Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Akcjonariusze Canal+ Polska chcą sprzedać w ofercie publicznej do 21,62 mln akcji spółki, a cena maksymalna jednego waloru została ustalona na 60 zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Wartość oferty publicznej może wynieść do ok. 1,3 mld zł. Budowa księgi popytu rozpocznie się we wtorek i potrwa do 9 listopada.

Akcjonariusze Canal+ Polska chcą sprzedać w ofercie publicznej do 21,62 mln akcji spółki, a cena maksymalna jednego waloru została ustalona na 60 zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Wartość oferty publicznej może wynieść do ok. 1,3 mld zł. Budowa księgi popytu rozpocznie się we wtorek i potrwa do 9 listopada.

Przedział cenowy akcji Canal+ Polska, sporządzony na potrzeby procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, został ustalony na 46-60 zł - poinformowało PAP Biznes źródło rynkowe. Inwestorzy indywidualni będą składać zapisy po cenie maksymalnej wynoszącej 60 zł za akcję.

Canal+ Polska liczy na niski lub średni jednocyfrowy wzrost przychodów w średnim terminie. W 2020 roku grupa spodziewa się wzrostu sprzedaży - podał Canal+ Polska w prospekcie. Grupa zakłada, że marża EBITDA w średnim terminie pozostanie na dotychczasowym poziomie, a nakłady inwestycyjne będą nadal niskie w relacji do przychodów.

Dom Maklerski INC będzie pośredniczył w ofercie publicznej akcji DeGenerals o łącznej wartości do 2,5 mln euro. Dodatkowo INC, jako autoryzowany doradca, wesprze DeGenerals w debiucie na rynku NewConnect, który planowany jest w I półroczu 2021 roku. - podało INC w komunikacie prasowym.

Polska Grupa Energetyczna ma program rozwoju OZE dla Bełchatowa. Na terenie kompleksu powstać może m.in. ok. 460 MW mocy w fotowoltaice - poinformował Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE.

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła GetBackowi zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł - poinformował GetBack w komunikacie.

Kredyt Inkaso liczy, że zakończy rok obrotowy 2020/2021 zyskiem, obserwuje, że krzywa odzysków dla nabytych portfeli jest na lepszym poziomie niż spółka oczekiwała na początku pandemii. Kredyt Inkaso spodziewa się zwiększonej podaży bankowych portfeli NPL w drugiej połowie 2021 roku - poinformował PAP Biznes prezes spółki Maciej Szymański.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel mają kolejnych doradców w procesie przeglądu opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem infrastruktury telekomunikacyjnej - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie prasowym. Do zespołu jako doradcy finansowi dołączą BNP Paribas, Santander Bank Polska oraz ING Bank N.V.

PKN Orlen zakłada, że zamknięcie transakcji przejęcia spółki Ruch nastąpi do końca tego roku - podał Orlen w komunikacie prasowym. Koncern poinformował o prawomocnym stwierdzeniu przez sąd wykonania postępowania układowego z wierzycielami Ruchu, co stanowiło ostatni warunek do finalizacji transakcji.

Modelowa marża downstream PKN Orlen w październiku 2020 roku wzrosła do 5,8 USD z 5,4 USD na baryłce we wrześniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Marża na sprzedaży benzyny Eurosuper 95 po październiku wzrosła w Polsce o 29,9 proc. wobec średniej marży z 2019 roku i wyniosła 0,20 zł na litrze - podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna otrzymała pozwolenie na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy około 1.400 MW w Elektrowni Dolna Odra - podała PGE GiEK w komunikacie prasowym.

Allegro, które od stycznia zwiększyło zatrudnienie o 470 pracowników do 2.400 osób, planuje do końca 2020 roku zatrudnić jeszcze 200 pracowników - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Skonsolidowane przychody VRG w październiku 2020 roku wyniosły około 52,8 mln zł, co oznacza spadek o 30,6 proc. w porównaniu do października 2019 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 674,5 mln zł i były niższe rdr o około 16,9 proc.

Procad zaprasza do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 749.500 akcji spółki, stanowiących 8,31 proc. udziału w kapitale zakładowym, po cenie 1,8 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

Fabryki Mebli Forte, które mają zapełniony tegoroczny portfel zamówień i od połowy października przyjmują już tylko zamówienia na 2021 rok, w IV kw. spodziewają się poprawy EBITDA i przychodów rdr - poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki Mariusz Gazda. Dodał, że w całym 2020 roku przychody grupy mogą spaść o 6-7 proc.

PKP Cargo Connect podpisało z Krajową Spółką Cukrową (KSC) 10-letnią umowę na przewóz cukru z oddziałów KSC do terminala cukrowego w porcie w Gdańsku - poinformowali przedstawiciele obu spółek. W ramach umowy ma zostać przewiezione około ok. 2 mln ton cukru.

Mostostal Zabrze szacuje, że odnotował w trzecim kwartale 2020 roku 151,2 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 147,9 mln zł przed rokiem i 2,9 mln zł zysku netto wobec 2,3 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Boryszew zawarł porozumienie z bankami finansującymi działalność grupy w sprawie odstąpienia od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem kowenantów finansowych za pierwszy kwartał i pierwsze półrocze 2020 r. - podał Boryszew w komunikacie.

Zysk netto grupy Global Cosmed po trzech kwartałach 2020 roku wzrósł do 17,4 mln zł z 1,1 mln zł rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 26,9 mln zł, co stanowiło 96 proc. całorocznej prognozy - poinformowała spółka w komunikacie.

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zmniejszył udział w akcjonariacie Seco/Warwick do 3,78 proc. głosów na WZ - podała spółka w komunikacie.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/