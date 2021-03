Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

CD Projekt zakłada rozpoczęcie równoległej pracy nad projektami AAA od 2022 roku - podała spółka w aktualizacja strategii. W tym roku chce wydać "Cyberpunk 2077" i "Wiedźmina 3" w wersjach na nowe konsole, pracuje też nad dodaniem do "CP 2077" elementów gry przez internet.

CD Projekt podpisał list intencyjny z Digital Scapes określający warunki, na jakich kupi studio deweloperskie z Vancouver. Obie firmy ściśle współpracują ze sobą od 2018 roku - poinformował CD Projekt w komunikacie.

CD Projekt zapowiada w zaktualizowanej strategii, że będzie w sposób "przemyślany" dzielił się zyskami z akcjonariuszami. Spółka nie podała w prezentacji więcej szczegółów dotyczących polityki dywidendowej.

Bank Pekao chciałby wypłacić za 2020 roku dywidendę w górnym przedziale polityki dywidendowej ustalonej na poziomie 50-75 proc. Największy apetyt na wzrost bank ma w segmencie pożyczek gotówkowych, kredytów dla mikrofirm oraz dla małych i średnich firm. Pekao chce utrzymać wzrost kosztów poniżej dynamiki inflacji - poinformował wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

Santander Bank Polska szacuje, że wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany wynik przed opodatkowaniem I kwartału 2021 r. wynosi 194,6 mln zł - podał bank w komunikacie.

InPost, po podwojeniu sprzedaży w 2020 roku, miał też świetny pierwszy kwartał 2021 roku - poinformował PAP Biznes prezes Rafał Brzoska. Spółka liczy na finalizację przejęcia francuskiego Mondial Relay, co pozwoliłoby od początku 2022 roku oferować usługi na pięciu rynkach europejskich.

InPost, który w styczniu zadebiutował na giełdzie w Amsterdamie, może w przyszłości zadebiutować również na warszawskiej giełdzie. Takiego scenariusza nie wyklucza prezes spółki Rafał Brzoska.

InPost ze spokojem podchodzi do zapowiedzi konkurencji, która chce budować i rozwijać sieć automatów paczkowych w Polsce. Prezes Rafał Brzoska chce skupić się na budowie własnego biznesu i realizacji strategii.

InPost, platforma dostaw dla e-commerce w Europie, opublikował wyniki finansowe za 2020 rok. Przychody grupy wzrosły o 104 proc., do 2,53 mld zł, EBITDA o 184 proc. do 994 mln zł, marża EBITDA wzrosła do 39,3 proc., a skorygowany poziom EBITDA zwiększył się o 186 proc. do 1,00 mld zł.

Wirtualna Polska nie widzi przeszkód dla realizacji polityki dywidendowej wobec zysku za 2020 rok - poinformowała wiceprezes Elżbieta Bujniewicz-Belka.

Wirtualna Polska zamierza powrócić do aktywności w obszarze fuzji i przejęć, jest zainteresowana akwizycjami w Polsce i za granicą - poinformował prezes Jacek Świderski. Grupa liczy na niski dwucyfrowy wzrost rynku reklamy internetowej w pierwszym półroczu. Zdaniem prezesa WP, rynek e-commerce w pierwszej połowie roku wzrośnie o 30-40 proc., przy czym sytuacja poszczególnych branż pozostanie mocno zróżnicowana.

Zysk netto Wirtualnej Polski w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 39,4 mln zł i był o 9,7 proc. wyższy od konsensusu. Wynik wzrósł o 48,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Spółka zależna Mercator Medical w Tajlandii zawarła z Coshield Global Trading umowę na dostawy rękawic nitrylowych - podał Mercator w komunikacie. Łączna wartość dostaw objętych umową wynosi w przeliczeniu na złote ok. 307,3 mln zł.

Grupa VRG miała w czwartym kwartale 2020 roku 18,9 mln zł straty netto wobec 44,3 mln zł zysku netto rok temu - wynika ze wstępnych szacunków spółki. W całym 2020 roku skonsolidowana strata netto sięgnęła 48,2 mln zł, wobec 64 mln zł zysku przed rokiem.

