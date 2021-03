Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Grupa Tauron szacuje, że jej EBITDA w czwartym kwartale 2020 r. wyniosła 809 mln zł, w tym działalność zaniechana 80 mln zł. Strata netto wyniosła 2,548 mld zł, a zysk netto z działalności zaniechanej 42 mln zł - podał Tauron w komunikacie.

Grupa Tauron szacuje, że jej EBITDA w czwartym kwartale 2020 r. wyniosła 809 mln zł, w tym działalność zaniechana 80 mln zł. Strata netto wyniosła 2,548 mld zł, a zysk netto z działalności zaniechanej 42 mln zł - podał Tauron w komunikacie.

mBank spodziewa się, że jego koszty ryzyka w 2021 roku nie przekroczą poziomu z 2020 roku, czyli 119 pb. Rozstrzygnięcie dotyczące portfela kredytów w CHF nie pozostanie bez wpływu na zdolność banku do rozwijania akcji kredytowej i na poziom apetytu na ryzyko - poinformował PAP Biznes wiceprezes mBanku ds. zarządzania ryzykiem, Marek Lusztyn.

Agencja Fitch umieściła ratingi mBanku i Banku Millennium na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, ze względu na rosnące ryzyko prawne związane z portfelami kredytów walutowych i potwierdziła ratingi Santander Bank Polska i BOŚ Banku - poinformował Fitch w komunikacie.

Akcjonariusze Allegro chcą sprzedać do 76,5 mln akcji spółki - poinformowała agencja Bloomberg.

Śnieżka spodziewa się, że po szczycie zakupowym obserwowanym w ubiegłym roku, zachowania konsumentów wrócą do standardów sprzed pandemii - oceniła w rozmowie z PAP Biznes wiceprezes FFiL Śnieżka Joanna Wróbel-Lipa. Zarząd jest zadowolony z wyników za cały 2020 r. i ocenia, że największe wyzwania dla grupy stanowią obecnie łańcuchy dostaw oraz dostępność i ceny surowców.

Spółka zależna Inno-Gene podpisała z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice umowę najmu pomieszczenia i powierzchni, na których będzie wykonywać pasażerom lotniska testy diagnostyczne na SARS-CoV-2 - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa CEZ spodziewa się, że w 2021 roku osiągnie 54-57 mld CZK EBITDA z aktywów strategicznych i 17-20 mld CZK skorygowanego zysku netto - podała spółka w prezentacji wynikowej.

Grupa CEZ spodziewa się w kwietniu otrzymania wiążących ofert na aktywa w Polsce. W procesie jest czterech potencjalnych inwestorów - podał CEZ w prezentacji.

PKN Orlen zawarł nowy kontrakt z Rosneftem, który przewiduje dostawy 3,6 mln ton ropy rocznie - poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek.

Bank Handlowy szacuje, że wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych w analizowanym niepełnym okresie I kwartału 2021 roku wyniesie ok. 456 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Spółki z grupy Warty zebrały łącznie w 2020 roku składkę przypisaną brutto w wysokości ponad 7,2 mld zł. Wynik netto spółki majątkowej spadł do 612,5 mln zł, a spółki życiowej wzrósł do 34 mln zł - poinformowała Warta we wtorkowym komunikacie prasowym.

Wynik EBITDAaL Play Communications wzrósł w 2020 roku o 6,3 proc. do 2,4 mld zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zalando, modowa platforma internetowa, oczekuje w tym roku wzrostu wartości sprzedanych produktów (GMV) o 27-32 proc. do 13,6-14,1 mld euro. Do 2025 roku grupa chce osiągnąć ponad 30 mld euro GMV - podała spółka. Zalando chce wejść w dwa lata do ośmiu kolejnych krajów w Europie.

Bank Pocztowy zdecydował wdrożeniu Planu Naprawy i zakłada, że jego wdrożenie powinno doprowadzić do przywrócenia trwałej rentowności banku w 2024 r. - poinformował we wtorek Bank Pocztowy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych powołało Leszka Skibę w skład Rady Giełdy od dnia 16 marca 2021 r. - podała GPW w komunikacie.

Akcjonariusze spółki Mercor zdecydowali o zmianach w udzielonym zarządowi upoważnieniu do skupu akcji własnych. Zarząd jest upoważniony do skupu do 940 tys. akcji po maksymalnej cenie 25 zł za sztukę - wynika z podjętych przez NWZ spółki uchwał. Na wtorkowym NWZ nie została natomiast podjęta uchwała dotycząca ustanowienia programu motywacyjnego.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl