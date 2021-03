Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zarząd Asseco Poland rekomenduje wypłatę z zysku za 2020 rok dywidendy w wysokości 3,11 zł na akcję. W nowej polityce dywidendowej zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości powyżej 50 proc. zysku netto - poinformowało Asseco w komunikacie.

Zysk netto grupy Asseco Poland w czwartym kwartale 2020 roku wzrósł o 60,1 proc. rok do roku, do 134,2 mln zł - poinformowała grupa w raporcie. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę.

Grupa Globe Trade Centre odnotowała w czwartym kwartale 2020 roku 53,8 mln euro straty netto jednostki dominującej wobec konsensusu, który zakładał, że strata wyniesie 48,8 mln euro - wynika ze skonsolidowanego raportu rocznego spółki. W analogicznym okresie roku 2019 grupa miała 12,3 mln euro zysku netto.

Zarząd Globe Trade Centre rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2020 rok - poinformowało GTC w komunikacie. Rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki.

Globe Trade Centre zakłada, że negatywny wpływ lockdownu na wyniki grupy może być widoczny przez jeden lub półtorej kwartału w 2021 roku - ocenił podczas wtorkowej wideokonferencji prezes Yovav Carmi.

Answear. com, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, liczy na udany rok. Spółka chce wykorzystać obostrzenia w handlu stacjonarnym do dalszego wzrostu biznesu, widzi pozytywny wpływ lockdownów na sprzedaż - poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Bajołek. W drugiej połowie roku Answear może wejść na jeden lub dwa nowe rynki.

Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Captor Therapeutics została ustalona na 172 zł - podała firma w prospekcie emisyjnym. Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą od około 120,3 do około 149,9 mln zł.

Captor Therapeutics może nawiązać współpracę dotyczącą kandydata na lek na wczesnym etapie rozwoju w perspektywie najbliższych 12-18 miesięcy - poinformował podczas wtorkowej wideokonferencji prezes Tom Shepherd.

Zarząd Alumetalu rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy łącznie 45,5 mln zł, czyli 2,92 zł na akcję - poinformowała we wtorek spółka.

Alumetal, obserwując wysokie zapotrzebowanie na produkty grupy zgłaszane przez klientów, ocenia, że sprzyjające otoczenie rynkowe może utrzymać się w całym 2021 r. - wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji. Grupa chce konsekwentnie zwiększać swój udział w rynku europejskim, ale nie rozważa obecnie zwiększania mocy produkcyjnych.

Columbus Energy chce w drugim kwartale wybrać doradcę do zaktualizowania prospektu. Widzi szanse, by jeszcze w tym roku przejść na rynek główny GPW - poinformował prezes Dawid Zieliński.

Columbus Energy planuje w tym roku postawić na optymalizację operacyjną i dywersyfikację przychodów. Chce poprawić wyniki - poinformował zarząd spółki w raporcie rocznym.

Budimex podpisał umowę na budowę budynków biurowo-usługowych i mieszkalno-usługowych w Gdyni o wartości 41,34 mln euro - podała spółka w komunikacie.

W wyniku rozliczenia wezwania ZPUE kupiło 193.826 akcji własnych, stanowiących ok. 10,77 proc. ogólnej liczby głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie.

Ten Square Games pracuje obecnie nad sześcioma nowymi grami, planuje że trzy z nich trafią w tym roku na wybrane rynki w formie tzw. soft launch - poinformowali przedstawiciele spółki. Firma spodziewa się w marcu wzrostu płatności od graczy flagowego "Fishing Clash" oraz wyższych wydatków marketingowych w porównaniu z lutym.

Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Karolinę Rzońcę-Bajorek do składu zarządu spółki i od 1 kwietnia 2021 r. obejmie ona funkcję wiceprezesa ds. finansowych - poinformowała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na zakup akcji Domu Maklerskiego TMS Brokers przez Oanda Malta Holdings - poinformowała Komisja w komunikacie.

Jastrzębska Spółka Węglowa, która zamknęła ub. rok ponad 1,5-miliardową stratą, zamierza wdrożyć program oszczędnościowy, bez redukcji miejsc pracy i wynagrodzeń pracowników. Prezes spółki Barbara Piontek zapowiada też podjęcie starań zmierzających do przedłużenia gwarancji zatrudnienia w JSW.

Zarząd Unimotu rekomenduje przeznaczenie z zysku za 2020 rok na dywidendę 16,1 mln zł, co daje 1,97 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Bank Millennium wprowadził do oferty kredyty hipoteczne z okresowo stałą stopą procentową - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Fundusze zarządzane przez Ipopema TFI zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariacie spółki Silvair do 4,17 proc. w ogólnej liczbie głosów na jej walnym - poinformował Silvair w komunikacie.

Benefit Systems szacuje, że w marcu 2021 roku ma 436,8 tys. aktywnych kart sportowych w Polsce - podała spółka w komunikacie.

PKO BP i ING Bank Śląski dokonały okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej TXM - podała spółka w komunikacie.

Spyrosoft, wrocławski dostawca oprogramowania, planuje w 2021 roku przenieść notowania na rynek regulowany GPW - poinformowała spółka w komunikacie.

Canal+ Polska złożył prospekt emisyjny w KNF - wynika ze statystyk postępowań prospektowych udostępnianych przez KNF.

