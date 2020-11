Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Canal+ Polska zdecydował o odwołaniu w całości oferty publicznej akcji - podała spółka w komunikacie aktualizującym do prospektu. Spółka nie będzie ubiegała się na podstawie zatwierdzonego prospektu o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rynku równoległym prowadzonym przez GPW albo innym rynku.

Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 8,9 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. W analogicznym okresie poprzedniego roku bank miał 47 mln zł zysku.

Grupa CEZ spodziewa się, że w 2020 roku osiągnie 64 mld CZK EBITDA i 23 mld CZK skorygowanego zysku netto - podała spółka w prezentacji wynikowej.

Grupa CEZ otrzymała do 29 września 14 deklaracji zainteresowania aktywami w Polsce od potencjalnych inwestorów. Termin na złożenie ofert wstępnych mija 7 grudnia - podał CEZ w prezentacji.

Cyfrowy Polsat spodziewa się wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w IV kw. 2020 na poziomie z 2019 roku - poinformowała Stanisław - Janowski prezes zarządu Telewizji Polsat. Dodał, że w 2021 wzrost rynku powinien wynieść 3,5-4,0 proc. - dodał.

Cyfrowy Polsat chciałby utrzymać stabilny wynik EBITDA w 2020 roku - poinformowała podczas wideokonferencji członek zarządu ds. finansowych, Katarzyna Ostap-Tomann. Tegoroczne nakłady inwestycyjne mają wynieść do 11 proc. przychodów.

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w trzecim kwartale 1.078,9 mln zł i był o 4 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik wzrósł o 5,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Dom Development odnotował w III kw. 2020 roku 57,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 55 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie finansowym. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 52,3 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 50,2 -55,1 mln zł.

Grupa Famur spodziewa się w kolejnych kwartałach rosnącej presji na rentowność na skutek m.in. pandemii i trudnej sytuacji polskiego górnictwa - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Ronson Development odnotował w III kw. 2020 roku 3,1 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 4 mln zł zysku - wynika z raportu finansowego spółki.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2020 roku wzrósł do 231,5 mln zł z 114,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 24 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 186,4 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska ocenia, że zysk netto osiągnięty w III kwartale 2020 roku będzie trudny do powtórzenia w kolejnych kwartałach - poinformował prezes banku Przemek Gdański.

BNP Paribas Bank Polska nie planuje kolejnych przejęć banków w Polsce - poinformował prezes banku Przemek Gdański.

Grupa VRG uważa, że jej sprzedaż w 2020 roku może spaść do 25 proc. rdr - podała spółka w raporcie kwartalnym. Udział e-commerce może wynieść do 30 proc.

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w październiku 8.208 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA, o 11,6 proc. więcej niż we wrześniu - poinformowała spółka w komunikacie.

Skandynawska Nent Group chce wprowadzić swoją platformę streamingową Viaplay na dziesięć rynków do końca 2023 r., w tym do Polski, Estonii, Litwy, Łotwy i Stanów Zjednoczonych w 2021 r. - podała grupa w komunikacie prasowym. Do końca 2025 r. grupa chce zwiększyć bazę subskrybentów do ok. 10,5 milionów.

Skonsolidowane przychody Wojasa, producenta i dystrybutora obuwia, wyniosły w październiku 2020 roku 29,1 mln zł i były niższe rdr o 13,4 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Unibep obserwuje na rynku budowlanym wzrost inwestycji rządowych i samorządowych oraz spowolnienie inwestycji prywatnych. W najbliższych latach należy spodziewać się mniejszego portfela zamówień i zaostrzenia konkurencji - poinformował PAP Biznes prezes Leszek Gołąbiecki. Sprzedaż mieszkań w okresie od stycznia do października była zbliżona rdr.

Oferta Tesgasu za 53,9 mln zł netto okazała się najniższa w przetargu Polskiej Spółki Gazownictwa - podała spółka w komunikacie.

Rafako, w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przyjęło propozycje układowe dla wierzycieli - podała spółka w komunikacie.

Konsorcjum, którego liderem jest spółka zależna Compu - Enigma Systemy Ochrony Informacji - podpisało z ministerstwem finansów, funduszy i polityki regionalnej umowę na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu serwerowego, macierzy oraz urządzeń sieciowych - podał Comp w komunikacie. Maksymalna wartość umowy to 86,75 mln zł brutto.

Zarząd AB zdecydował o przeprowadzeniu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 69,2 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Getin Holding podpisał z międzynarodowym bankiem inwestycyjnym Rothschild umowę o doradztwo finansowe przy potencjalnej sprzedaży spółki zależnej Idea Bank Rumunia - poinformował Getin Holding w komunikacie.

Rainbow Tours otrzyma od Polskiego Funduszu Rozwoju 24,8 mln zł pożyczki preferencyjnej w ramach programu Tarcza dla Dużych Firm - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Grupy Żywiec po przeprowadzeniu ponownej analizy finansowej zwiększył wielkość proponowanej dywidendy zaliczkowej za 2020 rok do 16 zł na akcję z zapowiadanych wcześniej 14 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

