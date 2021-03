Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

KNF szacuje koszt dla banków konwersji kredytów zgodnie z założeniami propozycji Przewodniczącego KNF na 34,5 mld zł - poinformowała Komisja we wtorkowym komunikacie. W wariancie najbardziej kosztownym dla banków, w którym dochodzi do unieważnienia kredytów, koszty dla banków wyniosłyby 234 mld zł.

KNF szacuje koszt dla banków konwersji kredytów zgodnie z założeniami propozycji Przewodniczącego KNF na 34,5 mld zł - poinformowała Komisja we wtorkowym komunikacie. W wariancie najbardziej kosztownym dla banków, w którym dochodzi do unieważnienia kredytów, koszty dla banków wyniosłyby 234 mld zł.

Artur Cieślik, do tej pory wiceprezes Grupy Lotos ds. strategii i rozwoju, został powołany z dniem 16 marca na stanowisko wiceprezesa PGNiG - poinformowało PGNiG w komunikacie.

Akcjonariusze Ropczyc, którzy zawarli porozumienie, wzywają do sprzedaży 1.057.825 akcji spółki, stanowiących 16,90 proc. kapitału zakładowego, po 26,73 zł za sztukę - podał pośredniczący w wezwaniu DM BDM.

Grupa ZM Ropczyce w 2020 r. odnotowała 297,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 9,6 proc. rdr - wynika z raportu rocznego. Celem Ropczyc na 2021 r. jest stopniowe odbudowywanie pozycji spółki dominującej w przemyśle cementowo-wapienniczym.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce chcą wypłacić z zysku netto za 2020 rok 1,60 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Propozycję zarządu w sprawie podziału zysku pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza spółki.

Amazon uruchomił we wtorek serwis Amazon. pl

AB spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu na rynku dystrybucji IT w Polsce, Czechach i na Słowacji, chce też poprawić rentowność. W ostatnim kwartale branża zanotowała najszybszy wzrost w całym 2020 roku, a AB po raz kolejny zwiększyło udziały rynkowe - poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki, Zbigniew Mądry.

Develia ocenia, że popyt na zakup mieszkań, również inwestycyjny, będzie utrzymywał się w 2021 roku na wysokim poziomie. Zapotrzebowanie na najem wróci po pandemii - ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Andrzej Oślizło. Spółka zacznie w tym roku szukać partnera do pierwszego projektu magazynowego, a w 2022 roku zastanowi się nad własnym generalnym wykonawstwem.

Allegro, które zatrudnia obecnie ponad 2,5 tys. osób, planuje w 2021 roku zwiększyć zatrudnienie o 900 pracowników - poinformowała spółka w przesłanym PAP Biznes komentarzu.

PGE zgłosiła do Krajowego Planu Odbudowy 24 projekty o wartości 74 mld zł, z czego blisko 80 proc. wartości stanowią inwestycje w odnawialne źródła energii - podała PGE w komunikacie prasowym.

Budżet Ailleron na ten rok zakłada znaczny wzrost wyników - poinformowali przedstawiciele zarządu. Władze spółki zamierzają rekomendować dywidendę z zysku za 2020 rok. Firma pracuje nad akwizycjami w biznesie spółki zależnej Software Mind, liczy co najmniej na podwojenie skali jej działalności.

Kruk przydzielił 200.000 obligacji serii AK2 wyemitowanych w ramach VII programu emisji obligacji, a redukcja zapisów wyniosła 82,3 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

PKP Cargo podpisało we wtorek 7-letnią ramową umowę z 2. Regionalną Bazą Logistyczną na transport kolejowy personelu i sprzętu wojskowego - podała spółka w komunikacie. Maksymalna wartość umowy to ok. 1,4 mld zł brutto.

Portfel zamówień Comarchu na 2021 rok jest wyższy o kilka proc. od backlogu notowanego przed rokiem - poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

Modelowa marża downstream PKN Orlen wzrosła w lutym 2021 roku do 6,5 USD na baryłce z 5,9 USD w styczniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Celon Pharma zakończył współpracę z Lupin Atlantis Holdings przy komercjalizacji leku Salmex w 5 krajach - podała spółka w komunikacie. Jednocześnie zarząd spółki podpisał z firmą Glenmark Pharmaceuticals umowę dot. współpracy przy rejestracji, sprzedaży i dystrybucji Salmeksu na ponad 20 rynkach.

Grupa Cognor, której zysk netto w 2020 roku wzrósł do 33 mln zł, liczy, że w 2021 roku poprawi wyniki i powróci do wypłat dywidendy - poinformowała spółka w raporcie.

EBITDA grupy Unimot skorygowana o wycenę zapasu obowiązkowego, przesunięcia i zdarzenia jednoroazowe w czwartym kwartale wyniosła 27,3 mln zł, a w całym 2020 roku 86,5 mln zł -wynika ze wstępnych szacunków spółki. Jest to wynik o 8 proc. wyższy niiż prognozowała spółka pod koniec czerwca.

Oferta Torpolu o wartości 89,9 mln zł brutto okazała się najtańszą ofertą złożoną w przetargu PKP Intercity na przebudowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi - podała spółka w komunikacie.

Zapisy w wezwaniu na akcje ZPUE objęły dotąd ponad 10.541 akcji spółki, które łącznie z akcjami obecnie posiadanymi przez spółkę, Michała Wypychewicza oraz Koronea uprawniają do ponad 66 proc. głosów na WZ. Oznacza to, że został osiągnięty minimalny próg zapisów, będący jednym z warunków wezwania - poinformował w komunikacie DM Banku Handlowego.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/