed rokiem EBITDA grupy wynosiła 1,89 mld zł.

Podejście Banku Pekao, który chce w 2020 roku przedstawić nową strategię, do fuzji i przejęć pozostaje oportunistyczne, bank nie planuje obecnie nowych programów redukcji zatrudnienia - poinformował PAP Biznes Leszek Skiba, p.o. prezesa banku.

Bank Pekao liczy, że będzie mógł powrócić do wypłaty dywidendy już w 2021 roku, a do emisji pierwszych obligacji pod wymóg MREL dojdzie, jak tylko sytuacja na rynkach się ustabilizuje - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

Pekao ocenia, że koszty ryzyka banku powinny pozostać na niższym poziomie niż w sektorze - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Marek Lusztyn.

Bank Pekao spodziewa się, że banki będą zawiązywały kolejne opisy związane z COVID-19, rezerwy w sektorze bankowym mogą wzrosnąć w tym roku 2-3 krotnie, co oznacza, że zysk banków spaść może o co najmniej 50 proc. Bank ocenia, że środowisko bardzo niskich stóp procentowych wywierające presję na wyniki banków będzie katalizatorem konsolidacji w sektorze - poinformowali we wtorek przedstawiciele banku.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 186,9 mln zł z 242,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 123,3 mln zł. Bank zawiązał odpisy na szacowane pogorszenie się portfela kredytowego w związku z epidemią COVID-19 w wysokości blisko 200 mln zł.

Odpisy aktualizujące, powstałe w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, pomniejszą wynik operacyjny grupy PGNiG w I kwartale 2020 roku o około 0,77 mld zł - podał PGNiG w komunikacie.

Skorygowany wynik EBITDA Play Communications w pierwszym kwartale wzrósł rok do roku o 5,3 proc. do 607,2 mln zł - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się o 1 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

Grupa CCC chce wzmocnić sytuację finansową, by przygotować się na różne scenariusze kryzysowe w przyszłości, np. na powrót lockdownu czy recesję. Zamierza korzystać z dostępnych programów pomocowych - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Czyczerski.

Grupa CCC robi przegląd sieci sprzedaży pod kątem rentowności, może zamknąć na różnych rynkach ok. 100 sklepów - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Czyczerski.

KGHM chce udzielić dofinansowania właścicielskiego Sierra Gorda w kwocie 55 mln USD - podała spółka w komunikacie. W związku z tym KGHM koryguje budżet grupy na 2020 rok w zakresie pozostałych nakładów inwestycyjnych poprzez zwiększenie bazowej kwoty 133 mln zł o równowartość kwoty 55 mln USD, czyli obecnie 232 mln zł.

PKN Orlen w ramach programu rozwoju petrochemii kupił od firmy Badger Licensing LLC licencję i projekt bazowy instalacji izopropanolu, umożliwiającej produkcję alkoholu izopropylowego - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczyna prace nad projektami wykorzystania wodoru w energetyce oraz sektorze motoryzacyjnym i w najbliższych czterech latach planuje przeznaczyć 31 mln zł na prace badawcze związane z nowym programem - poinformowali podczas wtorkowego briefingu przedstawiciele zarządu PGNiG. Spółka podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę stacji badawczej tankowania pojazdów napędzanych wodorem.

Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła rozmowy w sprawie potencjalnej współpracy z Prairie Mining dotyczącej projektów węglowych - podała JSW w komunikacie.

Krynicki Recykling obserwuje wzrost popytu na opakowania ze szkła bezbarwnego kosztem kolorów, co dla grupy może oznaczać przejściowe problemy ze zbytem stłuczki zielonej, brązowej i miksu, a w efekcie zwiększyć stany magazynowe i pogorszyć tymczasowo przepływy finansowe - podał Krynicki Recykling w komunikacie prasowym.

Sprzedaż mieszkań w kwietniu była niższa niż w poprzednich miesiącach 2020 roku, ale wciąż znajdowała się na satysfakcjonującym poziomie - poinformował PAP Biznes prezes Atalu Zbigniew Juroszek. Grupa realizuje i rozpoczyna projekty zgodnie z harmonogramem.

Budimex podpisał we wtorek z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów od węzła Modlin do węzła Czosnów - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 486,8 mln zł netto.

Ukraińska grupa rolnicza IMC w pierwszej połowie 2021 roku chce przedstawić nową strategię rozwoju - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Alex Lissitsa. Dodał, że IMC nie planuje do 2024 roku przejęć spółek rolniczych.

Immobile rozpoczyna skup 455 tys. akcji własnych, stanowiących 0,6 proc. kapitału zakładowego, po 2,2 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii rekomenduje, by zysk netto za 2019 rok przeznaczyć na kapitał rezerwowy pod nabycie akcji własnych w celu umorzenia, a w razie niepodjęcia takiej uchwały przez ZWZ, na wypłatę dywidendy - podała spółka w komunikacie.

