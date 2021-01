Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

PGNIG otrzymał cztery, a Grupa Lotos trzy nowe koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Przyznało je w ramach corocznej rundy koncesyjnej (APA 2020) norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii.

PGNIG otrzymał cztery, a Grupa Lotos trzy nowe koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Przyznało je w ramach corocznej rundy koncesyjnej (APA 2020) norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii.

PGNiG notuje w ostatnich dniach znaczący wzrost zużycia gazu ziemnego. Według wstępnych danych, minionej tzw. doby gazowej (18/19 stycznia) spółka dostarczyła rekordowe ok. 81 mln m sześc. (911 GWh) gazu - poinformowało PGNiG w komunikacie prasowym.

Rezerwa mBanku na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów walutowych, utworzona w IV kwartale 2020 r., wynosi 439,5 mln zł - podał bank w komunikacie.

Boryszew w marcu planuje przedstawić strategię rozwoju grupy na lata 2021-2023, w której znajdzie się m.in reorganizacja działającego w segmencie motoryzacyjnym Boryszew Automotive Plastic (BAP) - poinformował PAP Biznes prezes Boryszewa Piotr Lisiecki. Dodał, że w nowej strategii znajdą się również plany dotyczące rozwoju OZE.

CDRL, dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, liczy na powtórzenie w tym roku wyników operacyjnych sprzed dwóch lat, choć niewiadomą jest sytuacja epidemiczna - poinformował PAP Biznes Marek Dworczak, prezes CDRL. Spółka stawia na dalszy rozwój e-commerce.

PKO TFI we współpracy z PKO BP uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej - podał PKO BP w komunikacie prasowym. Fizan będzie inwestować w farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne w Polsce.

Sytuacja płynnościowa JSW nadal jest trudna, spółka prowadzi prace nad planem techniczno-ekonomicznym na 2021 rok - oceniło ministerstwo aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ogłosiła we wtorek konkurs na stanowisko prezesa spółki. Postępowanie kwalifikacyjne ma wyłonić następcę odwołanego dzień wcześniej Włodzimierza Hereźniaka, który kierował spółką przez ostatnie niespełna półtora roku.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomił 100 mln euro nowego finansowania dla Pekao Leasing z przeznaczeniem na inwestycje małych i średnich firm - podało Pekao w komunikacie prasowym.

"One Shell Straight to Hell", nowa gra Bloober Team, 9 lutego 2021 r. trafi do sprzedaży na platformę PC - podała spółka w komunikacie.

Pointpack szacuje przychody w 2020 r. na ok. 38,5 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2019 r. o 42 proc. - podała spółka w komunikacie. Pointpack poinformował także o podpisaniu z rumuńską spółką Payten Payment Solutions umowy o współpracy dotyczącej wdrożenia systemu obsługi przesyłek kurierskich.

Spółka zależna Mercator Medical podpisała ze szwedzką firmą Re:use i Helsingborg ramową umowę dotyczącą dostaw rękawic o wartości do 152,7 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Mercator Medical obserwuje na początku roku dalsze wzrosty cen rękawic i ocenia, że wyniki w 2021 roku pozostaną pod bardzo silnym wpływem pandemii - poinformował zarząd podczas wtorkowej wideokonferencji. Spółka nie notuje już wzrostów cen lateksu, co było widoczne w czwartym kwartale.

Rada nadzorcza Alumetalu zaakceptowała we wtorek inwestycję w rozbudowę zakładu w Nowej Soli. Wartość inwestycji to 78 mln zł - podał Alumetal w komunikacie.

