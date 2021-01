Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Decyzja BFG o przejęciu Idea Banku narusza prawa kilkudziesięciu tysięcy konsumentów i faktycznie eliminuje możliwość efektywnego dochodzenia przez nich roszczeń wobec banku, dotyczących obligacji GetBacku - ocenia zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Maciej Taborowski.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w grudniu 2020 r. wyniosła 75,8 tys. ton i była wyższa o 22 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 64,5 tys. ton, co oznacza wzrost o 9 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Grupa R22 chce w 2021 roku utrzymać tempo organicznego wzrostu oraz dokonać kilku istotnych przejęć - poinformował PAP Biznes prezes Jakub Dwernicki. Środki na akwizycje mogą pochodzić m.in. z planowanej oferty publicznej Vercomu, spółki zależnej R22.

NWZ Mediacap upoważniło zarząd spółki do nabycia do 1,5 mln akcji własnych, stanowiących ok. 7,97 proc. kapitału zakładowego - wynika z uchwał walnego. Łącznie na skup może zostać przeznaczone do 3,5 mln zł.

Agencja ratingowa Moody's utrzymała długoterminowy rating dla Polskiej Grupy Energetycznej na poziomie Baa1. Perspektywa ratingu pozostała stabilna - poinformowała PGE w komunikacie prasowym.

Zakupem pakietu akcji eobuwie, spółki zależnej CCC, zainteresowany jest japoński SoftBank. Spółce przyglądały się również fundusze private equity: Cinven, Advent International i Mid Europa Partners - podała agencja Reuters, powołując się na źródła rynkowe.

Grodno szacuje, że przez trzy kwartały roku obrotowego 2020/2021 - od kwietnia do grudnia 2020 r. - wypracowało 11,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 9,1 mln zł przed rokiem, o stanowi wzrost o 27 proc. - podała spółka w komunikacie. Przychody wzrosły w tym czasie do 526,2 mln zł z 458,5 mln zł rok wcześniej.

