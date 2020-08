Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Orange Polska rozpoczął przegląd opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy budowie sieci światłowodowej przez współkontrolowany podmiot (FiberCo) - podała spółka w komunikacie.

Grodno chce się rozwijać poprzez akwizycje i rozbudowę sieci sprzedaży, a przetasowania na rynku i konsolidacje w związku z pandemią mogą być dla grupy szansą - powiedział w rozmowie z PAP Biznes prezes Grodna Andrzej Jurczak. Dodał, że celem grupy, zajmującej się dystrybucją artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych, jest utrzymanie dynamik wzrostów oraz umacnianie pozycji rynkowej.

DB Energy, działająca w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu, chce w roku obrotowym 2020/21 utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu przychodów i marż - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele spółki. Ocenili, że spowolnienie gospodarcze może zwiększyć presję firm na obniżanie kosztów poprzez poprawę efektywności energetycznej.

CD Projekt zakończył program skupu akcji własnych rozpoczęty w oparciu o uchwałę zarządu z 29 lipca - poinformowała spółka w komunikacie. CD Projekt kupił łącznie 516.700 akcji własnych stanowiących około 0,54 proc. kapitału zakładowego spółki.

Benefit Systems utworzył program emisji obligacji o wartości do 100 mln zł - podała spółka w komunikacie. Firma chce wyemitować papiery dłużne jeszcze w trzecim kwartale.

Bloober Team podpisał z Epic Games umowę, na podstawie której dwie gry polskiej spółki, "The Medium" i "Observer: System Redux", będą sprzedawane w Epic Games Store - podał Bloober Team w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za 2019 rok w łącznej wysokości 383 tys. zł, czyli 0,14 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze notowanej na NewConnect spółki 7FIT zdecydowali o wypłacie 108 tys. zł dywidendy za 2019 rok, czyli 0,06 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Movie Games 23 września zdecydują o przeniesieniu notowań z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie.

Road Studio, producent i wydawca gier z grupy Movie Games, zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w pierwszym półroczu 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Biomed-Lublin planuje przekazać pierwszą serię leku na COVID-19 do badań klinicznych pod koniec października - poinformował we wtorek członek zarządu Piotr Fic. Na początku września ma być znana liczba ampułek leku, który będzie można wyprodukować z zebranego osocza. Spółka chciałaby wyprodukować ok. 3 tys. ampułek.

Biomed-Lublin zaproponuje Ministerstwu Zdrowia cenę leku na COVID-19 po ukończeniu pierwszej serii produkcyjnej - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Piróg. Wtedy oszacowane zostaną również koszty projektu.

U jednego z pracowników Amiki we Wronkach (Wielkopolskie) potwierdzono zakażenie koronawirusem. Pracownicy, którzy mieli kontakt z zakażonym zostali objęci kwarantanną. Jak podkreślił w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Grupy Amica S.A. we Wronkach Zdzisław Wiese, potwierdzenie zakażenia u pracownika nie wpłynęło na funkcjonowanie zakładu.

Grupa Azoty ZA Puławy szacuje zysk netto w II kwartale 2020 roku na 59 mln zł wobec szacowanych w lipcu 88 mln zł - podała spółka w komunikacie. EBITDA ma wynieść w tym czasie 118 mln zł wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 153 mln zł.

Skorygowany zysk na akcję Walmart, jednego z największych przedsiębiorstw w branży detalicznej USA, wyniósł w II kwartale 1,56 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. Rynek oczekiwał 1,24 USD.

W ramach wezwania na akcje KCI nie zawarto żadnej transakcji - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ.

OT Logistics zamknął transakcję, w ramach której sprzedał na rzecz Rhenus PartnerShip 81,08 proc. akcji Deutsche Binnenreederei, część floty jednostek śródlądowych oraz prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami za łączną cenę 18,1 mln euro netto - podała spółka w komunikacie.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Ferro i uchylił wyrok sądu administracyjnego oraz decyzję naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie zobowiązania podatkowego za 2012 rok - podało Ferro w komunikacie. W wyniku wydanego orzeczenia, sprawa będzie przedmiotem ponownego postępowania podatkowego.

Walne zgromadzenie LiveChat Software zdecydowało, by spółka wypłaciła z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 dywidendę, która łącznie z dwiema zaliczkami wyniesie 2,48 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Na dywidendę spółka przeznaczy tym samym 63,9 mln zł, a na zasilenie kapitału zapasowego trafi blisko 12 mln zł.

Procad skupił 2.119.168 akcji własnych w celu umorzenia - poinformowała spółka w komunikacie.