Selvita pracuje aktualnie nad kilkunastoma celami akwizycyjnymi, ale nie chce deklarować, że do przejęcia dojdzie przed końcem 2021 roku - poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Integracja przejętej na przełomie roku Fidelty przebiega zgodnie z planem i powinna zakończyć się do końca roku.

Grupa Selvita wypracowała w czwartym kwartale 2020 roku 5,4 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Portfel zamówień firmy na 2021 rok ma wartość 171,2 mln zł i jest o 117 proc. większy niż rok temu.

Backlog Famuru na koniec 2020 roku wynosił 850 mln zł i obejmował dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy - poinformował prezes Famuru Mirosław Bendzera. W samym czwartym kwartale spółka podpisała nowe umowy w kraju i za granicą o wartości 336 mln zł.

Famur pracuje równolegle nad kilkoma projektami akwizycyjnymi z różnych obszarów biznesu, żeby mieć szersze możliwości zrealizowania polityki dywersyfikacji działalności - poinformował prezes spółki Mirosław Bendzera.

Famur spodziewa się w kolejnych kwartałach rosnącej presji na rentowność z powodu utrzymującej się trudnej sytuacji w otoczeniu gospodarczym, a w szczególności w polskim górnictwie węgla energetycznego - napisał prezes producenta maszyn górniczych Mirosław Bendzera w liście do akcjonariuszy.

Zarząd Famuru rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2020 r. i przeznaczenie zysku w wysokości 169,5 mln zł na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Grupa Naftogaz podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy poszukiwaniu i eksploatacji ukraińskich zasobów węglowodorów - podał PGNiG w komunikacie prasowym.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o przedłużeniu okresu obowiązywania porozumienia zbiorowego dotyczącego gwarancji zatrudniania dla pracowników. Na mocy uchwały gwarancje pracownicze będą przedłużone o okres kolejnych 10 lat - podała spółka w komunikacie. Ponadto, warunki pracy i płacy pozostają niezmienne, a wysokość wynagrodzeń ustanawiana w spółce będzie kształtować się na dotychczasowych zasadach.

Rada dyrektorów Asbis Enterprises rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku netto za 2020 r. w wysokości 0,20 USD na akcję, czyli łącznie 11,1 mln USD - podała spółka w komunikacie. Całościowa dywidenda z zysku za 2020 r. może więc wynieść 0,30 USD na akcję, czyli łącznie 16,65 mln USD, uwzględniając wypłaconą wcześniej zaliczkę.

Plantwear, producent drewnianych zegarków, okularów, biżuterii i akcesoriów, planuje przenieść notowania na rynek główny GPW - poinformowała spółka w komunikacie. Firma zamierza rozszerzyć zakres działalności w obszarze e-commerce, prowadzi prace związane z uruchomieniem swoich internetowych sklepów w języku niemieckim.

Akcjonariusze notowanego dotychczas na NewConnect Hemp & Health zdecydują w sprawie ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich jej akcji - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 26 kwietnia.

Śnieżka, chociaż obecnie nie prowadzi rozmów w sprawie przejęć, jest otwarta na akwizycje. W kręgu zainteresowania grupy znajduje się obszar Europy Środkowo-Wschodniej - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji. W 2021 r. Śnieżka chce bardziej aktywnie działać na Węgrzech i zwiększyć udziały na tym rynku.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzany przez PFR TFI finalizuje proces inwestycji w White Olive, grecką spółkę zależną Rainbow Tours - podała spółka w komunikacie. Rainbow Tours objął 11.222 nowych akcji White Olive za ok. 1 mln euro, a fundusz 100.998 nowych akcji za łączną cenę emisyjną ok. 9 mln euro.

GI International zwiększył do 32.492.878 liczbę akcji objętych wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Work Service - poinformowało pośredniczące w wezwaniu BM mBanku. Akcje te stanowią 49,42 proc. akcji spółki.

Sescom wypłaci za rok obrotowy 2019/2020 dywidendę w wysokości 0,82 mln zł, co daje 0,40 zł dywidendy na akcję - wynika z podjętych przez wtorkowe walne zgromadzenie uchwał.

Oanda sfinalizowała przejęcie Domu Maklerskiego TMS Brokers - podał TMS w komunikacie prasowym.

