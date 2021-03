Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

PKN Orlen zawarł długoterminowy kontrakt z Exxon Mobil na dostawy ok. 1 mln ton ropy z USA rocznie - poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek.

PKN Orlen zawarł długoterminowy kontrakt z Exxon Mobil na dostawy ok. 1 mln ton ropy z USA rocznie - poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek.

Grupa PGE planuje przeznaczyć kilkaset mln zł na projekt budowy systemu łączności sieci w oparciu o technologię LTE w paśmie 450 MHz - poinformował Paweł Strączyński, wiceprezes PGE.

Transformacja energetyczna jest koniecznością przy wysokich cenach uprawnień do emisji CO2 i odejściu instytucji finansowych od finasowania paliw kopalnych - poinformował Paweł Strączyński, wiceprezes PGE.

Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w lutym 2021 roku wyniosły 766,2 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 22,2 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 1.521,9 mln zł przychodów, czyli o 19,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rynek obrotu wierzytelnościami zaczął się odbudowywać w drugiej połowie 2020 roku i obecnie nie widać zmiany tego trendu. Procesy operacyjne w spółce pomimo pandemii działają obecnie bez większych zakłóceń - poinformował PAP Biznes prezes Kruka Piotr Krupa.

Amica szacuje zysk brutto w 2020 roku na 193,7 mln zł wobec 144,5 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Według szacunków, przychody wzrosły o 4,3 proc. do 3,07 mld zł.

Rada nadzorcza T-Bull przyjęła program motywacyjny na członków zarządu, rady nadzorczej i współpracowników spółki. Uczestnicy programu będą uprawnieni do objęcia akcji, jeżeli kapitalizacja T-Bull wyniesie co najmniej 60 mln zł nie później niż do końca 2022 roku.

Shoper, właściciel platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego, złożył 5 marca prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego i rozważa giełdowy debiut - podała spółka w komunikacie prasowym.

Portfel zamówień grupy Wielton we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w Polsce jest zapełniony z 3-4 miesięcznym wyprzedzeniem, osiągając poziom blisko 6 tys. sztuk na koniec lutego - podała spółka w komunikacie prasowym.

Spółka zależna Dekpolu zawarła z inwestorem instytucjonalnym przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której spółka zobowiązała się do realizacji inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu o łącznej powierzchni ok. 18 tys. m kw. - podała spółka w komunikacie.

Prodromus, producent robotów rehabilitacyjnych, planuje zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie 2021 i 2022 roku - poinformował we wtorek prezes Bartłomiej Wielogórski. Spółka ma w planach certyfikację kolejnego robota rehabilitacyjnego oraz ekspansję międzynarodową. Celem na najbliższe 5 lat jest sprzedaż kilkudziesięciu robotów rocznie.

Na koniec stycznia 22 banki, w tym 10 komercyjnych i 12 spółdzielczych, mających ok. 8,5 proc. udziału w aktywach sektora, wykazały łączną stratę w wysokości 115 mln zł - podał KNF w opracowaniu.

Amazon w długim terminie może zdobyć dużo ponad 10 proc. polskiego rynku e-commerce - poinformował we wtorek prezes InPostu Rafał Brzoska.

Genomtec zadebiutuje w środę, 17 marca na NewConnect - poinformowała we wtorek GPW.

