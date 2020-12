Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Strategia PKN Orlen i założenie wypłaty co najmniej 3,50 zł dywidendy na akcję może się zmienić, jeśli doszłoby do przejęcia PGNiG. Przedstawiciele Orlenu podczas telekonferencji dla analityków zaznaczyli jednak, że nominalny poziom wypłacanej dywidendy nie powinien być niższy w porównaniu do założonego w strategii.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Idea Bank karę w wysokości 10 mln zł z powodu m.in. naruszeń statutu oraz stworzenia zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi - podały w komunikatach Idea Bank oraz KNF. Decyzja nie jest prawomocna.

Biorąc pod uwagę wszystkie istotne argumenty, dziś nie widzimy podstaw, by taryfa największego sprzedawcy gazu - PGNiG Obrót Detaliczny - miała wzrosnąć - ocenił w rozmowie z PAP prezes URE Rafał Gawin. URE prowadzi postępowanie ws. taryfy PGNiG OD na 2021 r.

Zarząd OPTeam zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 14,98 zł na akcję, co daje łącznie 117,9 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Sfinks Polska zawarł z Eurocash umowę dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji gotowych produktów spożywczych - podał Sfinks w komunikacie.

Projekt XTPL został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania - poinformowała spółka w komunikacie. Rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 11,7 mln zł.

PKP Cargo w okresie styczeń-październik przewiozło 69,2 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 17,2 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Projekt InventionBio został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania na kwotę 18,9 mln zł - podała Boruta-Zachem, która jest w trakcie przejęcia pakietu kontrolnego InventionBio. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 24,8 mln zł netto.

Konsorcjum firm Atrem, JT, PJP Makrum i Projprzem Budownictwo ma umowę z Gaz-System na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie - podały spółki w komunikatach. Wartość umowy wynosi 326,7 mln zł netto.

Noctiluca, spółka rozwijająca technologię emiterów OLED nowej generacji, planuje debiut na NewConnect w 2021 r. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Selena, producent i dystrybutor chemii budowlanej, szuka potencjalnych celów akwizycyjnych głównie w Europie i spodziewa się finalizacji transakcji przejęcia w drugiej połowie 2021 r. - powiedział PAP Biznes prezes Krzysztof Domarecki.

Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariat Korporacji KGL i posiadają akcje stanowiące 4,997 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podała Korporacja KGL w komunikacie.

LiveChat Software wypłaci z zysku netto za rok obrotowy 2020/21 dywidendę zaliczkową w wysokości 0,89 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie dywidenda zaliczkowa miałaby wynieść 22,9 mln zł.

PlayWay może poinformować o nowej wersji swojej bestsellerowej gry, "Car Mechanic Simulator", na początku 2021 roku - poinformował prezes Krzysztof Kostowski. Z wypowiedzi prezesa wynika, że nowa część "CMS" ukaże się w przyszłym roku.

Cordia International wzywa do sprzedaży 6.905.644 akcji Polnordu, stanowiących 7,08 proc. głosów za WZ po 3,55 zł za sztukę - poinformowało pośredniczące w wezwaniu BM PKO BP.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wawelu zdecyduje 12 stycznia w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia nie więcej niż 100.000 akcji własnych, stanowiących 6,67 proc. kapitału zakładowego, za cenę nie wyższą niż 560 zł sztukę - poinformowała spółka w projektach uchwał.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży, otrzymało 5 ofert, łącznie na 292.674 akcji własnych - podała spółka w komunikacie.

British Automotive Centrum, British Automotive Gdańsk, British Automotive Łódź i British Automotive Silesia podpisały umowy dilerskie z Inchcape JLR Poland, czyli nowym importerem samochodów marki Jaguar i Land Rover - podał British Automotive Holding (BAH) w komunikacie.

Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwiększyły zaangażowanie w Kruku do 5,32 proc. kapitału i głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie.

Cormay zastąpi Energę w portfelu indeksów mWIG40 i mWIG40TR po sesji 3 grudnia - poinformowała GPW w komunikacie. Do indeksów sWIG80 i sWIG80TR w miejsce spółki Cormay wejdzie Games Operators.

