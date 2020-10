Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zarząd CD Projekt zdecydował o przesunięciu daty premiery gry "Cyberpunk 2077" na 10 grudnia 2020 roku - podała spółka w komunikacie. Wcześniej planowano, że premiera nastąpi 19 listopada 2020 roku.

CD Projekt jest pewny, że premiera gry "Cyberpunk 2077" nie zostanie przełożona kolejny raz i tytuł zadebiutuje 10 grudnia - poinformowali przedstawiciele zarządu.

Enea dokona odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji w Polskiej Grupie Górniczej, co zmniejszy skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem i zysk netto w III kwartale o ok. 129 mln zł - podała Enea w komunikacie. Wpływ na wynik jednostkowy wyniesie ok. 254 mln zł.

Starward Industries otrzymało wiele zapytań o współpracę po prezentacji materiałów z debiutanckiej gry na podstawie prozy Stanisława Lema. Spółka rozmawia m.in. z potencjalnymi wydawcami tytułu oraz właścicielami platform dystrybucji - powiedział PAP Biznes prezes Marek Markuszewski. Prace nad grą idą zgodnie z planem - na początku przyszłego roku ukończona ma zostać tzw. wersja alfa.

Sfinks Polska zdecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk netto Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 479,8 mln zł z 695,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był o 57,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 305 mln zł.

Santander Bank Polska oczekuje, że w kolejnych kwartałach marża odsetkowa netto będzie stabilna i możliwy jest jej wzrost. Bank obserwuje powrót klientów do spłat kredytów po zakończonych wakacjach kredytowych - poinformowali przedstawiciele banku.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w III kwartale 2020 roku wyniósł 5,25 mln zł wobec 11,6 mln zł przed rokiem - poinformował bank w raporcie. Celem strategicznym pozostaje trwała odbudowa wskaźników kapitałowych.

Jakość portfela kredytowego Bank Millennium, dla którego zakończyły się wakacje kredytowe pozostaje bardzo dobra - poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Bank Millennium ocenia, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest brak wypłaty dywidendy za 2020 rok - poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Sunday Energy, dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, planuje emisję akcji na platformie Crowdconnect. pl do końca tego roku i debiut na NewConnect w 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcia Play Communications przez Iliad - podała agencja Bloomberg.

Aktualizacja strategii The Dust na lata 2020-2023 zakłada m.in. zakończenie produkcji gry "I, The Inquisitor" oraz wzrost zatrudnienia w grupie do 70 osób w 2022 roku - podała spółka w komunikacie.

Mo-Bruk podpisał z Gorlicami umowę o wartości maksymalnej 48,9 mln zł netto na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 5.000 ton.- podała spółka w komunikacie prasowym.

Konsorcjum, w którego skład wchodzi m.in. PGNiG i PGE złożyło wstępną, niewiążącą ofertę nabycia działalności ciepłowniczej i chłodniczej od Fortum Holding - podały spółki w komunikatach. Konsorcjum ma kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia oferty wiążącej.

KGHM wystąpił z wnioskiem do banków o przedłużenie okresu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD o jeden rok, czyli do 19 grudnia 2025 r. - podał KGHM w komunikacie.

Exatel nie ma planów wejścia na giełdę. Operator telekomunikacyjny ma pozostać spółką w 100 proc. należącą do Skarbu Państwa - poinformował PAP Biznes prezes Exatela Nikodem Bończa-Tomaszewski.

Exatel wypracował 0,4 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2020 roku - poinformował na konferencji prasowej prezes Nikodem Bończa-Tomaszewski. Operator telekomunikacyjny planuje w drugiej połowie 2021 roku oddać do użytku teleport satelitarny.

Idea Bank, którego niedobór kapitału wynosi około 1 mld zł, w nowym, kilkuletnim planie naprawy założył, że osiągnięcie trwałej rentowności będzie wsparte m.in. zmianą modelu biznesowego. Większość wakacji kredytowych udzielonych klientom banku kończy się w październiku i listopadzie - poinformował p.o. prezesa Jerzy Pruski.

Oferta Budimeksu o wartości 188,19 mln zł netto dotycząca budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego została wybrano jako najkorzystniejsza w przetargu Gminy Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie - podała spółka w komunikacie.

Konsorcjum Comarchu i Comarch Polska złożyło najtańszą ofertę, o wartości 165,8 mln zł netto, na utrzymanie systemu informatycznego KSI ZUS. Drugą ofertę o wartości 234,9 mln zł złożyło Asseco Poland.

Spółka zależna Ronson Development zawarła umowę zakupu działek w Warszawie o łącznej powierzchni ok. 5,9 tys. m kw. za 13,9 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie. Spółka planuje budowę około 80 mieszkań.

Seco/Warwick w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży skupi 1 mln akcji własnych, stanowiących 9,71 proc. kapitału zakładowego, po 14,5 zł za papier - podała spółka w komunikacie. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 37,23 proc.

Oferta Apatora za 67 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w części pierwszej przetargu Energi Operator na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC wraz z modemami komunikacji zastępczej - podał Apator w komunikacie.

Władze grupy Santander zapowiedziały we wtorek wdrażanie planu oszczędnościowego, w rezultacie którego bank miałby przeprowadzić zwolnienia pracowników. Redukcja załogi miałaby nastąpić m.in. w Polsce.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja szacuje, że miał po trzech kwartałach 2020 roku ok. 259 mln zł EBITDA i ok. 110 mln zł zysku netto jednostki dominującej - poinformowała spółka w komunikacie.

