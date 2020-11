Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Asseco Poland pozytywnie ocenia swoją kondycję finansową, chce być konsekwentne w sprawie wypłat dywidendy, choć widzi jednocześnie ryzyko związane z pandemią - poinformowali przedstawiciele grupy. Grupa nadal pracuje nad pozyskaniem kontraktów bankowych w Niemczech oraz rozmawia o przejęciach - również w Polsce - ale w obu przypadkach nie spodziewa się szybkiej finalizacji.

Krynicki Recykling nadal obserwuje zwiększony popyt na szkło bezbarwne, kosztem szkła kolorowego - poinformował PAP Biznes prezes Adam Krynicki. Spółka spodziewa się, że zapotrzebowanie kolorystyczne wywołane pandemią nie ustabilizuje się co najmniej do końca pierwszego półrocza 2021 r.

Grupa Globe Trade Centre, deweloper i właściciel budynków komercyjnych, ocenia, że druga fala pandemii będzie miała negatywny wpływ na działalność grupy w czwartym kwartale, zwłaszcza w segmencie detalu - poinformował PAP Biznes prezes Yovav Carmi. Spółka nie wyklucza możliwości przedłużenia obniżek czynszów dla najemców na 2021 rok.

Grupa Globe Trade Centre, deweloper i właściciel budynków komercyjnych, chce uplasować zielone obligacje za ok. 100 mln euro, a środki przeznaczyć m.in. na refinansowanie kredytów i na akwizycje - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele grupy.

Grupa Globe Trade Centre miała w III kw. 2020 roku 17,2 mln euro zysku netto jednostki dominującej wobec 19,9 mln euro przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 15,4 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 9,2-18,5 mln euro.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w październiku 2020 r. wyniosła 57,1 tys. ton i była wyższa o 13 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w październiku 61,1 tys. ton, co oznacza wzrost o 9 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Selvita nie wyklucza, że przeprowadzi kolejną akwizycję w 2021 roku - poinformował PAP Biznes zarząd spółki. Uwzględniając przejęcie chorwackiej Fidelty, przychody grupy w przyszłym roku powinny wzrosnąć ponad dwukrotnie.

Grupa Medicalgorithmics odnotowała w trzecim kwartale 2020 roku 3,4 mln zł straty netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 80 tys. zł zysku netto przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Przychody grupy spadły w tym czasie do 25,1 mln zł z 42,2 mln zł przed rokiem.

Fram FIZ zrzekł się roszczeń wobec Krynica Vitamin objętych pozwem sądowym - podała spółka w komunikacie.

Jeden inwestor objął całą emisję 26.316 akcji serii G T-Bull po cenie emisyjnej 19 zł za sztukę, o łącznej wartości 0,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Ten Square Games pracuje obecnie nad produkcją jednej nowej gry, a kolejne 2-3 projekty są w fazie koncepcyjnej. W pierwszym półroczu 2021 roku na wybrane rynki (tzw. soft launch) ma trafić tytuł o tematyce golfowej - poinformowali przedstawiciele spółki. Firma nadal prowadzi rozmowy o przejęciach, nie wyklucza, że do akwizycji dojdzie w I kw. 2021 roku.

Manager Games, spółka z grupy kapitałowej Ultimate Games, zajmująca się produkcją gier wideo z gatunku manager/ tycoon, w 2021 roku planuje debiut na rynku NewConnect - poinformował Manager Games w komunikacie prasowym.

PCF Group ogłasza zamiar przeprowadzenia do końca 2020 roku oferty publicznej - poinformowała spółka w komunikacie. Oferta ma objąć do 4.125.024 akcji, w tym nie więcej niż 2.062.512 nowych akcji serii B i nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A.

PKN Orlen przejmuje kontrolę nad spółką Ruch obejmując 65 proc. jej akcji - podał koncern w komunikacie prasowym. Orlen chce m.in. rozwijać segment usług kurierskich oraz nowe formaty gastronomiczno-sklepowe.

Budimex wybrał grupę podmiotów zainteresowanych nabyciem udziałów Budimeksu Nieruchomości do przeprowadzenia badania due diligence tej spółki - poinformował Budimex w komunikacie. Budimex będzie czekał na oferty do 21 grudnia, a decyzja o udzieleniu wyłączności ma zapaść do 31 grudnia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z PKO TFI - podał PKO BP w komunikacie prasowym. Do uczestnictwa w PPK w ZUS uprawnionych jest ok. 45 tysięcy pracowników.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Oponeo .pl oraz Metalkas spółki akcyjnej sprzedającej metalowe drabiny i regały za pośrednictwem sklepu internetowego - podało Oponeo w komunikacie.

Sanok Rubber Company najwcześniej w I półroczu 2021 może zakończyć przegląd opcji strategicznych - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Piotr Szamburski. Dodał, że IV kwartał 2020 roku zapowiada się dla grupy "nieźle".

Klabater chce ustanowić program motywacyjny na lata 2021-23 dla pracowników, współpracowników oraz członków zarządu - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, które ma odbyć się 21 grudnia.

Korporacja KGL zawarła umowę kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa zakładu produkującego folię oraz opakowania z tworzyw sztucznych w miejscowości Czosnów - podała spółka w komunikacie. Cena zakupu wyniosła 30 mln zł.

