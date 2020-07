Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Wprowadzenie rekomendacji KSF-M dotyczącej nowych wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości komercyjnej umożliwi sektorowi bankowemu udzielenie ok. 5-10 mld zł nowych kredytów - wynika z oceny skutków regulacji do projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które powołuje się na wyliczenia NBP.

Wprowadzenie rekomendacji KSF-M dotyczącej nowych wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości komercyjnej umożliwi sektorowi bankowemu udzielenie ok. 5-10 mld zł nowych kredytów - wynika z oceny skutków regulacji do projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które powołuje się na wyliczenia NBP.

Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła testy na utratę wartości bilansowej aktywów. Wyniki testów wskazują na utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgiel majątku Kopalni Węgla Kamiennego "Jastrzębie-Bzie" w wysokości 430,9 mln zł - podała spółka w komunikacie. Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz grupy kapitałowej.

Energa podpisała z bankiem SMBC BANK EU AG umowę kredytową w formule ESG na łączną kwotę 120 mln euro. Finansowanie zostało udzielone na pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok - podała Energa w komunikacie prasowym. Środki mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne oraz inwestycyjne z wyłączeniem wydatków w obszarze energetyki węglowej.

Tauron przedłużył o osiem tygodni okres wyłączności negocjacyjnej przyznanej PGNiG w procesie sprzedaży udziałów w spółce Tauron Ciepło - podały spółki w komunikatach.

Akcjonariusze spółki Master Pharm, Max Welt Holdings, Paweł Klita oraz Rafał Biskup wezwali do sprzedaży 7.028.494 akcji spółki, stanowiące 32,69 proc. udziału w kapitale zakładowym, po cenie 4,20 za akcję - poinformował we wtorek pośredniczący w wezwaniu mBank.

Spółka technologiczna ML System, której przychody w I półroczu wzrosły o ok. 30 proc., a wynik EBITDA zwiększył się dwukrotnie, liczy na dużo lepsze drugie półrocze, jeśli nie przeszkodzi epidemia - poinformował PAP Biznes prezes Dawid Cycoń. Spółka w najbliższych dniach chce przeprowadzić bezprospektową emisję do 730 tys. akcji.

Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali o ustanowieniu programu motywacyjnego dla pracowników spółki na lata 2020-2025. Jednym z bazowych celów programu ma być osiągnięcie przez producenta gier łącznie co najmniej 8,3 mld zł skonsolidowanego zysku netto do 2025 roku. Akcjonariusze spółki nie zgodzili się natomiast na emisję warrantów subskrypcyjnych niezbędnych do realizacji programu.

We wtorek wygasa kadencja Ereza Boniela, członka zarządu i dyrektora finansowego Globe Trade Centre. Na jego miejsce powołany został Ariel Alejandro Ferstman - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto Creepy Jar w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł 16 mln zł - podała spółka we wstępnych danych. W pierwszym kwartale spółka wypracowała 0,8 mln zł zysku.

Dwa zakłady Ciechu - Ciech Pianki i Ciech Vitrosilicon - wracają do zwiększonej aktywności dzięki rosnącej liczbie zamówień - podał Ciech w informacji prasowej. W marcu spółka informowała o ograniczeniu produkcji pianek i krzemianu ze względu na spadek zamówień związany z pandemią koronawirusa.

PragmaGO chce wypłacić 3,90 zł dywidendy na akcję - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenie spółki zaplanowanego na 26 sierpnia. Na ten cel ma trafić łącznie 10,73 mln zł z zysku za 2019 r. oraz części kapitału zapasowego.

Walne Zgromadzenie spółki Abak zdecydowało, by z zysku za 2019 rok na dywidendę trafiło 215,6 tys. zł, co daje 0,08 zł na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja szacuje, że miał w pierwszym półroczu 2020 roku ok. 246 mln zł EBITDA i ok. 134 mln zł zysku netto jednostki dominującej - poinformowała spółka w komunikacie.

Ailleron sprzedał udziały w spółce Hoteliga International greckiej firmie EpsilonNet - podała spółka w komunikacie. W wyniku transakcji Ailleron wygeneruje w okresie trzeciego kwartału jednorazową stratę księgową na poziomie 2,7 mln zł.

Plan naprawczy dla pogrążonej w kryzysie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) opracuje wspólny zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele zarządu spółki, związkowcy i eksperci - poinformował w Katowicach rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) Karol Manys.

Nowy program naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i całego sektora górniczego ma być wypracowany do końca września przez zespół z udziałem przedstawicieli rządu, pracodawców i związkowców - poinformował szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Zysk netto grupy X-Trade Brokers w pierwszym półroczu 2020 r. wyniósł 293,5 mln zł wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej - wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych przez spółkę. Przychody w pierwszym półroczu wzrosły do 518,2 mln zł z 88,8 mln zł przed rokiem.

Forte szacuje wynik EBITDA w drugim kwartale na 11,4 mln zł, co oznacza spadek o 48,8 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowania akcji spółki Ovid Works na rynku NewConnect na piątek, 31 lipca - poinformowała giełda w uchwale zarządu.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

ana/