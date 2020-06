Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grupa PKO BP będzie mocno rozwijała ubezpieczenia stand alone, czyli ubezpieczenia niepowiązane z produktami bankowymi. Bank chce, by w ciągu 5 lat przypis składki w tym segmencie wzrósł o około 1,5 mld zł i na ubezpieczenia te zdecydowało się co najmniej 3 mln klientów banku - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Jan Emeryk Rościszewski.

Grupa PKO BP będzie mocno rozwijała ubezpieczenia stand alone, czyli ubezpieczenia niepowiązane z produktami bankowymi. Bank chce, by w ciągu 5 lat przypis składki w tym segmencie wzrósł o około 1,5 mld zł i na ubezpieczenia te zdecydowało się co najmniej 3 mln klientów banku - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Jan Emeryk Rościszewski.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2019 rok w wysokości 58,25 mln zł w całości na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.

Członkowie zarządu Alior Banku Marek Szcześniak, Tomasz Biłous oraz Marcin Jaszczuk w związku z upływem w dniu 29 czerwca 2020 r. wspólnej kadencji zarządu, złożyli rezygnację ze sprawowanych stanowisk. Rada nadzorcza powołała w skład zarządu 6 osób, dołączyła do niego Agnieszka Nogajczyk-Simeonow oraz Maciej Brzozowski - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Boryszew prognozuje, że z powodu pandemii przychody jej spółek w drugim kwartale 2020 r. będą mniejsze średnio o około 20 proc. w porównaniu do budżetu. Spadek sprzedaży spowoduje zmniejszenie, w porównaniu do budżetu, zrealizowanej EBITDA na poziomie grupy o około 50 proc. - poinformowała spółka w raporcie.

Geotrans ogłasza ofertę zakupu do 54.800 akcji własnych, stanowiących do 1,1 proc. kapitału zakładowego, po 35 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nawiązały współpracę w zakresie wsparcia spółek w procesie raportowania czynników ESG - podała GPW w komunikacie prasowym.

PZU zawarł umowę najmu siedziby centrali PZU ze spółką z grupy Skanska. Całkowita, szacunkowa wartość umowy, w okresie 10 lat jej trwania, wynosi ok. 787 mln zł brutto, a dodatkowe koszty związane z relokacją to ok. 65 mln zł brutto - poinformowała spółka komunikacie.

Rada Nadzorcza Enei powołała na stanowisko prezesa Pawła Szczeszka - podała spółka w komunikacie.

Walne Zgromadzenie Grupy Lotos zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za 2019 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 184,9 mln zł z zysku za 2019 r.

Prairie zabezpieczył finansowanie sporu w celu dochodzenia roszczeń od polskiego rządu. Spółka planuje złożyć pozew o arbitraż w najbliższych tygodniach - poinformowała spółka w komunikacie.

Finalizacja transakcji sprzedaży przez Boryszew Impexmetalu Aluminium Konin szwedzkiej spółce Gränges AB powinna nastąpić w III kw. 2020 roku - poinformował podczas konferencji prasowej prezes Boryszewa Piotr Lisiecki. Dodał, że dzięki środkom ze sprzedaży wskaźnik długu netto do EBITDA grupy znacznie spadnie, poniżej bankowych kowenantów.

PGE nie udźwignie projektu budowy elektrowni jądrowej, to musi być inwestycja całego państwa - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Hortico wypłaci z zysku za 2019 r. dywidendę w wysokości 587,2 tys. zł, czyli 0,05 zł na akcję - podała spółka w uchwałach walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Novity zdecydowali o wypłacie 5,20 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Milton Essex, spółka specjalizująca się w tworzeniu urządzeń i oprogramowania do cyfrowej diagnostyki medycznej, chce zadebiutować na rynku NewConnect w trzecim kwartale 2020 roku. Spółka rozszerzyła swój portfel projektowy o system do zdalnego pomiaru temperatury ciała człowieka - poinformował wiceprezes spółki Radosław Solan.

Telestrada planuje przeznaczyć do 5,1 mln zł na skup maksymalnie 9,99 proc. akcji własnych - podała spółka w projektach uchwał na WZ zwołane na 29 lipca.

Analitycy VTB Capital obniżyli rekomendację dla Dino Polska do "trzymaj" z "kupuj" poprzednio. Cena docelowa wynosi 230 zł, co daje potencjał wzrostu o 15 proc. - poinformowała agencja Bloomberg.

Akcjonariusze ML System zdecydowali, by zysk wypracowany w 2019 r. w wysokości 3,02 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy - wynika z podjętych przez ZWZ spółki uchwał.

Akcjonariusze Suneksu zdecydowali, by spółka wypłaciła w formie dywidendy 405,8 tys. zł, czyli 0,10 zł na akcję - wynika z uchwał podjętych przez ZWZ spółki.

Akcjonariusze Introlu zdecydowali, że spółka przekaże zysk netto za 2019 rok w wysokości prawie 4,5 mln zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłych okresach - poinformowała spółka w komunikacie.

Polski Bank Komórek Macierzystych zawarł ze spółką InGeneron oraz osobą fizyczną umowę zakupu udziałów stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego niemieckiej spółki eticur) za 1 euro oraz wierzytelności względem spółki w kwocie 2 mln euro - podał PBKM w komunikacie.

Akcjonariusze ATC Cargo zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 1,86 mln zł, czyli 0,28 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Wasko zdecydowali, by z zysku za 2019 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,8 mln zł, czyli 0,02 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Dino Polska zawarło aneks przedłużający do 30 czerwca 2025 r. umowę z Krot Invest, dotyczącą zleceń budowy swoich sklepów - podała spółka w komunikacie.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik - poinformował Unibep w komunikacie. Wartość umowy to 48,75 mln zł netto.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbudu zdecydowało, by zysk za 2019 r. przeznaczyć na pokrycie straty oraz na kapitał rezerwowy tworzony na nabycie akcji własnych - wynika z uchwał podjętych przez ZWZ spółki. Erbud przeznaczy na buyback maksymalnie 16,5 mln zł.

Ronson Development wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję - poinformował Ronson w komunikacie. Do akcjonariuszy trafi maksymalnie 9,84 mln zł. Decyzja ZWZ jest zgodna z propozycją większościowego akcjonariusza.

ZWZ Polskiego Holdingu Nieruchomości zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok kwoty 27,6 mln zł, czyli 0,54 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze spółki Delko zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 2,69 mln zł, czyli 0,45 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze NTT System zdecydowali o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcję za 2019 rok. Łącznie na ten cel trafi 948,5 tys. zł - podała spółka w komunikacie.

Mirbud wypłaci w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 1,83 mln zł, czyli 0,02 zł na akcję - wynika z podjętych przez walne zgromadzenie spółki uchwał.

