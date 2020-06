Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Aktywa PKO BP, w efekcie wprowadzania rządowych programów wsparcia przedsiębiorstw, mogą na koniec 2020 roku przy zachowaniu obecnego tempa wzrostu sięgnąć 380-400 mld zł - ocenia prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Wyzwaniem jest, żeby wzrost w sektorze bankowym nie spowodował chaosu na rynku.

Bank Millennium uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku hipotecznego Millennium Bank Hipoteczny - podał bank w komunikacie.

Ryvu Therapeutics na realizację strategii zamierza pozyskać około 150 mln zł z emisji nie więcej niż 2.384.245 akcji, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych - poinformowała spółka w strategii na lata 2020-2022.

Ryvu Therapeutics, które z emisji akcji chce pozyskać ok. 150 mln zł, zamierza rozszerzyć potencjał swojego flagowego projektu SEL120 w nowych obszarach terapeutycznych - planuje rozpocząć pierwszy etap badań klinicznych tego związku w leczeniu guzów litych. Spółka chce podpisać w 2020 roku co najmniej jedną umowę partneringową - poinformował we wtorek prezes Paweł Przewięźlikowski.

Tauron rozpoczął z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem negocjacje umowy sprzedaży udziałów w spółce Tauron Ciepło w trybie wyłączności ustalonej na okres sześciu tygodni - podały spółki Tauron i PGNiG w komunikatach. Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszy kwartał 2021 r.

Walne zgromadzenie PlayWay zdecydowało, by spółka wypłaciła 62,4 mln zł dywidendy, co daje 9,46 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Na tę kwotę składa się 60,85 mln zł z zysku za 2019 rok i 1,58 mln zł z zysków zatrzymanych w latach poprzednich.

Ultimate Games sprzedał w pierwszych dniach po premierze na platformie Nintendo Switch około 8 tys. kopii gry House Flipper - poinformowała spółka w komunikacie. Premiera tej gry miała miejsce 12 czerwca.

Bank Pocztowy szacuje, że decyzje NBP z 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja o obniżkach stóp procentowych pomniejszą wynik odsetkowy banku o ok. 35-40 mln zł w stosunku do poprzedniego roku - podał bank w komunikacie.

Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA, dotyczącym budowy drogi S1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość oferty to 229,4 mln zł netto.

MobileFabric, spółka zależna notowanego na NewConnect producenta gier SimFabric, chce zadebiutować na tym rynku w 2021 r. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Centrum Nowoczesnych Technologii zaprasza do składania ofert sprzedaży do 1,1 mln akcji własnych, stanowiących 12,94 proc. kapitału zakładowego - podała spółka. Za jedną akcję CNT zapłaci 20 zł, a zapisy potrwają od 19 do 23 czerwca.

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono 3.521 przypadków zarażenia koronawirusem - podała spółka w komunikacie prasowym. Dzień wcześniej JSW informowała o 3.341 przypadkach zarażenia. Najwięcej nowych zarażeń, 102, jest w kopalni Jastrzębie-Bzie.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie Virgin Mobile Polska przez P4, spółkę zależną Play Communications - podał UOKiK na Twitterze.

Biogened wypłaci w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 491,3 tys. zł, czyli 0,2 zł na akcję - wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie spółki.

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o wypłacie 0,74 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok oraz kapitału rezerwowego - podała spółka w komunikacie.

PKP Cargo Terminale podpisało umowy na modernizację i rozbudowę w latach 2020-2021 terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia kosztem ponad 30,6 mln zł netto - podało PKP Cargo w komunikacie prasowym. Inwestycja nastąpi w 2020 i 2021 roku.

Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zdecydowali we wtorek o przeznaczeniu 32,8 mln zł z zysku w 2019 roku na wypłatę dywidendy, czyli 2,6 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

