Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grupa CCC szacuje, że miała w czwartym kwartale roku obrotowego 2020/21 r., czyli w okresie październik - styczeń, 1,983 mld zł przychodów i 96 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie.

Grupa CCC liczy w 2021/22 roku na dwucyfrowy wzrost przychodów rdr i powrót do marży brutto na sprzedaży sprzed pandemii - poinformowała spółka w prezentacji.

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w styczniu około 8 mln USD, podobnie jak w grudniu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 2,3 mln razy wobec 2,2 mln w grudniu.

Strata netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 109,1 mln zł podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 27 mln zł - poinformował bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. Analitycy spodziewali się o 6,2 proc. większej straty na poziomie 116,3 mln zł.

Bank Millennium planuje w 2021 roku ograniczyć sieć oddziałów, chce by wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 47 proc. i planuje utrzymać koszt ryzyka na portfelu kredytowym poniżej 80 punktów bazowych - poinformował bank w raporcie.

Bank Millennium ma ambicję, by zakończyć 2021 rok zyskiem, ale widzi ryzyka dla realizacji tego scenariusza. W trakcie roku spodziewa się stopniowej poprawy marży odsetkowej netto - wynika z wypowiedzi przedstawicieli banku. Bank ocenia, że za wcześnie na ocenę wpływu propozycji KNF dotyczącej zawierania ugód w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych.

PKN Orlen szacuje koszty budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na kilkanaście miliardów złotych, po pozyskaniu partnera w postaci Northland Power Inc będzie rozmawiał o finansowaniu z bankami - poinformował PAP Biznes prezes Daniel Obajtek. Chce też pozyskiwać kolejne projekty z obszaru offshore.

Modelowa marża downstream PKN Orlen wzrosła w styczniu 2021 roku do 5,9 USD na baryłce z 5,3 USD w grudniu 2020 roku - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

W 2021 roku Allegro planuje uruchomienie nowej usługi logistycznej dla firm prowadzących sprzedaż na platformie. Obsługa zamówień obejmie m.in. przechowywanie towarów oraz pakowanie i nadawanie przesyłek, a także obsługę zwrotów - podała spółka w komunikacie prasowym. W tym celu spółka planuje otworzyć nowe centrum logistyczne, w którym do końca 2022 roku pracować ma 1.200 osób.

Polimex Mostostal złożył ofertę zakupu od PartnerBud w upadłości 100 proc. akcji Instalu-Lublin za 1,22 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Erbud zawarł z Archicomem umowę na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i naziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu o wartości 67,7 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Huuuge zdecydował o zwiększeniu maksymalnej liczby akcji oferowanych w ramach oferty publicznej do 22.016.586 akcji sprzedawanych, co daje łącznie liczbę 37.016.586 akcji - poinformowała spółka w suplemencie do prospektu emisyjnego.

Ulma Construccion szacuje, że miała w 2020 roku 20,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 46,2 mln zł przed rokiem. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 190,6 mln zł wobec 229,4 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

