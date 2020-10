Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Spółki państwowe powinny kupować media - poinformował wicepremier Piotr Gliński.

Allegro zostanie włączone do indeksów MSCI od 26 października - wynika z komunikatu MSCI.

Allegro wejdzie 19 października do indeksów FTSE: All-World Index, Developed Index, Global Large Cap Index i Developed ex Multinational Index - podało FTSE Russell w komunikacie.

Popyt inwestorów zagranicznych przy okazji wejścia Allegro do indeksu MSCI wyniesie ok. 17 mln akcji, czyli 1,2 mld zł przy cenie 70 zł za sztukę. W przypadku indeksu FTSE Developed wyniesie ok. 6 mln akcji, czyli 420 mln zł - ocenia Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.

Wydobycie gazu to obszar, który dla PGNiG byłby na Ukrainie najciekawszy, jeśli chodzi o ewentualny zakup aktywów - powiedział prezes spółki Jerzy Kwieciński. W poniedziałek PGNiG podpisało umowę z ukraińską agencją prywatyzacyjną.

Zarząd mBanku zdecydował o likwidacji spółki zależnej mFinance France, w której bank posiada 100 proc. akcji w kapitale zakładowym - poinformował bank w komunikacie.

Kruk zaprasza do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 271 tys. akcji spółki, stanowiących 1,43 proc. udział w kapitale zakładowym, po cenie 350 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, podpisała umowę dotyczącą m.in. uruchomienia produkcji i konfekcjonowania testu do diagnostyki SARS-CoV-2 - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody Mo-Bruku za trzy kwartały 2020 r., według szacunków spółki, wzrosły rdr o 41 proc. do 122,6 mln zł - wynika z komunikatu spółki. Szacowana EBITDA za dziewięć miesięcy 2020 r. wyniosła 69,8 mln zł, a zysk netto 52,8 mln zł, co oznacza wzrost rdr o odpowiednio: 102,3 proc. i 121,8 proc.

NWZ NanoGroup zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 2.791.313 akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru - wynika z uchwał NWZ.

NanoGroup planuje pozyskać ok. 9 mln zł z emisji akcji - powiedział podczas wtorkowej wideokonferencji prezes Marek Borzestowski. Pozyskane środki mają stanowić wkład własny do projektów realizowanych przez spółki NanoVelos oraz NanoSanguis.

Newag podpisał umowę z Kolejami Dolnośląskimi o wartości 137,4 mln zł netto na dostawę sześciu zespołów trakcyjnych z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym - poinformowała spółka w komunikacie.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła łącznie 3,95 mln ton i była wyższa o około 2,5 proc. niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Sprzedaż węgla sięgnęła w tym czasie 3,68 mln ton, co oznacza wzrost rdr o ok. 11 proc.

Bloober Team rusza z programem skupu akcji własnych. W ramach I transzy spółka zamierza nabyć nie więcej niż 2 proc. akcji w kapitale zakładowym - podała spółka w komunikacie. Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być niższa od 30 zł i wyższa od 200 zł.

Mercator Medical szacuje, że odnotował w trzecim kwartale 2020 roku około 356,2 mln zł zysku netto wobec 210,5 mln zł w drugim kwartale i 1,3 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

