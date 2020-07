Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Rozliczenie aneksu do kontraktu jamalskiego m.in. zmniejszy koszty operacyjne PGNiG dotyczące gazu o 5,69 mld zł - podała spółka w komunikacie. Dodatkowo na wyniki drugiego kwartału koncernu wpływ będzie miał dodatni wynik na różnicach kursowych (ok. 300 mln zł) oraz podatek dochodowy - zaliczka na podatek za czerwiec wyniosła ok. 1,1 mld zł.

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 6,3 mld m sześc. wobec 6,05 mld m sześc. przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza Orange Polska powołała Juliena Ducarroz na stanowisko prezesa zarządu spółki i Jacka Kunickiego na stanowisko członka zarządu ds. finansów - poinformowała spółka w komunikacie. Ducarroz obejmie stanowisko 1 września 2020 roku.

Grupa Polsat wprowadza do oferty instalacje fotowoltaiczne, które będą oferowane pod marką Esolei przez spółkę z grupy, Alledo - podał Polsat w komunikacie prasowym.

Prairie Mining rozpoczyna ofertę akcji, z której chce pozyskać 4 mln dolarów australijskich, czyli ok. 2,5 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Środki z oferty Prairie chce przeznaczyć na kapitał obrotowy i rozwój biznesu.

PKN Orlen na koniec I półrocza miał 1.792 stacje paliw wobec 1.800 na koniec 2019 roku - podał POPiHN.

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Energi do stabilnej z negatywnej - podała agencja ratingowa w komunikacie. Rating spółki został potwierdzony na poziomie "Baa2".

Mercator Medical chce przeznaczyć wypracowane w tym roku zyski na inwestycje. Spółka myśli o rozbudowie mocy produkcyjnych poprzez budowę nowego zakładu - poinformował we wtorek zarząd spółki. Zarząd ocenił też, że wyniki drugiego kwartału nie były jednorazowe, a w przyszłym roku można spodziewać się dywidendy.

Gaming Factory zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek, 23 lipca - podała giełda na stronie internetowej.

Columbus Energy, notowana na NC spółka działająca w obszarze fotowoltaiki liczy, że wyniki drugiego kwartału, mimo wpływu pandemii, będą porównywalne lub wyższe niż w pierwszym kwartale. Celem spółki jest, by każdy kolejny kwartał był lepszy od poprzedniego - poinformował PAP Biznes Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

MedApp złożył do w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Przeniesieniu będzie towarzyszyła oferta publiczna akcji serii H, w ramach której spółka planuje wyemitować do 29 mln nowych akcji.

Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji o wartości 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

